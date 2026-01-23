Ένα μοντέρνο ηλεκτρικό SUV σε εξαιρετικά δελεαστική τιμή

Με νέα, αισθητά μειωμένη τιμή εκκίνησης για την έκδοση Geely EX5 Pro, το κινέζικο μοντέλο επανατοποθετείται δυναμικά στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μια άκρως δελεαστική πρόταση για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό SUV με σύγχρονα χαρακτηριστικά, άνεση και πλήρη εξοπλισμό.

Το Geely EX5 είναι το μοντέλο με το οποίο η κινέζικη μάρκα μας συστήθηκε στην ελληνική αγορά μέσω της GEO Mobility Hellas. Μιλάμε για ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV, που συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση (έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση με βραβείο Red Dot), με πρακτικότητα και τεχνολογική πληρότητα με υψηλή άνεση. Πλέον, το Geely EX5 είναι άμεσα διαθέσιμο σε μια ακόμα πιο ανταγωνιστική τιμή και συγκεκριμένα από από 26.990 ευρώ για την έκδοση EX5 Pro. Έτσι το ηλεκτρικό οικογενειακό ηλεκτρικό SUV ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ένα πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, που μάλιστα συνοδεύεται 6ετή εγγύηση για το όχημα και 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

To Geely EX5 βασίζεται στην πλατφόρμα GEA και διαθέτει ηλεκτροκινητήρα τεχνολογίας 11-σε-1, με έμφαση στην αποδοτικότητα και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP (Short Blade) προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, με δυνατότητα αναπλήρωσης από 30% σε 80% σε περίπου 20 λεπτά, ενώ έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, με υψηλή αντοχή στον χρόνο, αλλά και στα χιλιόμετρα – 1.000.000 km υπόσχεται η μάρκα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας. Το Geely EX5 έχει αποσπάσει βαθμολογία 5 αστέρων τόσο από τον οργανισμό Euro NCAP όσο και από το Australian NCAP. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και πολλαπλούς αερόσακους, με στόχο την προστασία οδηγού και επιβατών σε κάθε διαδρομή.

Σε επίπεδο επιδόσεων, το ηλεκτρικό SUV αποδίδει 218 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα, με το κινέζικο SUV να υπόσχεται ισορροπία μεταξύ άνεσης και δυναμικής οδήγησης. Οι εσωτερικοί χώροι χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευρυχωρία και προσεγμένη ποιότητα κατασκευής (την οποία διαπιστώσαμε στη δοκιμή του μοντέλου) ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που συναντώνται συνήθως σε ανώτερες κατηγορίες.