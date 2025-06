Ήρθε το ηλεκτρικό SUV με την μπαταρία που αντέχει 1.000.000 χλμ

Το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά έκανε ως ξεχωριστή μάρκα ο κινεζικός κολοσσός Geely παρουσιάζοντας επίσημα το EX5, ένα ευρύχωρο, πολυτελές και πλήρως ηλεκτρικό SUV, το οποίο παίρνει ενέργεια από μια μπαταρία με διάρκεια ζωής 1.000.000 χλμ. και προσφέρεται σε τιμή-έκπληξη.

Ο κινεζικός όμιλος Geely μπορούμε να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ήδη στο παρασκήνιο της ελληνικής αγοράς, αφού στο πολύ «δυνατό» χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται μάρκες όπως η Volvo, η Lynk & Co και η smart (από κοινού με τη Mercedes), που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Σημειώστε ότι η «Geely Holdings» με 3.336.534 οχήματα ήταν ο Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη κατασκευαστής αυτοκινήτων το 2024. Περίπου δε τα μισά από αυτά (1,66 εκ. οχήματα) περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της Geely Auto, η οποία τώρα περνάει στο προσκήνιο της ελληνικής αγοράς με την GEO Mobility Hellas, επίσημο Εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, να ανακοινώνει επίσημα το λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού EX5.

Το μεγάλο οικογενειακό αυτό SUV βρισκόταν από μέρες στο Golden Hall, δίνοντας την ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να έχει μια πρώτη επαφή μαζί του. Η επίσημη παρουσίαση του Geely EX5 στους δημοσιογράφους έγινε την περασμένη Τρίτη 24 Ιουνίου με τον γενικό διευθυντή της GeoMobility Hellas, Θανάση Κονιστή – έμπειρο στέλεχος του χώρου του αυτοκινήτου – να αναφέρεται στο τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο του ομίλου Geely, προβάλλοντας την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον πλούσιο εξοπλισμό των μοντέλων της – σε πρώτη φάση του Geely EX5. Κάπου εδώ να πούμε πως την ηγετική ομάδα της Geely στην Ελλάδα συμπληρώνουν οι Ναυσικά Τριανταφυλλιά (Head of Marketing & Public Relations), Πάρης Τσεκρέκος (Head of After Sales), Θανάσης Φλάκας (Direct Sales Manager), Αργύρης Ρεπούσκος (Product Manager & Market Analyst) και Νίκος Προκόπης (Technical Manager).

Ας επανέλθουμε όμως στο Geely EX5, το οποίο υπόσχεται να φέρει στους Έλληνες καταναλωτές υψηλής ποιότητας λύσεις νέας ενέργειας, συνδυάζοντας μοντέρνο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και αναβαθμισμένα πρότυπα ασφάλειας. Πρόκειται για ένα πενταθέσιο SUV που «στέκεται» 173 mm από το έδαφος και έχει μοντέρνα και αεροδυναμική –συντελεστής Cd στο 0,269- εξωτερική σχεδίαση, η οποία μάλιστα εχει διακριθεί με το γερμανικό Red Dot Design Award, το ιταλικό A’ Design Award, το Αμερικανικό Διεθνές Χρυσό Βραβείο Σχεδιασμού IDA και το Πλατινένιο MUSE Design Award.

Με διαστάσεις που το βάζουν στο άνω άκρο της μικρομεσαίας κατηγορίας των οικογενειακών SUV (ΜxΠxΥ: 4.615×1.901×1.670 mm) και μεταξόνιο 2.750 mm, το ΕΧ5 είναι σε θέση να προσφέρει άνεση και ευρυχωρία για 5 επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και χωρητικότητα στα 461 λίτρα με δυνατότητα να φτάσει έως τα 1.877 λίτρα, αν γίνει πλήρης αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Στο ταμπλό ξεχωρίζει η μεγάλη οθόνη αφής των 15,4 ιντσών που είναι στάνταρ, όπως και ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,2 ιντσών. Τα διαθέσιμα επίπεδα εξοπλισμού είναι δύο, τα Pro και Τech, με το πρώτο να είναι ήδη πλουσιοπάροχο, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, φιμέ πίσω παράθυρα, ζάντες 18 ιντσών, ηχοσύστημα με 8 ηχεία, καθώς και ένα εξελιγμένο σύστημα infotainment με πανοραμική κάμερα 360ο. Το Tech είναι πραγματικά πλούσιο, με Head Up Display διαγωνίου 13,4 ιντσών, πανοραμική ηλιοροφή και εμπρός καθίσματα με δυνατότητα μασάζ, ηλεκτρικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ, ηχοσύστημα Flyme Sound Premium ισχύος 1.000W με 16 ηχεία συμπεριλαμβανομένων 2 ηχείων ενσωματωμένων στα προσκέφαλα, ανακλινόμενο κάθισμα συνοδηγού, καθώς και ζάντες 19 ιντσών.

Η βάση του EX5 είναι η πλατφόρμα GEA του ομίλου Geely και συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και 320 Nm. Η κινέζικη φίρμα λέει πως η επιτάχυνση 0-100 km/h είναι υπόθεση 6,9 δευτερόλεπτων (τελική ταχύτητα 175 km/h) και αυτονομία που φτάνει τα 430 km με μια φόρτιση της μπαταρίας. Αυτή έχει χωρητικότητα 60,2 kWh και είναι τεχνολογίας Short Blade που υπόσχεται διάρκεια ζωής 1.000.000 km. Σε ταχυφορτιστή DC υποδέχεται ισχύ έως 100 kW, οπότε η διαδικασία φόρτισης από το 30 στο 80% της ενεργειακής της χωρητικότητας διαρκεί μόλις 20 λεπτά.

Στον επίσημο τιμοκατάλογο βλέπουμε πως οι τιμές του Geely ΕΧ5 ξεκινούν από 34.990 ευρώ για την έκδοση Pro και από τις 36.990 ευρώ για την Tech. Ωστόσο για τα πρώτα 100 αυτοκίνητα υπάρχει η προσφορά Hi Freedom 100, η οποία περιλαμβάνει όφελος 2.000 ευρώ που σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ διαμορφώνει την αρχική τιμή του Geely EX5 σε 29.990 ευρώ. Η προσφορά Hi Freedon περιλαμβάνει επίσης 6 χρόνια δωρεάν σέρβις, 1 χρόνο δωρεάν φόρτιση, εγγύηση μπαταρίας 200.000 χιλιομέτρων και 6 χρόνια δωρεάν Geely app. Επίσης υπάρχει και η χρηματοδότηση Freedom με μηδενικό επιτόκιο για 60 μήνες και δόση που ξεκινά από 254 ευρώ το μήνα, και με 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και με μηνιαία δόση 397 ευρώ.