Σταθερότητα που δεν είναι τυχαία

Σταθερά σε θέση ισχύος παραμένει η Volkswagen, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η γερμανική μάρκα παρέδωσε περίπου 4,73 εκατ. οχήματα παγκοσμίως το 2025, διατηρώντας τις επιδόσεις σχεδόν στα επίπεδα του 2024 παρά τις προκλήσεις στη διεθνή αγορά.

Παρά τις αυξημένες προκλήσεις που χαρακτήρισαν το διεθνές περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Volkswagen διατήρησε το 2025 τις παγκόσμιες παραδόσεις της σχεδόν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, η μάρκα παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας ελαφρά μείωση 1,4% σε σύγκριση με το 2024, επίδοση που η ίδια εκτιμά ότι αποτυπώνει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.318.100 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της Volkswagen ως ηγετικής δύναμης στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στη Νότια Αμερική, με αύξηση 18,5%, ενώ αντίθετα η αγορά της Κίνας κινήθηκε πτωτικά (-8,4%), σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού. Στη Βόρεια Αμερική, οι παραδόσεις μειώθηκαν κατά 8,2%, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην επίδραση των αμερικανικών δασμών.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 382.000 BEV το 2025, με οριακή μείωση 0,2%, ενώ το μερίδιό τους επί του συνόλου των παραδόσεων διαμορφώθηκε στο 8,1%. Παράλληλα, η μάρκα διατήρησε την πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο στα συμβατικά όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Στη Γερμανία, την εγχώρια αγορά της Volkswagen, το μερίδιο της μάρκας σε όλους τους τύπους κίνησης ανήλθε στο 19,6%, αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Οδικών Μεταφορών (KBA).

Σε δηλώσεις του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen, αρμόδιο για τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και το Aftersales, Martin Sander, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θετική αποδοχή των προϊόντων από τους πελάτες και τη σωστή στρατηγική κατεύθυνση της μάρκας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το περιβάλλον της αγοράς αναμένεται να παραμείνει απαιτητικό και το 2026, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Volkswagen θεωρεί πως είναι καλά προετοιμασμένη, χάρη στο ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την έμφαση στην αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κινεζική αγορά, όπου εντός του έτους αναμένεται η παρουσίαση περισσότερων από δέκα νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση της παρουσίας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID. στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι παραδόσεις έφτασαν τις 93.800 μονάδες, αυξημένες κατά 60,7%, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανήλθαν σε 247.900 οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 49,1%. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συνολική δυναμική της οικογένειας ID, με το ID.7 να ξεχωρίζει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Γερμανία καταγράφηκαν περίπου 35.000 παραδόσεις (+132%), ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι παραγγελίες ανήλθαν σε 76.600 (+133,9%), γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα σε κατηγορίες υψηλής εμπορικής σημασίας.

Η Volkswagen εκτιμά ότι η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026, με την παρουσίαση νέων μοντέλων στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το επερχόμενο ID. Polo, με εκτιμώμενη αρχική τιμή περί τις 25.000 ευρώ, καθώς και η έκδοση παραγωγής του compact SUV ID. Cross, μοντέλα που απευθύνονται στη δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία των μικρών και compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, τα SUV εξακολούθησαν να αποτελούν βασικό πυλώνα των πωλήσεων της μάρκας. Το 2025 αντιπροσώπευσαν το 50,2% των συνολικών παραδόσεων της Volkswagen, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 78,5%. Στην Ευρώπη, το T-Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο SUV της μάρκας, με τη δεύτερη γενιά του να καταγράφει σχεδόν 202.000 πωλήσεις. Θετική ήταν και η υποδοχή του νέου Volkswagen Tayron, το οποίο διατίθεται από την άνοιξη του 2025 και έχει ήδη φτάσει τις 60.700 παραδόσεις παγκοσμίως, ενισχύοντας τη θέση της μάρκας στη μεσαία κατηγορία SUV.

Το 2025 έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα για τη Volkswagen, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την παρουσίαση του GTI. Η επέτειος τιμάται με την ειδική έκδοση Golf GTI Edition 50, το ισχυρότερο GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες. Το μοντέλο αυτό υπογραμμίζει τη διαχρονική σύνδεση της Volkswagen με τις επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση, στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της.