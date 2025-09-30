Πληθωρισμός και shutdown στις ΗΠΑ «βγάζουν» απώλειες στις ευρωαγορές

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στις οικονομικές εξελίξεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στις ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού κατά τον Σεπτέμβριο στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) που γνωστοποιούνται σήμερα αλλά και οι ανακοινώσεις στο σύνολο της Ευρωζώνης την Τετάρτη, έρχονται καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εντοπίσουν το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των επιτοκίων της.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, «δείχνοντας» πως θα κρίνει το εάν θα χρειαστούν αλλαγές με βάση την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» πως η ευρωτράπεζα δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της, στις 29 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, δίνουν μόλις 22% πιθανότητες για να υπάρξει μια μικρή μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ -κατά 25 μονάδες βάσης- μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Εκτός της Ευρώπης, με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις στις ΗΠΑ για το εάν μπορεί να αποτραπεί το «κλείσιμο» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Κι αυτό αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον δεν «έδωσαν» συμφωνία για ένα νέο νομοσχέδιο ομοσπονδιακών δαπανών.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έπεφτε 0,10% στις 554 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 υποχωρούσε 0,18% στις 5.496 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έχανε 0,17% στις 9.282 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX διολίσθαινε 0,31% στις 23.706 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωνε απώλειες 0,33% στις 7.854 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχανε 0,08% στις 42.519 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κατέγραφε πτώση 0,17% στις 15.319 μονάδες.

Μάκρο

Οριακή ανάπτυξη εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο η βρετανική οικονομία «έτρεξε» με 0,3%, όπως στην αρχική μέτρηση της ONS και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Σε ετήσιο επίπεδο η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,4%, αναθεωρημένη ανοδικά από την προκαταρκτική μέτρηση του 1,2% και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη 1,2%.

Απρόσμενη πτώση εμφάνισαν για τον Αύγουστο οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και ιδιαίτερα οι καταναλωτικές δαπάνες της χώρας.

Σε μηνιαίο επίπεδο οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν 0,2% έναντι συρρίκνωσης 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,6%.

O εναρμονισμένος με τις τιμές της ΕΕ- πληθωρισμός στη Γαλλία σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 1,1% έναντι 0,8% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 1,1%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο -1% από 0,5% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο -0,9%.

Ο γενικός πληθωρισμός στη Γαλλία σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 1,2% από 0,9% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 1,3%.