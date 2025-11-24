Το Μάτι έκανε θρύψαλα το rebranding

«Ο κύριος Τσίπρας νομίζει πως στο Μάτι μπορεί να αναφέρεται με ύφος μυθιστοριογράφου βιβλίων τύπου Άρλεκιν αλλά με δραματικό τέλος.

Το Μάτι όμως δεν είναι μυθιστόρημα

Το Μάτι είναι ιστορία

Το Μάτι είναι στοιχεία

Το Μάτι είναι αποδείξεις…

…και για το 112;

Αλήθεια δεν προλάβατε να το λειτουργήσετε;

Δηλαδή πόσα χρόνια χρειαζόσασταν;…»

Αυτά μεταξύ άλλων γράφει στο Διαδίκτυο κυρία που έχασε συγγενικό της πρόσωπο στο Μάτι. Και λέει και άλλα πολλά, που αποδομούν την προσπάθεια του Α. Τσίπρα να ξεπεράσει αβρόχοις ποσί αυτή την τραγωδία.

Το πολιτικό στοιχείο από την υπόθεση Μάτι, το οποίο επισημαίνει η συγγενής, είναι η μη λειτουργία του 112. Εξ αυτού του λόγου χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές και ο Α. Τσίπρας το προσπερνά αναπολόγητος. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση το έθεσε σε λειτουργία είχε ως αποτέλεσμα, παρά τη μεγάλη έκταση και ένταση των πυρκαγιών στις μέρες της θητείας της, να μη θρηνήσουμε τραγωδία σαν αυτή του Ματιού. Και αυτό δεν της το…συγχώρησαν οι εξ αριστερών αντίπαλοί της. Δε θα ξεχάσουμε πως παρότρυναν τους κατοίκους να παραμείνουν στους οικισμούς τους και να αγνοήσουν το 112. Επεδίωκαν να ισοφαρίσουν τους νεκρούς.

Ο Α. Τσίπρας μάλλον δεν αντιλήφθηκε πως η επιχειρούμενη ανακαίνιση του προσώπου του, το πολιτικό λίφτινγκ, έχει τα όριά του. Και αυτά τελειώνουν εκεί που αρχίζει ο ανθρώπινος πόνος. Μπορεί να πείσει κάποιους πως για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ευθύνεται ο Βαρουφάκης, ο Λαφαζάνης και ο Ήσυχος και για το 3ο μνημόνιο η Μέρκελ με τον Σόιμπλε. Τέτοιες ντρίμπλες μπορεί να τις κάνει και αν πιάσουν, έπιασαν. Όμως να ξαναγράψει την τραγωδία του Ματιού αυτό δεν μπορεί να το κάνει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες, αποδείξεις, στοιχεία και το κυριότερο: υπάρχει η μη λειτουργία του 112. Αυτό ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει.

Να υποθέσω πως ο Α. Τσίπρας και όποιοι είχαν τη φαεινή ιδέα της «Ιθάκης» δε μέτρησαν καλά τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε. Μάλλον πίστεψαν πως δύο χρόνια, έξω από την πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι ικανός χρόνος για να ξεχάσουμε τα πεπραγμένα του και έτσι αυτός να βρει πρόσφορο το έδαφος για να σερβίρει τα γεγονότα από τη δική του οπτική. Έπεσαν τραγικά έξω, τις αντιδράσεις ήδη τις καταγράφουμε και ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο. Πολλοί σύντροφοί του τον περιμένουν στη γωνία, όπως το περιμένουν και οι συγγενείς της τραγωδίας στο Μάτι.

Η σημερινή ανάρτηση της κυρίας φανερώνει την οργή που υπάρχει ακόμα για αυτή την τραγωδία. Ίσως θα ήταν και πιο σοφό και κυρίως πιο ανθρώπινο ο Α. Τσίπρας απλώς να ζητούσε μια συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους και να μην έγραφε τίποτα άλλο. Το rebranding δεν μπορεί να αντέξει τους 104 νεκρούς.