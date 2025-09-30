Το δύσκολο «σταυρόλεξο» της εστίασης: Έλλειψη προσωπικού και υψηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών

Η δυσκολία εύρεσης προσωπικού είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάται στον κλάδο της εστίασης όπως και στον κλάδο του τουρισμού. Τόσο το ζήτημα αυτό όσο και μια σειρά άλλων προβλημάτων εδράζονται στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας η οποία, πάντως, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από τη μακρά εμπειρία μου ως επαγγελματίας εστιάτορας για περισσότερα από 30 χρόνια και ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης του Εστιατορίου Πατσατζίδικου ΤΣΑΡΟΥΧΑ που μετράει ήδη 73 συναπτά χρόνια 24ωρης λειτουργίας, μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα, ότι το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές και κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

