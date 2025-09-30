Συνεχίζει να «ασθενεί η Γερμανία - Απρόσμενη συρρίκνωση των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο

Απρόσμενη πτώση εμφάνισαν για τον Αύγουστο οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και ιδιαίτερα οι καταναλωτικές δαπάνες της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία (Destatis), σε μηνιαίο επίπεδο οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν 0,2% έναντι συρρίκνωσης 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,6%.

Σε ετήσιο επίπεδο οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν 1,1% έναντι ανόδου 3,3% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 2,3%.

Εξάλλου, ο δείκτης τιμών εισαγωγών για τον Αύγουστο και σε μηνιαίο επίπεδο συρρικνώθηκε 1,5% έναντι πτώσης 1,4% τον Ιούλιο. Σε ετήσιο επίπεδο υποχώρησε 0,5% έναντι πτώσης 0,4% τον Ιούλιο.