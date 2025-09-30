Φαβορί και αουτσάιντερ για μια θέση στα ψηφοδέλτια της Α’ Θεσσαλονίκης

Τυπικά μας χωρίζουν περίπου 21 μήνες από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Βάσει του Συντάγματος και σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να προκηρύξει εκλογές μέχρι τις αρχές Ιουλίου του 2027 και αυτό γιατί οι τελευταίες διεξήχθησαν στις 25 Ιουνίου του 2023.Ωστόσο, η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου του 2027 και για τους επόμενους έξι μήνες, καθιστά σαφές ότι οι κάλπες θα στηθούν νωρίτερα.

