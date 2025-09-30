Βρετανία: Στο 0,3% «κλείδωσε» η ανάπτυξη της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο

Οριακή ανάπτυξη εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας, σύμφωνα με τις οριστικές ανακοινώσεις που έγιναν την Τρίτη από την στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS).

Σε τριμηνιαίο επίπεδο η βρετανική οικονομία «έτρεξε» με 0,3%, όπως στην αρχική μέτρηση της ONS και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε ετήσιο επίπεδο η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,4%, αναθεωρημένη ανοδικά από την προκαταρκτική μέτρηση του 1,2% και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη 1,2%.

Στα επιμέρους στοιχεία, η προσωπική κατανάλωση αυξήθηκε οριακά 0,1%, οι κρατικές δαπάνες ενισχύθηκαν 1,3% ενώ το ποσοστό αποταμίευσης των βρετανικών νοικοκυριών επί των εισοδημάτων τους διαμορφώθηκε στο 10,7% από 10,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ONS.