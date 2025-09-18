Η Κίνα τερματίζει την αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της Google, καθώς εντείνονται οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον σχετικά με τις εταιρείες TikTok και Nvidia, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσαν οι Financial Times την Πέμπτη.

Η Κρατική Διοίκηση της Κίνας για τη Ρύθμιση της Αγοράς αποφάσισε να σταματήσει την έρευνα για τον ανταγωνισμό κατά της Google, μια κατάσταση γνωστή ως «zhongzhi» στα κινέζικα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την απόφαση.

Η Google δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση να σταματήσει η έρευνα, ανέφεραν οι FT.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη έγινε γνωστό πως το Πεκίνο έστειλε εντολή στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας να σταματήσουν τις παραγγελίες του chip RTX Pro 6000D, της Nvidia, σε συνέχεια της απαγόρευσης αγορών των Η20 AI chips της αμερικανικής εταιρείας.

Ακόμα, την Παρασκευή αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ.