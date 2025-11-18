Ο Ανάλγητος

Οι κλειδοκράτορες είναι οι κρυφοί και μεγάλοι ήρωες του κόσμου μας. Αυτοί κατέχουν τα κλειδιά των εξελίξεων. Αν θέλουν ανοίγουν την πόρτα και μπαίνεις μέσα. Αν δεν θέλουν σε αφήνουν μόνιμα απ’ έξω. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να ξέρεις τον κλειδοκράτορα. Η Κίμπερλι, για παράδειγμα, είναι η κορυφαία του είδους. Τώρα, αν θέλει κάποιος συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τα έχει καλά με τον Κώστα τον Λαλιώτη. Και αν θέλει μια θέση στο νέο υπουργικό συμβούλιο να έχει μεταβληθεί ο ίδιος σε κλειδί. Να μπορεί να φέρει κάτι...

Δεν ξέρω αν θα πάμε για σαρωτικό ανασχηματισμό ή όχι, αλλά η υπουργοποίηση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, μπορεί και να προηγηθεί. Το ειδικό υπεράνω του γενικού. Ή αλλιώς, η ενότητα της παράταξης πάνω απ’ όλα. Το πιάσατε, φαντάζομαι, το υπονοούμενο. Το υπονοούμενο, λέγω πάλι και επισημαίνω.

Το άκουσα από αξιοσέβαστο παράγοντα της αγοράς. Τριπολιτσιώτης επιχειρηματίας, από τα βαριά ονόματα της χώρας, όταν πηγαίνει στο κτήμα του συνηθίζει να κάθεται στο τραπέζι για φαγητό μαζί με την οικογένειά του και με όλους τους εργαζόμενους στο κτήμα. Ανέβηκε κατακόρυφα στην εκτίμησή μου. Και κάπως έτσι τους έχει πάρει τα σκάλπ. Δεν τον βλέπουν, επειδή η μύτη τους είναι αρκετά ψηλά...

Είναι μεγάλη η τσαντίλα εγχώριων παικτών, με την ενεργειακή συμφωνία και με τις αλλαγές που φέρει στους συσχετισμούς στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τους έχουμε νέα! Θα έρθουν και άλλα «νέα» πρόσωπα στην αγορά. Ή αλλιώς, οι αλλαγές θα συνεχιστούν. Τα κλειδιά τα κρατάει η Κίμπερλι.

Περιμένω πώς και πώς το βιβλίο του Αλέξη. Θα βγάλουμε μεροκάματο για μερικές εβδομάδες. Άκοπα. Σκέφτομαι να φωνάξω τον φίλο μου τον Νίκο τον Παππά να το διαβάσουμε παρέα.

Προ ημερών σε άρθρο του ο Παύλος Γερουλάνος, έγραψε πως «αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να οδηγήσει τη χώρα σε μια "έκρηξη δημοκρατίας" με σαρωτικό μήνυμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και θεσμικότητας για να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τότε θα πρέπει να το κάνει πρώτο στη δική του λειτουργία». Και πρότεινε ένα Συνέδριο… Αναγέννησης. Ένα retreatment, για να έρθει να συναντήσει το rebranding του Τσίπρα. Διότι ο Παύλος την «έκρηξη δημοκρατίας» τη συνδέει, με ανοικτό προσκλητήριο στους ψηφοφόρους που ψήφισαν από την Αριστερά βλέπε Τσίπρα, Φαμελλο, Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Ζωή, Κασσελάκη, Χαρίτση κ.λπ. μέχρι τον απογοητευμένο ψηφοφόρο του Κυριάκου.

Και για όσους πιθανόν δεν αποκωδικοποιήσουν το νόημα, ο Παύλος Γερουλάνος έκρινε ότι οι «καθαρές κουβέντες» σε ό,τι αφορά στις συνεργασίες δεν πρέπει να φοβίζουν το ΠΑΣΟΚ. Μην το κουράζουμε. Με όλους εκτός από τη ΝΔ. Ή αλλιώς με τον Αλέξη! Διότι όλα τα άλλα είναι, για να έχουμε να λέμε. Και για όσους δεν το κατάλαβαν, σημείωσε ότι αν υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση της συνεργασίας με τη ΝΔ, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη χώρα και στο χώρο. Άρα; Αλέξης και μόνο Αλέξης. Το συμπέρασμα δικό μας...

Μαζεύτηκαν στη Βουλή, για να τιμήσουν το Πολυτεχνείο και οι βουλεύτριες Έλενα Ακρίτα και Σία Αναγνωστοπούλου - κάποτε ομόσταυλες στο ΣΥΡΙΖΑ - είχαν κοινή έμπνευση ή αποστολή (;). Να ταυτίσουν την πολιτική πράξη της γενιάς του ’73 με τους Ρουβίκωνες και τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την έκρηξη στη γιάφκα στους Αμπελόκηπους. Αναμενόμενο. Εκείνο που ήταν από τα… άγραφα ήταν η ονομαστική αναφορά της συντρόφισσας Σίας στον Κώστα Λαλιώτη. Αν και δεν ήθελε να τον βλέπει πολιτικά, θα τον σέβεται πάντα, γιατί ήταν εκεί όταν έσπασε το τανκ την πύλη όπως είπε. Χρήσιμος ο σεβασμός στον Λαλιώτη που κρατάει περισσότερα «κλειδιά» και από το θυρωρό της Χαριλάου Τρικούπη.

Απα πα! Στη Χαριλάου Τρικούπη απαίτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα έγραψε το «Βήμα της Κυριακής» σχετικά με την αγωνία του για τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας. Το ΠΑΣΟΚ! Όταν ο πρόεδρος Νίκος, πριν καν στεγνώσει το μελάνι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας περί μονταζιέρας στην τραγωδία των Τεμπών, έτρεχε να προλάβει να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Με τον Π. Μαρινάκη να μεταφράζει τότε την… πάσα και την ακαριαία ανταπόκριση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στο δημοσίευμα, ως σύμπλευση με «οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα».

Τόσους συνταγματολόγους έχει ο Νίκος δίπλα του και μάλιστα έγκυρους. Θα μπορούν ίσως να τον ενημερώσουν πληρέστερα για όλα τα σχετικά. Αν τους είχε ρωτήσει θα του είχαν πει ότι η «ερώτηση» σέρνει μαζί της κάτι «άκομψο». Εκτός και αν έχει ρωτήσει. Οπότε αλλάζει το θέμα...

Κλείνουμε με μια επική ανάρτηση στο Facebook. Μια ανάρτηση για σεμινάριο. Σεμινάριο στους μελλοντικούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορικών Σπουδών που θα αναλάβουν να αποκωδικοποιήσουν την πορεία της αριστεράς στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Να αποκωδικοποιήσουν στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, λέγω. Πάρτε αναπαυτική θέση στον καναπέ και βυθιστείτε στον κόσμο της Αριστεράς: «Βλέμμα άσχετου φίλης/φίλου όταν προσπαθώ να του εξηγήσω τη σχέση της ΑΡΑΣ με την ΑΡΙΣ και την ΑΡΑΝ που δεν έχουν καμία σχέση με την ΑΡΕΝ, οι οποίοι παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όπως και η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ σε κάποια φάση, όμως τώρα όχι πια, καθώς αυτοί είναι με τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ, τη ΔΕΑ και την ΑΡΟ αλλά όλοι έχουν συμμετάσχει στα ΕΑΑΚ, πριν φύγουν και κάνουν τη ΡΕΒΑΝΣ και άφησαν εκεί μόνο το ΣΕΚ, καθώς το ΝΕΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ (που δεν έχει σχέση με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ που είναι συνιστώσα της ΛΑΕ που κατεβαίνει μαζί με το ΜέΡΑ25) έχει κάνει το ΑΤΤΑΚ, αλλά παραμένουν μαζί με το ΝΑΡ (που δεν έχει σχέση με μας της ΝΕΑΡ) στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το ΕΝΑΝΤΙΑ, στο οποίο ανήκε κάποτε η ΟΚΔΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, όχι η ΟΚΔΕ σκέτο· αλλά έχει μια μικρή συνεννoησία με το Κόμμα του Βαρουφάκη. Είναι πάρα πολύ απλό!».

Ο Ανάλγητος