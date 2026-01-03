Το επενδυτικό «θησαυροφυλάκιο» της Καρέλιας και ο 15ος μισθός για τέταρτη χρονιά στους εργαζόμενους

Για 4η στη σειρά χρονιά η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας από την Καλαμάτα δίνει 15ο μισθό στους εργαζόμενους και σειρά παροχών που μαζί με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα αγγίζουν τα 6,2 εκατ. ευρώ.

Η γαλαντόμος πολιτική της οικογένειας Καρέλια προς τους εργαζόμενος στηρίζεται προφανώς στην υψηλή κερδοφορία της καπνοβιομηχανίας αλλά και στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο που στο 9μηνο του 2025 ανήλθε στα 607 εκατ. ευρώ και μαζί με ταμειακά διαθέσιμα 234 εκατ. ευρώ απέφερε μόνο από πιστωτικούς τόκους το ποσό των 24,7 εκατ. ευρώ στον όμιλο.

Ιστορικό ρεκόρ όγκου πωλήσεων το 2025

Σε έναν όμιλο που είναι αδάνειστος και σύμφωνα με τη διοίκηση έκλεισε το 2025 με ρεκόρ όγκου πωλήσεων αφού πούλησε 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, 9% περισσότερα σε σχέση με το 2024.

Το 2024 ο όμιλος είχε καταγράψει έσοδα 283 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 143,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 112,8 εκατ. ευρώ. Το 2025, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας, οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 2024. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την οργανική κερδοφορία και βελτίωσε τα περιθώρια μικτού κέρδους, αλλά τους τελευταίους μήνες του 2025 η τελική κερδοφορία θα είναι επηρεασμένη από τη συναλλαγματική αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των 607 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Καρέλιας θυμίζει θησαυροφυλάκιο αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 9μηνου είχε στην κατοχή της εταιρικά ομόλογα αξίας 124,5 εκατ. ευρώ, τραπεζικά ομόλογα 135 εκατ. ευρώ, κρατικά ομόλογα 43,7 εκατ. ευρώ και προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας άνω των τριών μηνών 304,4 εκατ. ευρώ.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Ανδρέας Καρέλιας αναφέρθηκε στο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων του 2025 το οποίο χαρακτήρισε επίτευγμα. «Πριν λίγα χρόνια το ρεκόρ αυτό φάνταζε απλησίαστο αλλά επετεύχθη χάρη στην αυξημένη απήχηση των σημάτων μας, στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε, αλλά και στη σκληρή δουλειά και τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών μας στις Διεθνείς Πωλήσεις και τις Διευθύνσεις Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης», υποστήριξε ο κ. Καρέλιας.

Στον καπνό για στριφτό τσιγάρο ο όμιλος αύξησε τις πωλήσεις του διεθνώς κατά 2.5%, ξεπερνώντας τα 1,2 εκατομμύρια κιλά, ενώ στην ελληνική αγορά η χρονιά έκλεισε με αύξηση όγκου 4% στα τσιγάρα και οριακή πτώση 0,7% στον καπνό.

Συνεισφορά 735 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία από φόρους

Μέσα στο 2025, η Καρέλιας συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία ποσά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. αλλά και κάθε άλλης μορφής φόρους, συνολικού ύψους 735,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισφορές της εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα στο 2025 ξεπέρασαν τα 7,7 εκ. ευρώ.

Οπως επισήμανε ο κ. Καρέλιας, μέσα στο 2025, ισχυροποιήσαμε κατά 6% τα ήδη σημαντικά ταμειακά μας διαθέσιμα έχοντας παράλληλα καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε αυξημένες επενδύσεις και υψηλή αποθεματοποίηση σε καπνά. Λόγω της μείωσης των επιτοκίων, οι αποδόσεις των τοποθετήσεών μας σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις είναι μεν μειωμένες έναντι του 2024, παραμένουν όμως δε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

Αναλυτικά οι παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι ανέρχεται φέτος σε € 500 καθαρά για κάθε εργαζόμενο.

Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας, για τον καθένα από τους 40 τυχερούς, θα ανέλθει στα € 1.000 καθαρά.

Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €2.000 καθαρά.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των οποίων τα παιδιά πέτυχαν την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο μέσα στο 2025 θα λάβουν μία πρόσθετη οικονομική ενίσχυση €500 καθαρά

Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του μέσα στο 2025.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος και λόγω της υψηλής μας κερδοφορίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν σαν έκτακτη παροχή έναν μικτό μηνιαίο μισθό, με άλλα λόγια η εταιρεία, λόγω της αυξημένης της κερδοφορίας, θα δώσει 15ο μισθό σε όλους τους εργαζομένους.

150 εργαζόμενοι οι οποίοι ξεχώρισαν με την απόδοσή τους μέσα στη χρονιά που πέρασε θα λάβουν το μπλε bonus, το οποίο ανέρχεται σε €2.700 καθαρά.

55 εργαζόμενοι, των οποίων η απόδοση κρίνεται ως εξαιρετική θα λάβουν το χρυσό bonus, το οποίο ανέρχεται σε €4.000 καθαρά.

Το επίδομα παρουσίας για όλους τους εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του έτους, έκαναν χρήση μόνο της κανονικής τους άδειας και δεν έλειψαν ούτε μία άλλη ημέρα από την εργασία τους, ανέρχεται σε €1.200 καθαρά.

Τέλος, ειδικά για φέτος και προκειμένου όλοι μαζί να γιορτάσουμε το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε σε πωλήσεις τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, κάθε εργαζόμενος θα λάβει έκτακτη παροχή €1.800 μικτά.

Ο ανταγωνισμός από τα εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2025, ο όμιλος αντιμετώπισε μεταξύ άλλων, εντονότατο ανταγωνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης, καθυστερήσεις στις παραδόσεις πρώτων υλών και αύξηση της πολυπλοκότητας της παραγωγής εξαιτίας της επέκτασης των συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε μη κοινοτικές χώρες με δομή διαφορετική από αυτή της Ε.Ε.

Ωστόσο, υπήρξε αντιστάθμιση από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών των καπνών και των υλών φιλτροποιίας. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις σε επίπεδα ρεκόρ και να βελτιώσει πολλά από τα βασικά της μεγέθη.

Η εταιρεία εμφανίζει χαμηλή διασπορά μετοχών κάτω του 5% κα έχει κληθεί από τις χρηματιστηριακές αρχές να λάβει μέτρα ενίσχυσης του free float.