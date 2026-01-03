To ποτήρι του 2026 είναι σαφώς μισογεμάτο: Από τους δασμούς των ΗΠΑ και την ανάπτυξη που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι τα πειράματα τόνωσης της Ιαπωνίας και την δημοσιονομική αναζωογόνηση της Ευρώπης, το 2026 υπόσχεται μια εύθραυστη μετατόπιση, από τη διαχείριση κρίσεων στις διαπραγματεύσεις και την ανασύνταξη.

Το 2026 θα είναι επίσης μια χρονιά κατά την οποία οι τεχνολογίες όπως η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική, οι Πράκτορες ΑΙ και η προηγμένη ρομποτική θα συνεχίσουν να μετασχηματίζουν τις βιομηχανίες παγκοσμίως, με τον αυτοματισμό και την προηγμένη συνδεσιμότητα να έχουν ήδη αντίκτυπο σε πάνω από 40 κλάδους.

Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά... Μετά από τρία χρόνια ισχυρής απόδοσης που έχουν εκτοξεύσει τις αποτιμήσεις, το 2026 δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά από πλευράς διαχείρισης της επενδυτικής ψυχολογίας.

Οι τεντωμένες αποτιμήσεις και οι μεγάλες εκδόσεις χρέους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές της Τέταρτης και της Πέμπτης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι το βασικό θέμα στις αναλύσεις ρίσκου σχεδόν όλων των εκθέσεων για το 2026 και θα τροφοδοτήσουν με extra volatility τις αγορές καθόλη τη διάρκεια του νέου έτους.

Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να πορευτούν και με μια ακόμα παραδοχή: Η παγκόσμια οικονομία και οι χρηματοπιστωτικές αγορές διανύουν πλέον μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολιτικές και κρατικές παρεμβάσεις. Αυτή η δυναμική μπορεί να ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, όμως πλέον έχει εμποτίσει σχεδόν όλες τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, αναδιαμορφώνοντας το πολιτικό τοπίο.

Σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό ζητούμενο είναι η σωστή αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Μια παγκοσμίως διαφοροποιημένη προσέγγιση αναδεικνύεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος ενός ανθεκτικού χαρτοφυλακίου.

Τουτέστιν, το 2026 δεν στερείται επενδυτικών ευκαιριών, όμως έννοιες όπως η διαφοροποίηση και η διαχείριση κινδύνου θα έχουν φέτος αυξημένη βαρύτητα, καθώς απαιτείται επαναβαθμονόμηση σχεδόν σε όλους τους τομείς. Το να ακολουθεί κανείς παθητικά έναν δείκτη πιθανότατα πλέον να μην αρκετό.

Το 2026 θα είναι λοιπόν μια χρονιά αναθεώρησης και προσαρμογής για όλους. Oι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν τη νομισματική πολιτική, οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα, οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές και τα ενεργειακά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας.

Με τη σειρά τους οι διαχειριστές θα πρέπει να προσαρμόσουν τις κατανομές και τις σταθμίσεις των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν αλλά δεν μηδενίζονται, η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική επαναπροσδιορίζεται και οι τεχνολογικές επενδύσεις επιταχύνονται.

Οι βασικές παραδοχές για το 2026 και πώς «καθοδηγούν» τους διαχειριστές

Το να ξεκινάει η χρονιά με την σωστή ανάγνωση του οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα για κάθε επενδυτή, καθώς τον βοηθά να διαχωρίζει τις μακροπρόθεσμες τάσεις από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και ως εκ τούτου εξασφαλίζεται μια σχετική πειθαρχία στις επενδυτικές αποφάσεις, κάτι που βοηθά στην αποφυγή συναισθηματικών αντιδράσεων σε βραχυπρόθεσμα γεγονότα. Και φέτος, θα έχουμε πολλά από αυτά τα βραχυπρόθεσμα γεγονότα.

Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές παραδοχές για το 2026;

- Το παγκόσμιο εμπόριο θα επιβιώσει

Τα τελευταία χρόνια, το παγκόσμιο εμπόριο πέρασε από σαράντα κύματα: διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού οι οποίες ξεκίνησαν την περίοδο της πανδημίας και συνεχίστηκαν με τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και ακραία γεωπολιτική αβεβαιότητα με πολλαπλά μέτωπα ανά τον κόσμο, αρχής γενομένης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου κατά 2,4% το 2025. Αν και χαμηλότερη από το 2,8% του 2024, εντούτοις η επιβίωση του παγκόσμιου εμπορίου εν μέσω των αφηγήσεων περί αποπαγκοσμιοποίησης δεν παύει να αποτελεί ένα «μικρό θαύμα».

Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με την Credit Agricole: To παγκόσμιο εμπόριο παρά τους αντίθετους ανέμους κατάφερε να μη συρρικνωθεί, αλλά να αναπροσαρμοστεί και να εξελιχθεί.

Aυτή ακριβώς η «εξέλιξη» του παγκόσμιου εμπορίου μας δίνει μια μεγάλη κατευθυντήρια γραμμή γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Βλέπετε, καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη μείωση του εμπορικού τους ελλείμματος και στον επαναπατρισμό των κατασκευών και των επενδύσεων, ένα νέο κύμα παγκοσμιοποίησης αναδύεται χωρίς αυτές. Μέσα σε αυτό το κύμα, η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της να ανταγωνιστεί την αμερικανική επιρροή, σφυρηλατώντας νέες εμπορικές συμφωνίες και επενδυτικές συνεργασίες στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και σε όλη την Ασία. Μαζί, αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού! Το ποσοστό αυτό υπογραμμίζει την κλίμακα αυτής της αναπροσαρμογής.

Ανοίγοντας το πλάνο, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχουν σημαντική ώθηση, με την Ασία να ηγείται, καθώς οι ΗΠΑ παλεύουν με τους περιορισμούς των εξαγωγών. Η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν εξελίσσονται σε ολοένα και πιο εξέχοντες παίκτες σε αυτήν την αναπροσαρμογή που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

- Νέες νομισματικές ισορροπίες ενόψει

Για δεκαετίες, οι διεθνείς επενδυτές έριχναν τρισεκατομμύρια σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, συχνά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Η φθηνή χρηματοδότηση σε γιεν ήταν μια βασική παράμετρος της άνω συνθήκης.

Αλλά το 2025 σηματοδότησε μια καθοριστική αλλαγή. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας άρχισε να ανεβάζει τα επιτόκια βάζοντας τίτλους τέλους σε ένα carry trade δεκαετιών και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε διακριτικά να επιδιώκει μια αναδιάρθρωση της δυναμικής των νομισμάτων.

Και κάπως έτσι το 2025 είδαμε πολλά από τα έθνη που χρηματοδότησαν όλα αυτά τα χρόνια τα ελλείμματα των ΗΠΑ να συνειδητοποιούν ότι έχουν «υπερβολικά πολλά δολάρια». Οι αθρόες αγορές χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τις Κεντρικές Τράπεζες που εκτόξευσαν το πολύτιμο μέταλλο πάνω από τα 4500 δολάρια/ουγγιά είναι το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο αυτής της τάσης για μείωση της έκθεσης στο δολάριο.(σ.σ: ο όρος αποδολαριοποίηση απεφεύχθη σκόπιμα).

Η μείωση του κυρίαρχου ρόλου του αμερικανικού δολαρίου στο παγκόσμιο εμπόριο, στα αποθεματικά και στις αγορές συναλλάγματος, πέραν της αύξησης της τιμής του χρυσού, νομοτελειακά θα αρχίσει σιγά σιγά να μας οδηγεί στην αναμόρφωση της δυναμικής των νομισμάτων.

Ήδη η Κίνα προσπαθεί να θέσει το γουάν ως βιώσιμη εναλλακτική λύση για το διεθνές εμπόριο και τα αποθεματικά. Οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες και οι οικονομικές συνεργασίες πολλαπλασιάζονται, με την Κένυα να αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα, καθώς πρόσφατα πρότεινε την έκδοση χρέους σε γουάν, μειώνοντας το κόστος δανεισμού της στο μισό. Δεν αποκλείουμε και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της το 2026.

Ενώ τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν λοιπόν ελκυστικά, οι επενδυτές το 2026 είναι πολύ πιθανόν να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους για τον μετριασμό του συναλλαγματικού κινδύνου και τα παγκόσμια χαρτοφυλάκια να υποστούν περαιτέρω αναδιαρθρώσεις.

Από την παραδοχή λοιπόν των νέων νομισματικών ισορροπιών, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η συνέχιση της πτωτικής τάσης του δολαρίου έναντι των κυριότερων διεθνών νομισμάτων, ιδίως του ευρώ.

Αυτή η δυναμική δεν υποστηρίζεται μόνο από τις προβλέψεις για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ - και άρα της μείωσης του επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου - αλλά και από την αβεβαιότητα γύρω από τη διακυβέρνηση της Fed όταν ο Powell παραδώσει την σκυτάλη την άνοιξη.

Παρόλο που αυτοί οι παράγοντες έχουν ήδη εν μέρει τιμολογηθεί από την αγορά, εντούτοις μια μερική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ θεωρείται απαραίτητη. Παράλληλα, το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γεν θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες σε περιόδους αστάθειας της αγοράς.

- Ο πονοκέφαλος των ελλειμμάτων και οι προσδοκίες των επενδύσεων

Τα αυξανόμενα ελλείμματα των δυτικών κυβερνήσεων παραμένουν στο επίκεντρο των ανησυχιών και για το 2026. Η Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι το συνολικό χρέος των ΗΠΑ θα εκτοξευθεί στα 53 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Αν και οι δασμοί θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα βραχυπρόθεσμο όφελος, με το Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Γέιλ να προβλέπει 2,4 τρισ. δολάρια σε έσοδα από δασμούς κατά την επόμενη δεκαετία, εντούτοις ένα χρέος 53 τρισ. δολαρίων εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή πλεύσης επικεντρώνεται πλέον όχι στα ελλείμματα, αλλά στις επενδύσεις στις υποδομές, την τεχνολογία και την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, υιοθετώντας μια τολμηρή στρατηγική για επενδύσεις 1 τρις ευρώ στους παραπάνω τομείς κατά την επόμενη δεκαετία.

Ως στήλη θα προτιμήσουμε να υποδεχτούμε αυτή την προσέγγιση όχι με γκρίνια αλλά με αισιοδοξία, ευελπιστώντας ότι θα θέσει τις βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στρατηγική αυτονομία του ευρωπαϊκού χώρου.

Η μετάφραση δε αυτής της παραδοχής στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια δεν είναι άλλη από την αύξηση της στάθμισης των ευρωπαϊκών μετοχών στους συγκεκριμμένους θεματικούς κλάδους .

- Μια νέα μετατόπιση των αγορών χρέους προς τη Γηραιά Ήπειρο

Μια από τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις που διαβάσαμε στα Outlook του 2026 είναι αυτή του Alexandre Drabowicz, όσον αφορά τη μεγάλη μετατόπιση που υφίστανται οι αγορές χρέους. Για πρώτη φορά, η έκδοση «χρέους Yankee», ήτοι το χρέος σε δολάρια ΗΠΑ από μη αμερικανικές εταιρείες, επιβραδύνεται, ενώ το «αντίστροφο χρέος Yankee», ήτοι το χρέος σε ευρώ που εκδίδεται από αμερικανικές εταιρείες αυξάνεται.

Αυτό αποτελεί για την Ευρώπη μια σημαντική ευκαιρία ώστε να διεκδικήσει έναν ισχυρότερο ρόλο στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κρατικές δαπάνες σε μακροπρόθεσμα έργα οι οποίες θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις, έχουμε στην Ευρώπη τη χρυσή ευκαιρία για έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης και επαναπροσδιορισμού.

Οι βασικές θεματικές

Τέσσερις είναι οι θεματικές που θα διαμορφώσουν τον κόσμο μας τα επόμενα χρόνια: γεωπολιτική, καινοτομία, δημογραφικά στοιχεία και περιβάλλον. Αυτά τα ζητήματα θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι οικονομίες και άρα τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Ο στρατηγικός ανταγωνισμός και η βιομηχανική πολιτική επανασχεδιάζουν τον κόσμο του παγκόσμιου εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η μείωση των γεννήσεων στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και την Κίνα έρχεται στο προσκήνιο και υπογραμμίζει τα κενά χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Η ταχεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μετασχηματίζει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και τη χρήση ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το υψηλό χρέος αλλά και τα μακροπρόθεσμα θέματα βιωσιμότητας όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η αυξανόμενη ανισότητα θα συνεχίσουν να επαναπροσδιορίζουν τον κίνδυνο στις κεφαλαιαγορές.

Δεν υπάρχουν όμως μόνο μαύροι κύκνοι και «κατσαρίδες» που καραδοκούν.Την ίδια στιγμή μια σειρά παραγόντων συνδράμουν στην ανθεκτικότητα των κεφαλαιαγορών:

η συνέχιση του κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής παρά τις πιθανές καθυστερήσεις στις μειώσεις των επιτοκίων που θα περιγράψουμε πιο κάτω,

η εξαιρετική ανθεκτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηριζόμενη από την καινοτομία και το βάθος των αγορών τους,

ο κεντρικός ρόλος της Tεχνητής Nοημοσύνης και της ηλεκτρικής ενέργειας στην προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης,

η μεταρρυθμιστική ατζέντα της Κίνας και η δυναμική επάνοδος της ASEAN,

τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρώπης με στόχο να κλείσει το κενό καινοτομίας.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων, συμβάλλοντας σε μια συνολικά διευκολυντική νομισματική πολιτική.

Η στάση χαλάρωσης της Fed και οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων θα ασκήσουν εκ νέου καθοδική πίεση στο δολάριο - με τα απαραίτητα «διαλείμματα» φυσικά - ενισχύοντας την ελκυστικότητα των επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, υποστηριζόμενη τόσο από την ισχυρή κατανάλωση όσο και από την αυξανόμενη επένδυση. Όλα αυτά συγκλίνουν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις μετοχές.

Παρά τις δικαιολογημένες ανησυχίες λοιπόν για τις υψηλές αποτιμήσεις σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της αγοράς, οι επενδυτές δεν πρέπει να υποβαθμίσουν το γεγονός ότι μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποεπένδυσης από την οικονομική κρίση του 2008 και μετά, οι εταιρείες μετά από πολύ καιρό υιοθετούν επιτέλους ιδιαίτερα φιλόδοξα έργα.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί τις δαπάνες σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, υπάρχει πιεστική ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υποδομών, ιδίως στην ενέργεια, τις μεταφορές και την άμυνα.

Αυτοί οι βαθιοί μετασχηματισμοί υποστηρίζουν:

τις υποδομές,

τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που πλαισιώνονται πλέον από το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας και τις ενεργειακής ανεξαρτησίας, είτε αυτό αφορά τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα είτε τη διαχείριση του νερού αύριο,

τις επιχειρήσεις που επωφελούνται άμεσα από επενδύσεις στην άμυνα,

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν να είναι πιο ευέλικτες και καινοτόμες και επωφελούνται ιδιαίτερα από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικά πολλοί εκπρόσωποι των κλάδων της βιοτεχνολογίας, κλιματικής τεχνολογίας, fintech και deep tech προσφέρουν ποικίλα σημεία εισόδου σε αρκετά λογικές αποτιμήσεις.

Οι αναδυόμενες αγορές έχουν επίσης φέτος αυξημένη την προσοχή των επενδυτών.Το ασθενέστερο δολάριο παίζει κρίσιμο ρόλο καθώς βελτιώνει τη φερεγγυότητα των τοπικών δανειοληπτών με χρέος σε δολάρια, διευκολύνει την πρόσβαση σε πιστώσεις και τονώνει το διεθνές εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, οι ξένοι επενδυτές βλέπουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε τοπικό νόμισμα να ανατιμώνται, ενισχύοντας τους ισολογισμούς τους και ενθαρρύνοντας τις ροές κεφαλαίων σε αυτές τις οικονομίες. Αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει τη θετική στάση πολλών διαχειριστών απέναντι στις αναδυόμενες αγορές.

Συμπερασματικά, μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια ισχυρής ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, το 2026 μπορεί να είναι πιο ασταθές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανθεκτικές πηγές εισοδήματος.

Η απάντηση όμως δεν είναι η αποχή αλλά η προσεκτική προσέγγιση των αγορών. Αυτό περιλαμβάνει έξυπνη διαφοροποίηση, εστιάζοντας σε μετοχές των θεματικών που περιγράψαμε, τόσο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσο και στις αναδυόμενες αγορές, έκθεση σε εταιρικό χρέος υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα εντός της Ευρώπης αλλά και εντός των αναδυομένων αγορών, ενώ οι τοποθετήσεις στον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο αλλά και σε άλλα εμπορεύματα φαίνεται να κερδίζουν την πλειοψηφία των αναλυτών.

Έτος σταθεροποίησης για τις ΗΠΑ

Ο κύκλος μειώσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ πιστεύουμε ότι δεν θα είναι επιθετικός, καθώς ο βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αναμένεται να παραμείνει πάνω από 3% μέχρι τα μέσα του 2026, λόγω του αντίκτυπου των δασμών στις τιμές των αγαθών και των πιέσεων από την πλευρά της ζήτησης στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι περιορισμένες προσλήψεις θα αποτρέψουν δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις στους μισθούς. Η ανεργία έχει συνδεθεί εν μέρει με τις αλλαγές που προκαλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι οποίες εξαλείφουν ήδη τις θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης.

Αυτή η εξέλιξη έχει δύο «αναγνώσεις». Η «ανάγνωση» που συνήθως αγνοείται είναι ότι μετριάζει τον αντίκτυπο από τις αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης, μειώνοντας την εισροή εργαζομένων, η οποία θα μπορούσε να ασκήσει ανοδική πίεση στους μισθούς σε βασικούς τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία και η φιλοξενία, εντείνοντας τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών.

Επομένως, ο Jerome Powell θα έχει πολλές αντικρουόμενες δυνάμεις να αντιμετωπίσει στο τέλος της θητείας του τον Μάιο του 2026 και ανεξαρτήτως πόσο υπερ των περιστεριών θα είναι ο διάδοχος του, πιστεύουμε ότι εν τέλει η Fed, τουλαχιστον για το πρώτο εξάμηνο, θα μειώσει τα επιτόκια λιγότερο επιθετικά από τις προσδοκίες των περισσότερων αναλυτών.

Άλλη μια παρατήρηση είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Fed επικεντρώνεται επί του παρόντος στην αδυναμία της αγοράς εργασίας, εντούτοις η τελευταία αναμένεται να βελτιωθεί εντός του 2026, καθώς οι έρευνες δείχνουν βελτιωμένα σχέδια προσλήψεων.

Όσον αφορά την κατανάλωση, η οποία αποτελεί το 70% του ΑΕΠ, να σημειώσουμε ότι παραμένει ισχυρή επιφανειακά, κυρίως χάρη στα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος που βιώνουν σημαντικά κέρδη, με τα περιουσιακά στοιχεία των μετοχών και των αμοιβαίων κεφαλαίων να αυξάνονται κατά 4,6 τρισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ωστόσο, η κατανάλωση είναι πιθανό να ομαλοποιηθεί στο μέλλον, καθώς ο πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη, ιδίως για τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος.

Δεν περιμένουμε όμως ιδιαίτερη αδυναμία.

Μετά από ένα έτος αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας, οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα πρέπει να ενισχυθούν από τα μέτρα τόνωσης του νόμου «One Big Beautiful Bill».

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την πνευματική ιδιοκτησία αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές, στηρίζοντας την ανάπτυξη. Άλλωστε οι επενδύσεις εκτός κατοικιών αύξησαν το ΑΕΠ πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Συνολικά, χάρη στη δύναμη της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ που συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων του προστατευτισμού και την ανθεκτικότητα στην εγχώρια ζήτηση σε συνδυασμό με τα προγράμματα στήριξης, η αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ σύμφωνα με μια μεγάλη μερίδα αναλυτών αναμένεται να είναι πέριξ του 2% τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο πληθωρισμός όμως θα είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, με τους δασμούς να έχουν προσωρινό αντίκτυπο, κάτι που αναμένεται από τους περισσότερους αναλυτές να αμβλυνθεί το 2027, όπου ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί πέριξ του 2,5%.

Στο πολιτικό μέτωπο, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου το 2026 θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πολιτική δυναμική σύμφωνα με το Brookings Institution. Βλέπετε, το κόμμα του Προέδρου έχει χάσει έδαφος σε 20 από τις τελευταίες 22 ενδιάμεσες εκλογές από το 1938. Η απώλεια οποιουδήποτε από τα δύο σώματα το 2026 - το ρεπουμπλικανικό κόμμα ελέγχει επί του παρόντος τη Βουλή και τη Γερουσία - θα έβαζε φραγμό στην νομοθετική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Έτος ανασύνταξης για την Ευρώπη

Η αναθεώρηση της στάσης των ΗΠΑ στο εμπόριο και την άμυνα έθεσε ένα ασφυκτικό όριο στην Ευρώπη προκειμένου να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την οδήγησε σε μια ανανεωμένη εστίαση στις επενδύσεις και τον συντονισμό, προκειμένου να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα όπως μια ενιαία αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, τα 35.5 τρισ. ευρώ αποταμιεύσεων και τα βαθιά θεμελιωμένα παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.

Η Γερμανία αναμένεται να ηγηθεί αυτής της ευρωπαϊκής επίθεσης καθώς προχώρησε σε μια ιστορική απόφαση για την αναστολή του συνταγματικού της φρένου για το χρέος.

Η τεκτονική μετατόπιση της δημοσιονομικής στάσης της Γερμανίας ήταν ίσως η πιο σημαντική μακροοικονομική είδηση ​​του 2025 για την Ευρώπη.

Η Γερμανία σχεδιάζει να διοχετεύσει 500 δισ. ευρώ σε υποδομές και 400 δισ.ευρώ στην άμυνα σε διάστημα 12 ετών, ήτοι περίπου 1% του ΑΕΠ ετησίως. Θα προχωρήσει επίσης και σε άλλα μέτρα όπως χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στους λογαριασμούς εστιατορίων και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πιο άμεσο αντίκτυπο στις καταναλωτικές δαπάνες.

Η αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα από τη Γερμανία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη δραστηριότητα το 2026, αναζωογονώντας τη γερμανική οικονομία και σε κάποιο βαθμό και την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Βέβαια όλα αυτά σημαίνουν αύξηση χρέους. Το 2026 θα τριπλασιάσει τον ομοσπονδιακό δανεισμό πέριξ των 180 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο δανεισμού στην ιστορία της Γερμανίας.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης τώρα, τη Γαλλία, οι περικοπές των δημόσιων δαπανών αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στα νοικοκυριά και τις επενδύσεις, περιορίζοντας την ανάπτυξη σύμφωνα με την CA σε κάτω από 1%.

Καθώς οι Γάλλοι βουλευτές δεν κατάφεραν να περάσουν τον προϋπολογισμό του 2026 τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός Sébastien Lecornu να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα για να διατηρηθεί η δαπάνη και να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, αναμένουμε να δούμε αν στις αρχές Ιανουαρίου εγκριθεί ο πλήρης προϋπολογισμός του γαλλικού κράτους. Εν τη αναμονή αυτή, η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων ενισχύεται κοντά στο 3,6%.

Ωστόσο, οι μειώσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο ακμάζων αεροναυπηγικός τομέας, οι υψηλές αποταμιεύσεις και τα ισχυρά κοινωνικά αποθέματα αναμένεται να βοηθήσουν τη Γαλλία να αποφύγει μια σοβαρή οικονομική συρρίκνωση.

Η προσοχή φέτος θα είναι στραμμένη και στο ολλανδικό σύστημα επαγγελματικών συντάξεων, το μεγαλύτερο στην ΕΕ, το οποίο ξεκίνησε μετάβαση σε νέο πλαίσιο την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται να επενδύει σε πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Στη Νότια Ευρώπη, η ανάπτυξη των κεφαλαίων NextGenerationEU θα επιταχυνθεί το 2026 πριν από τη σταδιακή κατάργησή τους το 2027, υποδεικνύοντας όμως τη δύναμη των προγραμμάτων στήριξης καθώς αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ της Ισπανίας σε πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα.

Πρωταγωνιστής του ευρωπαϊκού νότου αναμένεται να είναι και η Ελλάδα, καθώς παραμένει μέσα στον «στενό πυρήνα» των πιο ελκυστικών περιφερειακών αγορών χάρη στην μερισματική στρατηγική της που υποστηρίζεται από την ποιότητα των κερδών, την προβλεψιμότητα και την αξιοπιστία των διανομών.

Καθώς η χώρα μας διαθέτει σταθερή δημοσιονομική βάση, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές τράπεζες, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% και χαμηλά P/BV, το 2026 αναμένεται ceteris paribus να είναι μια εξίσου καλή χρονιά με το 2025 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την υψηλότερη ενδεχομένως μεταβλητότητα λόγω της μετάβασης από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Υπενθυμίζουμε ότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι της ΕΕ-27 και της Ευρωζώνης συνεχίστηκε και το γ’ τρίμηνο 2025, έστω και με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας ήταν ο 10ος υψηλότερος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27 και ο 7ος υψηλότερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

(σ.σ: στην πρώτη θέση ήταν η Κύπρος με ανάπτυξη 3,5%, και ακολούθησαν: Πολωνία (3,5%), Βουλγαρία (3,4%), Μάλτα (3,2%), Κροατία (3,1%), Ισπανία (3,0%), Δανία (2,8%), Λιθουανία (2,8%), Τσεχία (2,6%), Ελλάδα (2,0%), Πορτογαλία (1,9%), Ολλανδία (1,9%), Σουηδία (1,8%), ΕΕ-27 (1,7%), Λετονία (1,6%), Ευρωζώνη (1,5%), Ρουμανία (1,4%), Βέλγιο (1,0%), Γαλλία (0,8%), Σλοβακία (0,8%), Σλοβενία (0,7%), Αυστρία (0,6%), Ιταλία (0,6%), Εσθονία (0,3%), Φινλανδία (0,3%), Γερμανία (0,3%) και Ουγγαρία (0,2%).

Ανοίγοντας το πλάνο, η αγορά της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης παραμένει παγκόσμια πρωταθλήτρια στις αποδόσεις μερισμάτων για το 2026, παρά το εντυπωσιακό rerating του 2025, που οδήγησε σε σημαντική συμπίεση των yields.

Γενικά το 2026 πιθανότατα θα είναι ένα έτος απόκλισης για την Ευρωζώνη όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, ενώ ο πληθωρισμός στο καλό σενάριο αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερός με αποτέλεσμα η ΕΚΤ να έχει την ευελιξία να διατηρήσει μια ουδέτερη πολιτική.

Υπάρχει όμως και το σενάριο για περαιτέρω αποπληθωρισμό τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω κυρίως της ανακύκλωσης φθηνών κινεζικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, κάτι που θα μπορούσε να δώσει μια νέα αποπληθωριστική ώθηση και να οδηγήσει την ΕΚΤ σε μερικές ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026. Αν και λιγότερο πιθανό, το σενάριο αυτό είναι στο τραπέζι.

Τέλος, μια εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και κάνει μια ουσιαστική στροφή προς τον ρεαλισμό.

Αυτή η στροφή αποκαλύπτεται από την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ να χαρακτηρίσει την πυρηνική ενέργεια «καθαρή ενέργεια», την άρση πριν λίγες ημέρες της απόφασης για απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035 και μετά, αλλά και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών που φορτώνουν με περιττή γραφειοκρατία τις επιχειρήσεις.

Έτος πρόκληση για την Ιαπωνία

Αντίθετα από την ΕΚΤ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, BoJ, θα έχει ένα πολύ πιο δύσκολο έργο.

Η νεοεκλεγείσα Sanae Takaichi θα προσπαθήσει να δώσει προτεραιότητα στις αυξήσεις μισθών και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε πράσινες και ψηφιακές υποδομές.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας από την πλευρά της βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, καθώς από τη μια απαιτείται αύξηση των επιτοκίων τώρα που η εποχή της αποσταθεροποίησης έχει τελειώσει, αλλά από την άλλη πρέπει να ευθυγραμμίσει τη νομισματική της πολιτική με την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική, η οποία ευνοεί μέτρα στήριξης και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα.

Δεδομένων των συνθηκών λοιπόν, πιστεύουμε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει συγκρατημένα τα επιτόκια το 2026, κάτι που αν πράγματι συμβεί, θα ανακουφίσει ως έναν βαθμό ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαιαγορών που βασίζονται στο carry trade μεταξύ γιεν και δολαρίου.

Όπως και να έχει και ανεξάρτητα των δικών μας εκτιμήσεων, η νομισματική πολιτική της BoJ θα πρέπει φέτος να παρακολουθείται πάρα πολύ στενά.

Έτος λάμψης για τις αναδυόμενες αγορές

Οι αναδυόμενες αγορές έχουν δείξει ισχυρή ανθεκτικότητα στους οικονομικούς κραδασμούς τα τελευταία χρόνια και μάλιστα απέδειξαν ότι η εξάρτηση τους από τις παρεμβάσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων τους γίνεται ολοένα και μικρότερη.

Μια περίοδο που γίνεται έντονη συζήτηση για το ύψος του χρέους, οι αναδυόμενες αγορές και πάλι «κλείνουν το μάτι» στους επενδυτές, καθώς οι δείκτες δημόσιου χρέους αναμένεται να φτάσουν κατά μέσο όρο το 73% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 110% στις προηγμένες οικονομίες.

Πρωταθλήτριες και στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια, ήτοι με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον ρυθμό των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Το πιο αδύναμο δολάριο δρα υποστηρικτικά και καθιστά τις εισαγωγές φθηνότερες, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Όσον αφορά τώρα τον γίγαντα της Ασίας, την Κίνα, βασίζεται όλο και περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών για ανάπτυξη ενώ ενισχύει τους οικονομικούς της δεσμούς με τις αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Η Κολομβία προσχώρησε πρόσφατα στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας και πλέον οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αγκαλιάσει τις κινεζικές επενδύσεις, διατηρώντας παράλληλα τους εμπορικούς δεσμούς αλλά και τους δεσμούς ασφάλειας με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, αν και ο τομέας των ακινήτων στην Κίνα παραμένει εύθραυστος, πολλοί αναλυτές εστιάζουν στα ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης χάρη στη σαφή δέσμευση του Πεκίνου να τονώσει την εγχώρια κατανάλωση. Επίσης η πρόσφατη δέσμευση της κινεζικής κυβέρνησης να υποστηρίξει την αγορά μετοχών της, ενισχύει την ελκυστικότητα των εγχώριων μετοχών.

Υποστηρικτική είναι και η τεράστια δεξαμενή καταθέσεων των κινεζικών νοικοκυριών που θα μπορούσε να επενδυθεί στην οικονομία.

Τέλος, η άνοδος των τοπικών πρωταθλητών και η σημαντική πρόοδος στην καινοτομία οδηγούν σε αυξανόμενη αισιοδοξία γύρω από τον τεχνολογικό τομέα της Κίνας.

Μεγάλη είναι η αισιοδοξία και για την Ινδία, η οποία πρόκειται να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο το 2025 και η τρίτη έως το 2028.

Επιπλέον, καθώς η Fed συνεχίζει τη σταδιακή χαλάρωση, οι αναδυόμενες αγορές αποκτούν περιθώριο να μειώσουν τα επιτόκια και να τονώσουν την ανάπτυξη. Σε αυτό το σενάριο συγκλίνουν και οι ευνοϊκές προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός στις αναδυόμενες αγορές παραμένει πιο ήπιος, χάρη στις υποτονικές τιμές τροφίμων και ενέργειας και τη συνεχιζόμενη εξαγωγή αποπληθωρισμού από την Κίνα που είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τις οικονομίες των αναδυόμενων αγορών με χαμηλότερα εμπορικά εμπόδια και ελάχιστη επικάλυψη εξαγωγών με την Κίνα.

Με αυτές τις ευνοϊκές προοπτικές για τον πληθωρισμό, τα πραγματικά επιτόκια στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν άσκοπα πολύ υψηλά και ως εκ τούτου οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστική αξία. Αυτή η ελκυστικότητα ενισχύεται και από την ευνοϊκότερη δυναμική του χρέους του δημόσιου τομέα που περιγράψαμε στην αρχή.

Έτος παρεμφερές με το 2025 για το πετρέλαιο

Να υπενθυμίσουμε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώνονται κυρίως επειδή ο OPEC αυξάνει την παραγωγή αργού πετρελαίου παρά την ασθενή παγκόσμια ζήτηση. Tην ίδια στιγμή οι ΗΠΑ ακολουθούν την προτροπή του Αμερικανού Προέδρου «Drill baby drill».

Η μετατόπιση της στρατηγικής του OPEC από την υπεράσπιση των τιμών στην υπεράσπιση του μεριδίου αγοράς και στην αποτροπή των επενδύσεων σε πετρέλαιο σε χώρες εκτός OPEC φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το 2026, ακόμη και αν πολλά από τα μέλη του OPEC - ιδίως η Σαουδική Αραβία - αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονται με τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους σε τομείς όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα και η κατασκευή υψηλής τεχνολογίας.

Αναμένουμε λοιπόν ο μαύρος χρυσός να παραμείνει εντός του εύρους του 2025, ήτοι μεταξύ των 58 και 82 δολαρίων/βαρέλι με κέντρο βάρους τη ζώνη των 60-70 δολαρίων/βαρέλι.

Έτος επαγρύπνησης για τα ομόλογα - Η Ευρώπη αποκτά προβάδισμα

Όπως και το 2025, έτσι και το 2026 θα είναι για τα ομόλογα μια χρονιά με πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις κινήσεις των αποδόσεων ανά χώρα αλλά και ανά έτος λήξης.

Ο λόγος είναι ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη, την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό είναι πολύ διαφορετικές για κάθε χώρα και ως εκ τούτου οι μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου πολιτικής τους. Η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας παραμένουν στη φάση χαλάρωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μάλλον σε στάση αναμονής και η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αύξηση των επιτοκίων.

Επιπλέον τα κρατικά ομόλογα έχουν δει σταδιακά να διαβρώνεται η αίγλη τους ως επενδυτικό καταφύγιο πρώτης επιλογής, τόσο λόγω των προβληματισμών για την αύξηση του χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στις προηγμένες οικονομίες που έχουν συγκρατήσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Υπό το πρίσμα αυτών των μεταβολών, φέτος οι περισσότεροι αναλυτές τάσσονται υπέρ άλλων τμημάτων της αγοράς ομολόγων, με σαφή προτίμηση στα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας, τα οποία παρουσιάζουν πιο ελκυστικές ευκαιρίες απόδοσης προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

Ειδικά τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα, είτε στην κατηγορία επενδυτικού βαθμού είτε στην κατηγορία υψηλής απόδοσης, επωφελούνται φέτος από ένα εποικοδομητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον που στηρίζεται στα φιλόδοξα σχέδια δαπανών εντός της Ευρωζώνης.

Aξία βλέπει η πλειοψηφία των αναλυτών και στο χρέος των αναδυόμενων αγορών που εκφράζεται σε τοπικά νομίσματα. Αυτό το τμήμα επωφελείται όπως περιγράψαμε και πιο πάνω από το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και τις σημαντικά υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ένα στρατηγικό στοιχείο για τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της έκθεσης σε ομόλογα.

Όσον αφορά το κρατικό χρέος, προτιμάται μια μέτρια έκθεση, με μεγαλύτερη στάθμιση στο βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων και σαφή ετοιμότητα στις περιόδους μεταβλητότητας που σαφώς θα υπάρξουν φέτος στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Μια τέτοια περίοδος αναμένεται μετά την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την άνοιξη, μέχρι τουλάχιστον να επαληθευτεί η ανεξαρτησία της Fed. Οποιαδήποτε αίσθηση αυξημένης πολιτικοποίησης της νομισματικής πολιτικής θα τείνει να αυξήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αυξάνοντας περαιτέρω την καμπύλη αποδόσεων των ΗΠΑ. Στο τρέχον περιβάλλον λοιπόν,τα αφορολόγητα δημοτικά ομόλογα πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να έχουν την τιμητική τους ως μια επιλογή αξίας και ποιότητας.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μόλις ξεκινήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα δαπανών της Γερμανίας, θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά χρέους στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει επίσης τη μεταβλητότητα και να ασκήσει πιέσεις στις αγορές χρέους. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι μια πιο απότομη καμπύλη επιτοκίων στην Ευρωζώνη είναι πιθανή.

Γενικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2025 παρά τις μειώσεις των επιτοκίων, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδά τους στο τέλος του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η μακροπρόθεσμη τάση για τα επίπεδα του δημόσιου χρέους δεν είναι ενθαρρυντική στις προηγμένες οικονομίες, κάτι που ενδεχομένως δημιουργεί περαιτέρω περιθώρια για αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου.

Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι μια περίοδο μεταβλητότητας ενδεχομένως να βιώσουμε και στο εταιρικό χρέος, λόγω της ταχείας ροής κεφαλαίων στα οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με την αυξημένη διασύνδεση μεταξύ των μεγάλων ονομάτων και όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας.

Ως εκ τούτου, μια διόρθωση αποτίμησης σε έναν κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα λόγω των στενά συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών σχέσεων.

Άλλο ένα χρυσό έτος για πολλά από τα εμπορεύματα

Για να διατηρήσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης εντός των χαρτοφυλακίων μας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε την έκθεση σε μετοχές με αυξημένο μέρισμα αλλά και σε περιουσιακά στοιχεία που δεν συσχετίζονται με μετοχές. Μεταξύ αυτών, είναι τα πολύτιμα μέταλλα και τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να δημιουργήσουν θετικές απόλυτες αποδόσεις σε ποικίλες συνθήκες αγοράς.

Ειδικά ο χρυσός, πέρα από τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο έναντι της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του κινδύνου υποτίμησης του νομίσματος, έχει αποκτήσει τον ρόλο της διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων των Κεντρικών Τραπεζών. Όσο οι Κεντρικές Τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό, το πολύτιμο μέταλλο θα έχει μια ισχυρή θέση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Επιπλέον, το πρόσφατο ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές, όπως αποδεικνύεται από τις αγορές ETFs, ενισχύει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Όσον αφορά τώρα το «ξαδελφάκι» του χρυσού, το ασήμι, παρά τις διακυμάνσεις που θεωρούμε επόμενο να υπάρχουν το 2026 λόγω της μεγάλης ανόδου που σημείωσε το 2025, εντούτοις πιστεύουμε ότι οι «κινητήρες» της ανόδου θα παραμείνουν αναμμένοι. Οι κινητήρες αυτοί είναι:

οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed,

η αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης δεδομένου ότι το ασήμι χρησιμοποιείται στους ηλιακούς συλλέκτες, τα ηλεκτρικά οχήματα και σε πολλά άλλα ηλεκτρονικά,

το ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον από όσους αναζητούν ένα «οικονομικότερο» επενδυτικό καταφύγιο από τον χρυσό,

οι περιορισμοί στην προσφορά. Kαθώς τα ελεύθερα διαπραγματεύσιμα αποθέματα ασημιού έχουν μειωθεί σημαντικά, το ασήμι μπορεί να σημειώσει απότομη άνοδο ακόμη και σε μέτριες αυξήσεις της ζήτησης. Πόσο μάλλον σε μια μεγάλη αύξηση της ζήτησης ειδικά από τον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών και του ΑΙ.

Η διαφαινόμενη απόφαση δε της Κίνας λίγο πριν την εκπνοή του 2025 να προχωρήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές ασημιού, αναβαθμίζοντας το μέταλλο σε στρατηγικό υλικό, αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω τις τιμές.

Παρόμοιο είναι το αφήγημα και για τον χαλκό. Οι διαταραχές στην προσφορά, η αποδυνάμωση του δολαρίου, η βελτίωση των προσδοκιών για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και οι τεράστιες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη συμπεριλαμβανομένης της ταχείας επέκτασης των παγκόσμιων κέντρων δεδομένων, αναμένεται να υποστηρίξουν και το 2026 την άνοδο του κόκκινου μετάλλου.

Έτος επιστροφής στην ενεργητική διαχείριση για τις μετοχές

Σε ένα πλαίσιο μέτριας μεν θετικής δε ανάπτυξης και άφθονης ρευστότητας, το 2026 θα πρέπει να είναι μια ευνοϊκή χρονιά για τις αγορές μετοχών αλλά όχι χωρίς διακυμάνσεις. Εν ολίγοις, το 2026 δεν θα έχουμε μηδενικά μποφώρ, αλλά ούτε και απογορευτικό πλεύσης.

Οι πρόσφατες προβλέψεις ανάπτυξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν καλύτερες από εκείνες που έγιναν νωρίτερα το 2025, αλλά κακά τα ψέματα, εξακολουθούν να υποδηλώνουν ότι οι προηγμένες οικονομίες θα δυσκολευτούν να επιτύχουν εντυπωσιακούς μακροπρόθεσμους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, μετά τα κέρδη των τελευταίων τριών ετών, τα περιθώρια ανόδου για τους πρωταγωνιστές του 2025 είναι περιορισμένα και οι πιθανότητες διορθώσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι αυξημένες.

Οι διορθώσεις όμως αυτές είναι πολύ πιθανόν να γίνονται κάθε φορά ανά συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς απαραίτητα να στρεσσάρουν ιδιαίτερα τους γενικότερους δείκτες.

Δείτε για παράδειγμα την πρόσφατη διόρθωση στις εταιρείες πυρηνικής ενέργειας, ειδικά εκείνων που αναπτύσσουν την τεχνολογία των SMRs αντιδραστήρων. Βέβαια τα πράγματα θα είναι διαφορετικά σε μια πιθανή διόρθωση των Big Tech.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσθήκη φέτος στα χαρτοφυλάκια μετοχών με επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και αυξημένης μερισματικής απόδοσης κρίνεται απαραίτητη ως ένας σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης.

Επίσης θα ήταν συνετή μια μετατόπιση από την παθητική διαχείριση στην ενεργή διαχείριση που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή της διασποράς στις αγορές.

Βλέπετε, η επιλογή να παραμείνετε επενδυμένοι σε έναν δείκτη μετοχών ιστορικά έχει προσφέρει αξιοπρεπείς αποδόσεις.

Όμως λόγω της συγκέντρωσης των δεικτών μετοχών σε μια μικρή ομάδα εταιρειών τεχνολογίας, μας καθιστά πλέον ιδιαίτερα εκτεθειμένους σε υψηλές αποτιμήσεις μετοχών για τις οποίες όλοι ανησυχούν τόσο πολύ.

Επιπλέον, στην περίπτωση της παθητικής επένδυσης, ποιος επιβλέπει τον κίνδυνο συγκέντρωσης;

Ίσως λοιπόν φέτος να είναι προτιμότερη η θεμελιώδη ανάλυση από την στάθμιση μιας μετοχής σε έναν δείκτη.

Η προσέγγιση της στήλης είναι μια ισορροπημένη τοποθέτηση μεταξύ των τεχνολογικών μετοχών, οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση κερδών, και των επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, πολλές από τις οποίες θα κεφαλαιοποιήσουν στο μέγιστο τη νέα δυναμική που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Άλλωστε, μετά από αρκετά χρόνια υποαπόδοσης, οι τελευταίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν και από την τρέχουσα δυναμική που δημιουργούν οι μειώσεις των επιτοκίων.

Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά, η συνέχιση των δυναμικών προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών και η ακλόνητη υποστήριξη των Αμερικανών ιδιωτών επενδυτών αποτελούν περαιτέρω επιχειρήματα υπέρ των αμερικανικών μετοχών και για το 2026.

Παρόλο που οι αποτιμήσεις αρκετών αμερικανικών μετοχών παραμένουν υψηλές με βάση τα ιστορικά πρότυπα, εντούτοις υποστηρίζονται από την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ικανότητά τους να διατηρούν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, χάρη στα κέρδη παραγωγικότητας που δημιουργούνται από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδική βαρύτητα όμως για τη στήλη έχουν φέτος και οι μετοχές του φαρμακοβιομηχανικού και βιοτεχνολογικού τομέα όχι μόνο λόγω των αποτιμήσεων, αλλά και λόγω του αφηγήματος για επιτάχυνση της έρευνας και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όμως αίγλη αποκτούν το 2026 και οι ευρωπαϊκές εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης καθώς αναμένεται να επωφεληθούν από τα διάφορα σχέδια τόνωσης που στοχεύουν στους τομείς της άμυνας και των υποδομών.

Η πλειοψηφία δε των αναλυτών εντοπίζει ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου έχουν πλέον σημαντικό περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Μάλιστα στα top pick αρκετών ξένων οίκων φιγουράρει η ελληνική Τράπεζα Πειραιώς.

Η σταδιακή ενοποίηση του τομέα, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη κερδοφορία σε ένα πλαίσιο όπου οι πιστωτικές ζημίες αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες, αποτελεί έναν επιπλέον καταλύτη.

Τέλος, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών επίσης είναι στο focus list των διαχειριστών ειδικά από τη στιγμή που παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στους κύριους παγκόσμιους δείκτες.

Άλλωστε, αρκετοί παράγοντες υποστηρίζουν αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων: η αποδυνάμωση του δολαρίου, η υψηλή διαφορά ανάπτυξης σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες, η αυξημένη ζήτηση για διαφοροποίηση εκτός των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και ο υποτονικός πληθωρισμός, ο οποίος δίνει στις Κεντρικές Τράπεζες του αναδυόμενου κόσμου το περιθώριο να τονώσουν την ανάπτυξη. Επιπλέον, οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να επωφεληθούν από ισχυρότερους εμπορικούς δεσμούς ενόψει των προστατευτικών τάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τεχνολογικό ορόσημο της χρονιάς: Πράκτορες ΑΙ

Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση που θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να επαναπροσδιορίσει την εργασία και να πυροδοτήσει μια νέα εποχή όπου η ίδια η νοημοσύνη γίνεται ο πιο «κλιμακωτός πόρος» στον κόσμο.

Αναφερόμαστε στους Πράκτορες ΑΙ, ήτοι στα συστήματα ΑΙ που δεν μας βοηθούν απλά αλλά ενεργούν αυτόνομα ως πράκτορες για λογαριασμό μας.

Μέχρι πρότινος η Τεχνητή Νοημοσύνη μας πρότεινε ή συνέτασσε περιεχόμενο προκειμένου να το εξετάσουμε. Σιγά σιγά με τους Πράκτορες ΑΙ κάποιες εργασίες θα εκτελούνται ανεξάρτητα όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πρόκειται πράγματι για μια μεγάλη μετατόπιση που καθιστά την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι απλά ένα εργαλείο, αλλά έναν αυτόνομο δρώντα που μπορεί να λάβει έναν στόχο υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια να τον εκτελέσει χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Αυτό το ορόσημο αλλάζει πάρα πολλά. Βλέπετε, για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, τα κέρδη παραγωγικότητας προήλθαν από εργαλεία που επέκτειναν απλά τις φυσικές μας ικανότητες.

Για παράδειγμα, η ατμομηχανή δεν εφηύρε νέες εργασίες, αλλά επέτρεψε στους ανθρώπους να εκτελούν υπάρχουσες με εκθετικά μεγαλύτερη δύναμη και αποτελεσματικότητα.

Αυτό που κάποτε απαιτούσε χιλιάδες τεχνίτες τυποποιήθηκε, μηχανοποιήθηκε και κλιμακώθηκε. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε, και μαζί της, το βιοτικό επίπεδο.

Η Tεχνητή Νοημοσύνη θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία αλλά στον γνωστικό τομέα.

Μόνο που είμαστε στην αρχή και θα απαιτηθεί χρόνος.

Τα μοντέλα γενικής χρήσης όπως το ChatGPT για παράδειγμα είναι σαν τις πρώτες ατμομηχανές που δεν ήταν άμεσα χρήσιμες για μαζική παραγωγή. Αυτό έγινε στη συνέχεια. Το ίδιο και με τα γενικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης... απαιτούν εξειδίκευση για να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Αυτή η ανάγκη εξειδίκευσης σημαίνει ότι το επόμενο κύμα επιχειρήσεων θα επικεντρωθεί στην προσαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συγκεκριμένες εργασίες, είτε διαχειρίζονται αλυσίδες εφοδιασμού, είτε χειρίζονται ιατρικά αρχεία ή εκτελούν μάρκετινγκ.

Με τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης όμως, για πρώτη φορά, έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τις γνωστικές μας ικανότητες μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου μας.

Η CA θέτει φέτος ένα εξαιρετικό ερώτημα: Tι είναι αυτό που περιορίζει στην ουσία τον άνθρωπο; O χρόνος. Οι άνθρωποι δεν περιοριζόμαστε ούτε από τη φαντασία μας, ούτε από την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Περιοριζόμαστε από τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουμε να μετατρέψουμε τις ιδέες μας σε πραγματικότητα.

Η στήλη ουκ ολίγες φορές έχει αφιερώσει άρθρα σχετικά με τις προσπάθειες να επιτύχουμε εργαστηριακά την ενέργεια των αστεριών, ήτοι την πυρηνική σύντηξη. Μισό αιώνα το προσπαθούμε και ποιος ξέρει σε πόσες δεκαετίες θα καταφέρουμε να το κάνουμε εμπορικά βιώσιμο.

Ή μήπως όχι; Mήπως ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανό να αναλύει δεδομένα, να εκτελεί πειράματα και να δημιουργεί υποθέσεις όλο το εικοσιτετράωρο, θα μπορούσε να συμπιέσει δραστικά αυτό το χρονοδιάγραμμα;

H Delphine di Pizio Tiger σε μια πρόσφατη συνέντευξη της το έθεσε τόσο ωραία: «Το θέμα δεν είναι αν η Tεχνητή Nοημοσύνη αποκτήσει ικανότητες που δεν υπάρχουν στους ανθρώπους, αλλά ότι θα μπορεί να εφαρμόσει ανθρώπινη νοημοσύνη με υπεράνθρωπη ταχύτητα και κλίμακα, απομακρύνοντας το εμπόδιο του χρόνου».

Αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί την Τέταρτη και την Πέμπτη Βιομηχανική επανάσταση από τις προηγούμενες είναι το φαινόμενο της χρονικής μόχλευσης και της εξειδίκευσης.

Ένα σύστημα ΑΙ που εργάζεται συνεχώς, μαθαίνει από κάθε επανάληψη και κλιμακώνεται άμεσα σε εκατομμύρια εργασίες, δεν κάνει απλώς τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ταχύτερες.

Εργασίες που κάποτε θεωρούνταν πολύ δαπανηρές, αργές ή πολύπλοκες γίνονται τώρα εφικτές, ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα και την καινοτομία. Ολόκληρες βιομηχανίες μπορούν να αναδιοργανωθούν γύρω από αυτές τις δυνατότητες, όπως ακριβώς αναδιοργανώθηκε η κατασκευή γύρω από τη μηχανοποιημένη παραγωγή και θα επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία, κάτι που θα ξεκλειδώσει ένα μέλλον απαράμιλλης καινοτομίας.

Οι πράκτορες ΑΙ υπόσχονται ένα μέλλον όπου η Νοημοσύνη μπορεί να αναπαραχθεί, να εξειδικευτεί και να κλιμακωθεί όπως οποιαδήποτε άλλη μορφή κεφαλαίου.

Όπως ακριβώς οι προηγούμενες γενιές είδαν τον ηλεκτρισμό ή το διαδίκτυο να μεταμορφώνει αθόρυβα την καθημερινή ζωή, έτσι και εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε τους πράκτορες της Τεχνητής Νοημοσύνης να εργάζονται για εμάς, να εργάζονται μαζί μας και μερικές φορές να εργάζονται στη θέση μας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά από επενδυτικής πλευράς; Παραμένουμε στην αρχή της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εστίασή μας λοιπόν πρέπει να είναι στους παράγοντες αυτού του μετασχηματισμού, ήτοι στις εταιρείες που κατασκευάζουν την υποδομή που τροφοδοτεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, από προηγμένα τσιπ έως παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα επιλεκτική έκθεση σε όσους υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με επιτυχία.

Καθώς η χρήση από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις θα αρχίσει να επιταχύνεται και τα προϊόντα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα βελτιώνονται ραγδαία, αναμένουμε συνεχή ανάπτυξη και ένταση κεφαλαίου σε όλο το επίπεδο υποδομής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βέβαια θα χρειαστεί να περάσουμε πρώτα από το άχαρο στάδιο όπου οι επενδύσεις στο οικοσύστημα της ΑΙ ρουφούν χρήμα χωρίς άμεσα αύξηση της παραγωγικότητας. Έχω την αίσθηση ότι το 2026 θα χαρακτηριστεί ως έναν μεγάλο βαθμό από αυτό το άχαρο στάδιο.

Όπως και να έχει, ο εκάστοτε επενδυτής θα πρέπει φέτος να κατασταλάξει όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων που θα κάνει, έτσι ώστε να μπορέσει να χαράξει μια αποτελεσματική στρατηγική πλεύσης μέσα στο περιβάλλον του αυξημένου volatility. H επιλογή αυτή θα κρίνει την πορεία και εν τέλει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του τα επόμενα χρόνια.

Είτε προτιμήσει κανείς τις γρήγορες συναλλαγές είτε το υπομονετικό χτίσιμο θέσεων με ορίζοντα την επόμενη ημέρα της Πέμπτης Βιομηχανικής Επανάστασης, αναμφίβολα διανύουμε μια συναρπαστική εποχή.

Καλή χρονιά!

