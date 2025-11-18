Στόχος του Αλέξη το ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, το δικό του κόμμα, για να ξαναδημιουργήσει ένα νέο κόμμα που θα έχει και πάλι ως βασικό του κορμό το στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά μοιάζει να μην έχει νόημα. Αν απλά δεν ήθελε τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη θα μπορούσε να τους διαγράψει. Γιατί όλη αυτή η παράκαμψη; Κι όμως! Υπάρχει λόγος! Ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ήττα του 2019 παραμένει ένας: να πείσει το ΠΑΣΟΚ σε μια συγχώνευση! Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ!

Ο βασικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα, είναι η δημιουργία ενός νέου Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ. Ενός ευρύτερου μετώπου από το Κέντρο μέχρι τις παρυφές της άκρας αριστεράς. Χωρίς την άκρα αριστερά που είχε ενσωματώσει στις τάξεις του ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία μόνο ζημιά του προξενούσε. Ένα τέτοιο κόμμα χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ του αυθεντικού. Θέλει την υπογραφή των συνοδοιπόρων του Ανδρέα Παπανδρέου και τη σφραγίδα του κόμματος της 3ης Σεπτέμβρη. Στη θέση του ηγέτη του «Κινήματος» ο κ. Τσίπρας έχει ήδη τοποθετήσει τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας, θα ήθελε να είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά η ζωή και η Περιστέρα τον έφεραν στην ΚΝΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Ότι το 3% το έκανε 36% είναι δικό του επίτευγμα και αυτό δεν μπορεί κάποιος να του το αρνηθεί.

Το πρόβλημα είναι ότι εκείνο το 36% ήταν και η κορυφή. Και αυτός χρειάζεται περισσότερο για να μπορεί να κυβερνήσει. Αλλιώς θα είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει συγκυβερνήτη, να κάνει και πάλι μια σύμπραξη με κάποιον Πάνο Καμμένο. Σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να γίνει όσο διατηρούσε την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή το ΠΑΣΟΚ το 2012 ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα των γερμανοτσολιάδων, των προδοτών, των μνημονιακών. Ένα νέο κόμμα, όμως, μέσω του οποίου ο Αλέξης Τσίπρας, θα έβγαζε από πάνω του τη σκόνη εκείνης της περιόδου, θα άλλαζε τα δεδομένα. Και τα έχει ήδη αλλάξει. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αγνοούν τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, και σπεύδουν να δηλώσουν «πρόθυμοι» σε μια «ευρύτερη συζήτηση». Πρόθυμοι, δηλαδή, να ακολουθήσουν στον δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλη πρόταση δεν υπάρχει στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας κάνει και μια άλλη κίνηση αβροφροσύνης προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βγάζοντας στη σέντρα τους δικούς του υπουργούς με το βιβλίο του και θεωρώντας τους υπεύθυνους για τα μεγάλα λάθη των κυβερνήσεων του, λέει στην πραγματικότητα το εξής: «Φίλοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από τους δικούς μου σε υπουργικές θέσεις. Αν σας είχα μαζί μου τότε και δεν είχα ξεμείνει με τις αναγκαστικές επιλογές που μου άφηνε το κόμμα του 3%, θα ήταν άλλη η πορεία της χώρας». Λέει δηλαδή στα στελέχη ότι χρειάζεται να αλλάξουν μόνο ηγεσία. Τα άλλα τους τα προσφέρει. Όχι, ως αντάλλαγμα, αλλά γιατί το ... αξίζουν.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]