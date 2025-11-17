Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Η προειδοποίηση Πιστόριους, το ευρωπαϊκό drone wall και η αντίδραση της Μόσχας

Υψηλοί τόνοι επικράτησαν για ακόμη μία φορά ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία, καθώς σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους έκρουσε τον «κώδωνα» του κινδύνου και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», αφήνοντας «αιχμές» για την ολοένα και επιθετικότερη στάση της Μόσχας.

«Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Διαθέτει σημαντική δύναμη αποτροπής. Συμβατική, αλλά φυσικά και πυρηνική», διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται.

«Η ερώτηση είναι θεωρητική. Οι ειδικοί του στρατού και οι Μυστικές Υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα».

“Europe’s last peaceful summer.” Russia may attack NATO sooner than expected



German Defense Minister Boris Pistorius said the past summer may have been “the last peaceful one” for Europe.



“We always assumed that a Russian attack on NATO could happen in 2029. But now we’re… pic.twitter.com/0mLVRWZOx8 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

«Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό. Και συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά ναι, πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», δήλωσε ο κ. Πιστόριους σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Αναφερόμενος ειδικά στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε: «Βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοούν μερικές φορές τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο, επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε», ανέφερε, ενώ επανέλαβε την αντίθεσή του στην άμεση επαναφορά της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

«Πού θα στεγάζονταν οι 350.000 νέοι άνδρες ενός δεδομένου έτους; Ποιος θα τους εκπαίδευε; Η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας όπως την γνωρίζαμε στο παρελθόν απλώς αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Βασιζόμαστε σκόπιμα στην εθελοντική υπηρεσία. Θέλουμε όσους έχουν κίνητρο και είναι κατάλληλοι. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούμε πολύ περισσότερο από αυτό - ακόμα και όταν μιλάμε για υπηρεσία στις εφεδρείες - παρά αν αναγκάσουμε τους νέους να υπηρετήσουν», υποστήριξε.

Αντιδρά η Ζαχάροβα: Δεν υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι ο επιτιθέμενος

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απάντησε στις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το 2028 ενδέχεται να ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», δήλωσε η Zαχάροβα στο πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, νέα σφοδρή ρωσική επίθεση στον Γερμανό στον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξαπέλυσε Ρώσος βουλευτής.

Η δήλωση του Γερμανού υπουργού ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έως το 2029 λέει πολλά για μια «χιτλερική φαγούρα» στη σύγχρονη Γερμανία, δήλωσε δηκτικά στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι.

«Αν έχει λίγη χιτλερική φαγούρα, τότε ας διαβάσει ιστορία, τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β' και πώς κατέληξε ο Χίτλερ» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις γερμανικές ήττες στον Α' Παγκόσμιο και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακούγεται όλο και περισσότερο μιλιταριστική και φιλοπολεμική ρητορική. Στη Ρωσία δεν υπάρχουν υποστηρικτές της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην προειδοποίηση του Πιστόριους.

BBC: Θα δημιουργηθεί το ευρωπαϊκό drone wall για να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας;

Και ενώ Ρωσία και ΝΑΤΟ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά μεταξύ τους, ένα από τα βασικά προβλήματα που βρίσκεται στο επίκεντρου του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι η παρουσία drones στου εναέριους χώρους των κρατών του μπλοκ.

Πρόσφατες εμφανίσεις drones στην Πολωνία, μαζί με πλήθος παρατηρήσεων γύρω από κρίσιμες υποδομές σε χώρες όπως το Βέλγιο και η Δανία, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει το BBC, τώρα συζητείται η δημιουργία ενός «drone wall» για την προστασία μέρους της Ευρώπης — αλλά πόσο αναγκαίο είναι αυτό στην πραγματικότητα; Και ακόμη πιο σημαντικό, πόσο ρεαλιστικό;

Το drone wall περιγράφεται ως ένα ενσωματωμένο, συντονισμένο και πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας, που θα εκτείνεται αρχικά από τις χώρες της Βαλτικής έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Πιθανότατα θα περιλαμβάνει συνδυασμό ραντάρ, αισθητήρων, συστημάτων παρεμβολής και όπλων, για να εντοπίζει τα εισερχόμενα drones, και στη συνέχεια να τα παρακολουθεί και να τα καταστρέφει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χώρες που ενδιαφέρονται περισσότερο για την ταχεία ανάπτυξή του — συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και της Φινλανδίας — είναι αυτές που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στη Ρωσία.

Η Katja Bego πιστεύει ότι είναι αναγκαίο — και ότι έχει καθυστερήσει πολύ.

Όμως προσθέτει: «Δεν πρόκειται μόνο για drones. Δεν υπάρχει πραγματικά αρκετή προστασία όσον αφορά την πιο παραδοσιακή άμυνα έναντι πυραύλων και την αεράμυνα κατά μήκος των συνόρων της Ανατολικής πτέρυγας».

Παρά ταύτα, ένα drone wall δεν αποτελεί πανάκεια για την αεράμυνα. Κάποιοι άλλοι δεν πείθονται ότι είναι πλήρως ρεαλιστικός.

Ο Robert Tollast, ερευνητής στο think tank Whitehall, The Royal United Services Institute (RUSI), υποστηρίζει ότι η ιδέα ενός «αδιαπέραστου τοίχου», με τα λόγια του, είναι εκτός συζήτησης.

Ωστόσο, κατανοεί γιατί υπάρχουν φωνές που ζητούν κάτι τέτοιο και θέλει να το εξετάσει.