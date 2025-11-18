Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναζήτηση κατεύθυνσης συνεχίζεται

Τρεις μήνες έχουν περάσει από τα μέσα Αυγούστου, όταν ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έφθασε τις 2.135 μονάδες και η χρηματιστηριακή μας αγορά εξακολουθεί να κινείται χωρίς κάποια σαφή τάση, με τα πρόσημα να εναλλάσσονται από εβδομάδα σε εβδομάδα ή ανά τριήμερο.

Σε ένα βαθμό, αυτό οφείλεται και σε αντίστοιχες κινήσεις των διεθνών αγορών, ειδικά των ΗΠΑ, αλλά ακόμα και όταν αυτές οι αγορές κινούνται σαφώς ανοδικά η δική μας αγορά δεν τολμά καν να προσπαθήσει την ανοδική διάσπαση της περιοχής των 2.120 – 2.130 μονάδων.

Από την άλλη μεριά βέβαια, όσες φορές έχουμε πέσει θύματα εισαγομένων πιέσεων, οι αγοραστές έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους όταν ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 2.000 μονάδες.

Μέσα σε αυτό το τρίμηνο έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές με την κατάσταση στη χρηματιστηριακή μας αγορά και έχουμε επισημάνει πως αυτή η συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι σε μεγάλο βαθμό φυσιολογική, καθώς η άνοδος από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι τον φετινό Αύγουστο ήταν πολύ μεγάλη, όπως και τα κέρδη για αρκετούς επενδυτές.

Εκτός αυτού, είναι γεγονός πως παρά τα συνεχή νέα ανοδικά ρεκόρ στα αμερικανικά χρηματιστήρια και σε αρκετά άλλα ανά τον κόσμο, τα διάφορα γεωπολιτικά προβλήματα, η αβεβαιότητα σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς, οι προβληματισμοί γύρω από την πορεία των επιτοκίων αναφοράς στις ΗΠΑ και οι αναμφίβολα πολύ αισιόδοξες αποτιμήσεις για πλήθος σημαντικών, τεχνολογικών κυρίως, εταιρειών κρατούν σε επιφυλακή πολλούς επενδυτές ανά τον κόσμο.

Η ανάγκη ξεκούρασης της ελληνικής αγοράς για να «χωνευτούν» τα μεγάλα κέρδη και η σχετική επιφυλακτικότητα που προκαλεί η διεθνής κατάσταση εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία της αγοράς να ξεκινήσει νέα ανοδική κίνηση και να διασπάσει τα υψηλά του καλοκαιριού. Εξηγούν και την αδυναμία της αγοράς να κινηθεί ισχυρά ανοδικά όταν δίνονται αφορμές από θετικές ειδήσεις.

Αυτό μάλλον έγινε στη χθεσινή συνεδρίαση που δεν μπόρεσε να κρατήσει τα αρχικά σημαντικά κέρδη μετά τις θετικές εντυπώσεις από την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον οίκο Fitch. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει αρκετές φορές στο τελευταίο τρίμηνο, καθώς μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο οι ανοδικές κινήσεις με αφορμή θετικά νέα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν διαρκέσει πολύ.

Πέρα όμως από τους δύο βασικούς λόγους που αναφέραμε παραπάνω, αυτές τις μέρες υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που συντελούν στην παγίωση αυτής της κίνησης του Γενικού Δείκτη μέσα στο στενό εύρος διακύμανσης. Η αναμενόμενη, την πρώτη μέρα της προσεχούς εβδομάδας, ολοκλήρωση των κινήσεων που σχετίζονται με τις διάφορες αλλαγές στους δείκτες MSCI, είναι σίγουρο πως επηρεάζει την συμπεριφορά πολλών επενδυτών. Όχι, μόνο στην περίπτωση της μετοχής της Metlen, η οποία είναι η μόνη που θα αποχωρήσει από τον δείκτη MSCI Standard αλλά και για πολλές άλλες σημαντικές μετοχές.

Στο χθεσινό Black Box (🏢 🚀 🎯 Η ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη | Liberal.gr) είδαμε τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς για το τι περίπου περιμένουμε να γίνει στα πλαίσια αυτού του Rebalancing και είναι λογικό να υποθέσουμε πως πολλοί επενδυτές αποφεύγουν να κινηθούν δυναμικά μέχρι εκείνη την ημέρα, προτιμώντας να ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση.

Μιλώντας για χρηματιστηριακούς δείκτες και τις πιθανές αλλαγές στη σύνθεσή τους, επισημαίνουμε πως μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για πιθανές αλλαγές και στη σύνθεση των δεικτών FTSE Russell και των δεικτών FTSE του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κάτι άλλο που λογικά έχει σχέση με τη συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι και η μακρά περίοδος αναμονής μέχρι τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης της Euronext για την απόκτηση των μετοχών της ΕΧΑΕ και την ανάληψη του ελέγχου της, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις ορισμένων περί πιθανής επίσπευσης της διαδικασίας αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αλλά οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση αυτή έχει επιτύχει).

Πέρα από όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μέσα στον Νοέμβριο γίνονται κάθε χρόνο πολλές πωλήσεις μετοχών από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές για φορολογικούς λόγους.

Δεν είμαστε βέβαια σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ούτε πρόκειται φυσικά κάποιος από αυτούς τους επενδυτές να μας ενημερώσει για τις σχετικές κινήσεις του.

Όμως, και μόνο το γεγονός πως όλοι πιστεύουμε πως αυτές οι πωλήσεις θα γίνουν μέσα στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σίγουρο πως αυξάνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και κάνει πολλούς από αυτούς να κάνουν την εμφάνισή τους μόνο στις πτωτικές ημέρες.

Το γεγονός πως ο Γενικός Δείκτης δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τα τωρινά επίπεδα δεν σημαίνει βέβαια πως όλες οι μετοχές έχουν την ίδια συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε δει τους επενδυτές να ανταμείβουν ορισμένες μετοχές σε περιπτώσεις που βλέπουν μία καλή και μη αναμενόμενη είδηση ή σε άλλες που αντιλαμβάνονται πως είχαν υποεκτιμήσει τις προοπτικές κάποιων εταιρειών.

Έτσι, η αγορά αντέδρασε πολύ θετικά στη μεγάλη συμφωνία της Aktor για την εισαγωγή αμερικανικού LNG, στις παρουσιάσεις της Titan προς τους επενδυτές, τη βελτιούμενη εικόνα της Helleniq Energy και της Motor Oil, τη συνεχή ροή θετικών ειδήσεων για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, τα επιχειρηματικά νέα της ΔΕΗ, ενώ έβγαλε από την αφάνεια την ElvalHalcor και έκανε σημαντικό re-rating στην Cenergy Holdings και την Viohalco.

Η γενική εικόνα όμως είναι αυτή που δίνουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως την περιγράψαμε στην αρχή, καθώς οι καλές επιδόσεις εταιρειών σαν αυτές που μόλις αναφέραμε επισκιάζονται από τη συμπεριφορά των μετοχών της πλειοψηφίας των εισηγμένων επιχειρήσεων. Μπορεί άραγε αυτό να αλλάξει και να δούμε πάλι τις περισσότερες μετοχές και τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να μπαίνει και πάλι σε καθαρή ανοδική πορεία;

Προφανώς, και μπορεί αλλά πρώτα θα πρέπει να εκλείψουν οι αιτίες που έχουν φέρει την αγορά σε αυτή την κίνηση εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης. Πρώτα θα πρέπει να φύγουν από τη μέση οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών, ειδικά του MSCI, για να εξαφανιστεί αυτή η σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Καθώς θα προχωρά ο μήνας, λογικά θα μετριαστεί η ανησυχία για τις πωλήσεις των μεγάλων ξένων θεσμικών που καταγράφουν τα κέρδη ή τις ζημιές τους για να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να κλείσουν τα βιβλία τους για τη χρονιά.

Επίσης, τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα μάθουμε και τα οικονομικά αποτελέσματα των υπόλοιπων εισηγμένων εταιρειών, τα οποία λογικά θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών και θα κάνουν πιο ισχυρό το θεμελιώδες υπόβαθρο της αγοράς. Πολύ πιθανό επίσης είναι να ξεκαθαρίσει, σύντομα μάλιστα, και το τι θα φέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η πρόσδεσή του στο άρμα της Euronext.

Αν όλα αυτά συνοδευτούν από ένα ήρεμο, όχι κατ’ ανάγκη έντονα ανοδικό, κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε μία βελτίωση των πραγμάτων στη χρηματιστηριακή μας αγορά. Και να περιμένουμε πως μία καλή είδηση μπορεί να λειτουργήσει ως ανοδικός καταλύτης για το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον Γενικό του Δείκτη. Από την άλλη βέβαια, θυμόμαστε πως πέρυσι τέτοια εποχή δεν υπήρξε κανένας σημαντικός καταλύτης που να πυροδότησε την μεγάλη άνοδο της αγοράς!