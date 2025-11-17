Επιμέλεια Κώστας Στούπας:

🎯 Η ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη

Ο Γ.Δ. συνεχίζει να βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη ανοδική τάση, με επαναλαμβανόμενα υψηλότερα-υψηλά και υψηλότερα χαμηλά ( higher highs–higher lows). Η πρόσφατη διόρθωση παραμένει ρηχή, με στήριξη στην περιοχή 1.950–2.000 όπου έχουν συγκεντρωθεί προηγούμενες ζώνες όγκου.

🔹 RSI ~55: Ουδέτερη ζώνη, χωρίς υπεραγορασμένα σήματα—υποδηλώνει δυνατότητα συνέχισης της κίνησης.

🔹 Όγκοι: Στις καθοδικές περιόδους δεν αυξάνονται σημαντικά, ένδειξη ότι οι πωλητές δεν κυριαρχούν.

🔹 Δομή τάσης: Η συσσώρευση ακριβώς κάτω από τα πρόσφατα υψηλά δείχνει πιθανότητα συνέχισης εφόσον διασπαστούν τα 2.080–2.100.

📌 Κρίσιμα επίπεδα

Στήριξη: 1.950–1.980

Ισχυρή στήριξη: 1.850

Αντίσταση: 2.080–2.100 (διάσπαση → νέα ιστορικά υψηλά)

📌 Συμπέρασμα:

Η ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη. Η τρέχουσα συσσώρευση μοιάζει με bullish consolidation — ευνοϊκή για ανοδική συνέχιση, εκτός αν χαθεί η ζώνη 1.950.





🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ, MTLN, TITC, ΝΤΟΠΛΕΡ

💧 ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε στη «βαριά» συνεδρίαση της Παρασκευής, γράφοντας +2,75% και επιβεβαιώνοντας ότι όταν το ταμπλό γυρίζει αρνητικά, οι αμυντικές μετοχές αναδεικνύουν τη σημασία τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΟΤΕ με +1,35%, δείχνοντας πως το rotation προς σταθερά cash flows συνεχίζεται. Η TITC, με +1,27%, συμπλήρωσε το μικρό τρίο των «αντιστάσεων» της ημέρας.

📉 Στον αντίποδα, η ΕΧΑΕ έκλεισε με πιέσεις περίπου -4%, με όγκο που άγγιξε τις 900.000 μετοχές — σχεδόν τριπλάσιο του μηνιαίου μέσου όρου. Η πληροφορία πως οι «φίλιες» δυνάμεις της εξαγοράς συγκέντρωσαν άνω του 50% επιτάχυνε την αποχώρηση όσων αντιδρούσαν στο deal. Η αγορά καθάρισε θέσεις. Τόσο απλά.

🌍 Σύντροφοι — η εποχή Ρήγκαν-Θάτσερ, όπου οι αγορές και οι μέτοχοι είχαν τον πρώτο λόγο και το κράτος τον ρόλο του θεατή, παρέρχεται. Η γεωπολιτική ξαναγράφει κανόνες, αναβαθμίζει ρυθμιστές και επαναφέρει το κράτος στο κέντρο. Αυτό πρέπει να ενσωματώνεται στις στρατηγικές μας: οι αγορές δεν είναι πια «κλειστό σύστημα», αλλά μέρος ενός ευρύτερου power play.

⚙️ Η MTLN πέρασε εβδομάδα εξισορρόπησης — +0,90% — ενώ στο τρίμηνο εξακολουθεί να γράφει -22%. Η πίεση παραμένει υπαρκτή, αλλά ο ρυθμός πτώσης ελέγχεται.

🏗️ Αντίθετα, η TITC έζησε μια εξαιρετική εβδομάδα: +9,89%, αποτέλεσμα των πολύ καλών στοιχείων του τελευταίου τριμήνου.

🛗 Και η πρωταθλήτρια του μήνα; Η ΝΤΟΠΛΕΡ με εντυπωσιακό +42%, απολαμβάνοντας την ώθηση από την καταγραφή του συνόλου των ανελκυστήρων — εξέλιξη που ανοίγει δρόμους για έργο, service, αναβαθμίσεις και recurring revenues.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Να παρακολουθείτε τις εισροές -εκροές σε μετοχές που μπαίνουν σε διαδικασίες εξαγοράς — τα σήματα έρχονται πρώτα από τον όγκο.

📌 Η μετατόπιση από «αγορά-πρώτα» σε «γεωπολιτική-πρώτα» απαιτεί στρατηγικές δραστικά πιο προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον.

📌 TITC και ΝΤΟΠΛΕΡ δείχνουν τη σημασία των πραγματικών δεδομένων: τρίμηνα και έργα κάνουν τη διαφορά, όχι η θεωρία.



⚫️ Jumbo vs ACS: Μικροδέματα από Κίνα

🧩 Η Ε.Ε. αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το όριο των 150 € για τα μικροδέματα από τρίτες χώρες καταργείται ολοκληρωτικά έως το 2028, όταν θα ενεργοποιηθεί το νέο, πλήρως ψηφιακό τελωνειακό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δέμα από Κίνα, Temu, AliExpress, Shein κ.λπ. θα επιβαρύνεται με δασμούς/τέλη—χωρίς εξαιρέσεις.

📦 Το κρίσιμο σημείο; Η Ε.Ε. δεν περιμένει το 2028. Έχει συμφωνηθεί μεταβατική ρύθμιση ήδη από τις αρχές του 2026, η οποία ουσιαστικά ξεκινά να «χρεώνει» μέρος αυτής της επιβάρυνσης νωρίτερα. Η κλεψύδρα για τα φθηνά μικροδέματα γυρίζει.

🏬 Jumbo: Στρατηγικό πλεονέκτημα σε slow motion.

Με τα κινεζικά προϊόντα να ακριβαίνουν τεχνητά λόγω δασμών, η Jumbo αποκτά καθαρό ανταγωνιστικό προβάδισμα στο χαμηλό κόστος και στη γρήγορη διαθεσιμότητα εντός Ε.Ε. Το pricing power της ενισχύεται, ειδικά σε κατηγορίες που σήμερα «κλέβονται» από Temu/Alibaba.

📉 Side effect: Η κίνηση μπορεί να προκαλέσει κάμψη στους όγκους των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που έχουν ζήσει mini-boom από το κινεζικό e-commerce. Η μείωση μικροδεμάτων θα σημαίνει λιγότερη κίνηση, λιγότερα τέλη, μικρότερη ταχυδρομική δραστηριότητα.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ενίσχυση της Jumbo δεν είναι short-term trade — είναι δομικό tailwind με ορίζοντα 2026–2030.

📌 Παρακολούθησε τις ανακοινώσεις της Ε.Ε. για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του μεταβατικού μέτρου· θα λειτουργήσει ως trigger για rerating στον κλάδο retail.

📌 Τα έσοδα των ταχυδρομικών μπορεί να δείξουν πίεση από τα μέσα του 2026 — προσοχή σε εταιρείες που εξαρτώνται από low-value parcels.



⚡️📦 Aktor: Η έκπληξη του LNG που (μάλλον) δεν έχετε συνειδητοποιήσει

🟦 Μια από τις συνέπειες της χθεσινής ενεργειακής συμφωνίας Ζελένσκι–Ελλάδας είναι ότι η προμήθεια αμερικανικού LNG δεν ξεκινά το 2030, όπως πίστευαν όσοι διάβαζαν μόνο τους τίτλους. Ξεκινά… τώρα.

Κι αυτό όχι για κάποιον «ποιητικό» λόγο, αλλά επειδή η εκτέλεση της συμφωνίας περνά υποχρεωτικά μέσα από την Atlantic, δηλαδή τον εμπορικό βραχίονα της Aktor–ΔΕΠΑ.

🔥 Άρα η ελληνική κοινοπραξία – και κατά 60% θυγατρική της εισηγμένης – μπαίνει από φέτος κιόλας στο πραγματικό παιχνίδι του US LNG trading, όχι σε κάποιο μελλοντικό αφήγημα του 2030.

📈 Με όσο πιο απλά ελληνικά γίνεται: η εταιρεία ξεκινά φέτος να γράφει κύκλο εργασιών, έσοδα, και καθαρά αποτελέσματα από την εμπορία αμερικανικού LNG.

Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η Ουκρανία, για λόγους εθνικής επιβίωσης, έχει κλειδώσει προτεραιότητες όγκων και διαδρομών.

💼 Το θέμα δεν είναι απλώς ότι ανοίγει μια νέα πηγή εσόδων. Το θέμα είναι ότι ανοίγει νωρίτερα από όλους, σε έναν κλάδο όπου η πρώτη κίνηση δίνει πλεονέκτημα δικτύου, συμβολαίων και pricing power.

Και, κυρίως, σε μια στιγμή που η Ευρώπη αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη με βίαιη ταχύτητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην διαβάζετε την είδηση μόνο ως «γεωπολιτική». Είναι και λογιστική.

📌 Δείτε τη συμβολή στον όμιλο ως άμεση και όχι μακροπρόθεσμη.

📌 Παρακολουθήστε τον όγκο των φορτίων και όχι τις δηλώσεις υπουργών.

📌 Το 2025 θα είναι το πρώτο έτος που θα φανεί η πραγματική επίδραση στα νούμερα.



🧭 MSCI Rebalancing 24 Νοεμβρίου

✨ Οι τελικές εκτιμήσεις για τις ροές του MSCI διαμορφώνονται και η εικόνα δείχνει στοχευμένη πίεση σε λίγες μετοχές και καθαρά θετικό μομέντουμ σε δύο.

🔍 Τι σημαίνει ADV:

ADV = Average Daily Volume = Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών.

Το «x ADV» δείχνει πόσο «βαριά» είναι η ροή σε σχέση με τον συνηθισμένο ημερήσιο όγκο. Π.χ. 3x ADV = τριπλάσιος όγκος από τον μέσο όρο ⇒ ισχυρή επίδραση.



📉 Εκροές (πιέσεις)

Metlen: -7,2m μετοχές (-22,74x ADV)

→ Ροή 22 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο ημερήσιο όγκο· η μεγαλύτερη τεχνική πίεση του event.

→ Ροή 22 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο ημερήσιο όγκο· η μεγαλύτερη τεχνική πίεση του event. ΟΤΕ: -345k (-1x ADV)

Jumbo: -167k (-0,47x ADV)

Εθνική: -487k (-0,22x ADV)

ΔΕΗ: -103k (-0,19x ADV)

Πειραιώς: -630k (-0,16x ADV)

Alpha Bank: -1,2m (-0,15x ADV)

ΟΠΑΠ: -103k (-0,14x ADV)

Eurobank: -990k (-0,12x ADV)

👉 Όλες οι τραπεζικές εκροές είναι εξαιρετικά μικρές σε όρους ADV, άρα δεν αλλάζουν την αγορά.



📈 Εισροές (θετικό μομέντουμ)

Viohalco: +700k (+3,90x ADV)

→ Ροή σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όγκο· ισχυρό bullish σήμα.

→ Ροή σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όγκο· ισχυρό bullish σήμα. Cenergy: +860k (+3,04x ADV)

→ Τριπλάσιος όγκος από το συνηθισμένο· καθαρή ανοδική επίδραση.

→ Τριπλάσιος όγκος από το συνηθισμένο· καθαρή ανοδική επίδραση. Autohellas: +58k (+0,27x ADV)

Optima: +44k (+0,26x ADV)

👉 Οι δύο μεγάλες νικήτριες του rebalancing είναι Viohalco και Cenergy, με καθαρό τεχνικό tailwind.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πίεση στη Metlen είναι καθαρά τεχνική λόγω τεράστιου «-22x ADV».

📌 Οι τραπεζικές εκροές είναι αμελητέες· δεν αναμένεται ουσιαστικός αντίκτυπος.

📌 Viohalco και Cenergy δέχονται τις πιο ισχυρές εισροές, ενισχύοντας τη δυναμική τους.

📌 Autohellas και Optima ωφελούνται ήπια, χωρίς αλλαγή στο θεμελιώδες story.



📊 UBS: Νέα τιμολόγηση – Σταθερά bullish για τις ελληνικές τράπεζες

📈 Θετική παραμένει η στάση της UBS για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, συνοδευόμενη από αυξήσεις τιμών-στόχων και ξεκάθαρη προτίμηση για τον κλάδο.



🏦 Νέες Τιμές-Στόχοι & Συστάσεις

Πειραιώς → 🎯 9,20€ | Buy

Alpha Bank → 🎯 4,30€ | Buy

Eurobank → 🎯 4,20€ | Buy

Εθνική Τράπεζα → 🎯 15,40€ | Buy

Η UBS σημειώνει ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, παρά την ισχυρή κερδοφορία, προσφέροντας ενδιαφέρον “valuation gap”.

💶 Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII)

Alpha Bank: Μικρή αύξηση

Eurobank: Σταθερή πορεία

Εθνική & Πειραιώς: Οριακές μειώσεις

👉 Παρ’ όλα αυτά, όλες οι τράπεζες βλέπουν ανάκαμψη στο Q4, υποστηριζόμενες από σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους χρηματοδότησης.

📌 Πιστωτική Επέκταση

📈 Παραμένει θετική, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να αυξάνονται ισχυρά.

Αυτό αντανακλά:

αυξημένες επενδύσεις,

έργα RRF,

επιτάχυνση μεγάλων υποδομών.



💼 Προοπτικές Κλάδου

Η UBS προβλέπει:

Υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) και τα επόμενα χρόνια

Σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Προβλέψιμο κόστος κινδύνου

Συνεχιζόμενη υπεραπόδοση έναντι ευρωπαϊκών peers σε ανάπτυξη & κερδοφορία

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές για τον κλάδο, παρά το ράλι του 2025.

📌 Η ανάκαμψη του Q4 μπορεί να λειτουργήσει ως νέα αφετηρία βραχυπρόθεσμης ορμής.

📌 Η αύξηση των χορηγήσεων δείχνει ότι το story των τραπεζών συνεχίζει να «γράφει» σε ανάπτυξη.

📌 Παρακολουθήστε το κόστος κινδύνου – η σταθερότητα του είναι κρίσιμος μοχλός για τις τιμές-στόχους.

💶 Ελβετικό Φράγκο & Ελληνικές Τράπεζες

💶 Αμελητέος ο κίνδυνος από τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οι δύο συστημικές τράπεζες που διατηρούν ακόμη χαρτοφυλάκιο δανείων σε CHF έχουν ήδη σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις, απολύτως ευθυγραμμισμένες με το πλάνο «κουρέματος» που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

🏦 CET1: Μηδενική επίπτωση

Οι εποπτικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η κάλυψη είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται καθόλου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ούτε να δημιουργείται ανάγκη πρόσθετων αποθεμάτων.

📊 Καμία ζημιά στην ενσώματη καθαρή θέση

Με δεδομένο ότι οι προβλέψεις έχουν ήδη «περάσει» στα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, η ενσώματη καθαρή θέση (tangible equity) δεν υφίσταται καμία επιβάρυνση από τις εκκρεμότητες των δανείων σε CHF.

🏁 Το μήνυμα της αγοράς

Οι φάκελοι των ελβετικών δανείων οδεύουν προς σταδιακή εκκαθάριση, χωρίς να αποτελούν πλέον συστημικό κίνδυνο. Οι τράπεζες έχουν απορροφήσει το κόστος, ενώ η επίπτωση στους επενδυτές είναι ουσιαστικά μηδενική.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τράπεζες έχουν «κλειδώσει» τις ζημιές του παρελθόντος· δεν υπάρχει πρόσθετος λογαριασμός να πληρωθεί.

📌 Η κεφαλαιακή εικόνα τους παραμένει ισχυρή, στηρίζοντας τα μερίσματα και τα buybacks.

📌 Τα CHF δάνεια δεν επηρεάζουν τις σημερινές αποτιμήσεις ούτε τους δείκτες ποιότητας ενεργητικού.



🟦 Η στρατηγική αναβάθμιση της INTRALOT

🟩 Η αναβάθμιση της INTRALOT σε B (high) από τη DBRS, με Positive trend, επισφραγίζει τη μετάβαση του Ομίλου σε ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό προφίλ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του International Interactive της Bally’s αλλάζει ριζικά το positioning της εταιρείας: από B2B lottery provider μετατρέπεται πλέον σε B2C igaming & sports betting operator, με κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ και νέο EBITDA margin που απομακρύνεται πλήρως από το ιστορικό της παρελθόν.

🟦 Το νέο μοντέλο προσφέρει κλίμακα, αντοχή και τεχνολογική εμπορικοποίηση. Η DBRS βλέπει EBITDA ~38% μετά τις συνέργειες, ενώ το leverage οδεύει προς 2,5x μεσοπρόθεσμα. Ο βασικός κίνδυνος εντοπίζεται στη φορολογία igaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συγκεντρώνεται η νέα δραστηριότητα.

🟩 Παράλληλα, η δεκαετής συμφωνία με την Arkansas Scholarship Lottery λειτουργεί ως τεχνολογικό validation. Η υιοθέτηση των LotosX, Omni architecture, CanvasX, αλλά και η αναβάθμιση του δικτύου με 2.350 PhotonX και 356 DreamTouch Flex, ενισχύουν τις επαναλαμβανόμενες ροές και την παρουσία της INTRALOT στις ΗΠΑ — μια αγορά που μπαίνει σε κύκλο εκτεταμένων τεχνολογικών αναβαθμίσεων.

🟦 Το έργο στην ASL προσφέρει σταθερό EBITDA, ισχυρή ορατότητα, και ένα reference point υψηλής αξίας για νέους διαγωνισμούς στις ΗΠΑ. Η συνολική εικόνα δείχνει μια εταιρεία που αφήνει πίσω της την περίοδο αβεβαιότητας και επιχειρεί αναβάθμιση κλίμακας, τεχνολογίας και κερδοφορίας. Το επόμενο 12μηνο θα κρίνει αν το νέο, διευρυμένο μοντέλο μπορεί να αποδώσει με συνέπεια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επενδυτές να παρακολουθούν στενά το φορολογικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο· είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διαβρώσει margins.

📌 Το ASL αποτελεί στρατηγικό asset: ενισχύει το τεχνολογικό brand και προσφέρει σταθερές ροές σε δολάριο.

📌 Το leverage θα μειωθεί κυρίως από EBITDA expansion· όχι από γρήγορη απομόχλευση.

📌 Το re-rating της μετοχής περνά από την απόδειξη συνέργειών και την ομαλή εκτέλεση του νέου μοντέλου.



📡 ΟΤΕ: Αναβάθμιση Τιμής-Στόχου, Χαμηλή Δυναμική

Στα €16,10 από €15,10 ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities, με upside 6,7% και σύσταση hold.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αλλά ο ΟΤΕ συνεχίζει να υστερεί σε ρυθμό ανάπτυξης έναντι ευρωπαϊκών ομίλων όπως KPN, Orange, Telenor (EBITDA growth 4–5%).

📊 EBITDAaL Q3: €360 εκατ., +2%, σε γραμμή με τις προβλέψεις.

👉 Mobile +2,7%, Retail fixed +1,3%, ICT σταθερά.

💶 Καθαρά κέρδη: €258 εκατ. λόγω φορολογικού οφέλους €105 εκατ. (Ρουμανία).

Τα adjusted καθαρά κέρδη: €170 εκατ. (-2% YoY).

🏢 Cosmote Telekom Towers (CCT):

Επανεμφανίστηκαν δημοσιεύματα για πιθανή αξιοποίηση της TowerCo (3.800 σταθμοί), αλλά καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Η CCT είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την αποτίμηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή παραμένει σε «δίκαιη τιμή» με περιορισμένο growth.

📌 Το 6,7% upside δεν δικαιολογεί αλλαγή σύστασης.

📌 Κράτα στο ραντάρ τις εξελίξεις στην TowerCo – για την ώρα χωρίς επιρροή.



🔵 Η Moody’s στέλνει καθαρό μήνυμα για το χρέος

Η Ελλάδα το 2026 ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που θα μειώσουν το χρέος τους. Σε έναν κόσμο όπου το 75% των δημόσιων δαπανών είναι «κλειδωμένο» σε κοινωνικά και πολιτικά δύσκαμπτους τομείς, τα περισσότερα κράτη θα δουν το χρέος τους σταθερό ή αυξανόμενο. Η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση — και αυτό δεν είναι τυχαίο.

🔵 Γιατί μειώνεται το χρέος;

Η Moody’s αναφέρει ότι η χώρα θα ρίξει πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες χρέους/ΑΕΠ, χάρη στη συνετή δημοσιονομική τακτική της τελευταίας περιόδου. Ένα r-g θετικό, ισχυρή ανάπτυξη έναντι Ευρωζώνης, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και RRF-driven επενδύσεις «σβήνουν» χρέος χωρίς να χρειαστεί δημοσιονομικό σοκ.

🔵 Σε ποιο πλαίσιο;

Οι περισσότερες χώρες που θα δουν μείωση χρέους είναι χαμηλής πιστοληπτικής βαθμίδας — με εξαίρεση την Ελλάδα, που επιβεβαιώνει την αναβαθμισμένη θέση της. Αντίθετα, χώρες βαθμίδας Α όπως η Κίνα και η Πολωνία αναμένεται να αυξήσουν το χρέος τους πάνω από 5 μονάδες ΑΕΠ.

🔵 Η Κύπρος συνεχίζει να «στρώνει» ισολογισμό

Με μικρότερη μεν ταχύτητα, αλλά σταθερά προς τα κάτω, η Κύπρος μειώνει το χρέος της, καρπώνοντας δεκαετή μεταρρυθμιστική προσπάθεια.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Ελλάδα ωφελείται όσο η ανάπτυξη μένει > Ευρωζώνης — παρακολούθησε στενά τις RRF απορροφήσεις.

📌 Το χρέος επηρεάζεται από επιτόκια· το “carry” παραμένει ευνοϊκό μέχρι 2027 λόγω μακράς διάρκειας.

📌 Προσοχή στο «δύσκαμπτο» σκέλος δαπανών — αν ανέβει το μόνιμο κόστος (υγεία, άμυνα, συντάξεις), το μοτίβο αλλάζει.

📌 Για την Κύπρο, η σταθερή μείωση χρέους στηρίζει spreads και τραπεζικό κλάδο.

📌 Η αύξηση χρέους σε χώρες Α (Κίνα–Πολωνία) μπορεί να μεταφερθεί στις αγορές μέσω risk-off επεισοδίων — κράτα το ραντάρ ανοιχτό.



Μετάφραση: Το r – g είναι ένας από τους πιο βασικούς δείκτες στη δημοσιονομική ανάλυση — και ειδικά στην ανάλυση βιωσιμότητας χρέους.

📘 Τι σημαίνει r – g;

r = το μέσο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται το κράτος

(το “κόστος” του χρέους)

g = ο ρυθμός μεγέθυνσης της

(το “κόστος” του χρέους) g = ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας (ΑΕΠ)

(η “ταχύτητα” με την οποία μεγαλώνει το εισόδημα της χώρας)

🔍 Τι δείχνει ο δείκτης;

Το r – g μετράει αν το χρέος τείνει να αυξάνεται ή να μειώνεται μόνο και μόνο από τη σχέση επιτοκίων–ανάπτυξης, ακόμη και χωρίς πρωτογενή πλεονάσματα.



💠TREK Development: Η είσοδος στο Χρηματιστήριο και το νέο αφήγημα ανάπτυξης

🌐 Η TREK Development κάνει σήμερα, 17 Νοεμβρίου, το πρώτο της βήμα στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, κλείνοντας έναν κύκλο 30 ετών σε υποδομές, ενέργεια και έξυπνες τεχνολογίες — και ανοίγοντας έναν νέο, πιο ώριμο, πιο “institutional” κύκλο. Η εταιρεία λειτουργεί ουσιαστικά ως Infrastructure Project Developer, από τη σύλληψη και ωρίμανση έργων έως τη χρηματοδότηση και υλοποίησή τους, ένα μοντέλο που καλύπτει όλο το value chain και δίνει υψηλή προβλεψιμότητα στα cash flows.

💶 Οικονομικά 2024: Τζίρος €3 εκατ., κέρδη προ φόρων €757 χιλ., μηδενικός καθαρός δανεισμός – σπάνιο για εταιρεία έργων. Σταθερή μερισματική πολιτική >50% τα τελευταία 3 χρόνια, δείγμα πειθαρχημένου management. Για το 2025, οι προβλέψεις είναι επιθετικές: +50% έσοδα και +100% κέρδη, καθώς ωριμάζουν νέα project pipelines.

📈 Η ιδιωτική τοποθέτηση στα €1,40 άντλησε €1,91 εκατ. (17,4% του μετοχικού), με 74% θεσμική συμμετοχή — καθαρό σήμα εμπιστοσύνης. Η αποτίμηση στα επίπεδα EV/EBITDA 7x για το 2024 είναι σε premium της ΕΝ.Α., αλλά δικαιολογείται από la low-cap εταιρεία με tech-driven infrastructure footprint και καθαρό balance sheet. Τα διαθέσιμα μετά την εισαγωγή (€2,15 εκατ.) δίνουν καύσιμο για μη οργανική ανάπτυξη μέσα από εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μηδενική μόχλευση σε συνδυασμό με pipeline έργων λειτουργεί ως “μαξιλάρι” σε low-liquidity αγορές τύπου ΕΝ.Α.

📌 Το EV/EBITDA 7x είναι δίκαιο αν επιβεβαιωθεί η διπλή αύξηση κερδοφορίας το 2025· αλλιώς θα δείχνει «βαρύ».

📌 Η θεσμική συμμετοχή 74% μειώνει τον κίνδυνο χειραγώγησης τιμής αλλά περιορίζει τη διασπορά στην αρχική φάση.

📌 Η πιθανή εξαγορά μικρών εταιρειών αποτελεί key catalyst αλλά αυξάνει τον εκτελεστικό κίνδυνο.

📌 Η στρατηγική θέση ως Project Developer σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντος κάνει την TREK κυκλικά εξαρτημένη από δημόσιες προκηρύξεις — να παρακολουθείται στενά.



📡 Καλώδιο σε νέα τροχιά: Ελλάδα–Κύπρος στον διάδρομο IMEC

⚡ Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μπαίνει σε φάση επανασχεδιασμού, με Αθήνα και Λευκωσία να την εντάσσουν πλέον στο γεωοικονομικό πλαίσιο Ινδία–Μ. Ανατολή–Ευρώπη (IMEC). Η Κομισιόν διατηρεί την πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη, αλλά η ανάθεση νέας τεχνικοοικονομικής μελέτης σε διεθνή οίκο σηματοδοτεί καθυστερήσεις και μετατόπιση σε πιο ώριμο, επενδυτικά φιλικό μοντέλο.

🌍 Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου συνέδεσε το Great Sea Interconnector (GSI) με την αρχιτεκτονική του IMEC: ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, άνοιγμα προς Ισραήλ και Κόλπο, και αναβάθμιση της Ελλάδας σε ενεργειακή πύλη της ΕΕ. Η αξία του έργου, έτσι, δεν είναι μόνο ενεργειακή αλλά και logistics & εμπορική, ενταγμένη σε έναν μεγαλύτερο διάδρομο ροών.

🏛️ Ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν επανέλαβε τη στήριξη μέσω CEF και την προτεραιότητα τερματισμού της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου. Ωστόσο, παραμένουν οι προκλήσεις:

— Η Nexans συνεχίζει την παραγωγή χωρίς πλήρη αποπληρωμή.

— Ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις ενώ τρέχει άλλα βαριά έργα (Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, νέα Ελλάδα–Ιταλία).

— Η συζητούμενη ΑΜΚ επανέρχεται ως πιθανή λύση.

🤝 Διπλωματικά, το νέο πλαίσιο δίνει χρόνο: η Κύπρος απομακρύνει την πίεση για άμεσες πληρωμές, ενώ η Αθήνα αποκτά ευελιξία ενόψει κρίσιμων αποφάσεων (NAVTEX, χρονοδιαγράμματα).

🚀 Το στοίχημα: η νέα μελέτη να οριστικοποιήσει τεχνικά specs και χρηματοδοτικό μοντέλο που θα καθιστούν το project βιώσιμο και ελκυστικό σε ιδιώτες—και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον νέο εμπορικό χάρτη IMEC.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Δες το έργο ως γεωπολιτικό asset: η ένταξή του στον IMEC αυξάνει την πιθανότητα διεθνούς χρηματοδότησης.

📌 Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ είναι κρίσιμος· αν προχωρήσει ΑΜΚ, αλλάζει το ισοζύγιο κινδύνου για επενδυτές.

📌 Η Κύπρος κερδίζει χρόνο, αλλά το έργο θέλει σταθερό cash plan για να απογειωθεί.

📌 Οι διασυνδέσεις στην Αν. Μεσόγειο γίνονται πλέον στρατηγικά assets, όχι απλά ενεργειακά projects.



📊 UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες

💶 Η UBS διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες και ανεβάζει τις τιμές-στόχους για όλες τις συστημικές. Για Πειραιώς η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 9,20 ευρώ με σύσταση buy, ενώ για την Alpha Bank παραμένει επίσης σύσταση αγοράς, με τιμή-στόχο τα 4,30 ευρώ.

🏦 Για την Eurobank, η UBS αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,20 ευρώ, ενώ για την Εθνική Τράπεζα τη διαμορφώνει στα 15,40 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική της θεώρηση για τον κλάδο συνολικά. Κεντρικό επιχείρημα των αναλυτών είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών, παρότι εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία και ισχυρά θεμελιώδη.

📈 Στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), η Alpha Bank εμφανίζει οριακή αύξηση, η Eurobank διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ενώ Εθνική και Πειραιώς καταγράφουν μικρές μειώσεις. Ωστόσο, η UBS σημειώνει ότι και οι τέσσερις τράπεζες αναμένουν ανάκαμψη στο τέταρτο τρίμηνο, στοιχείο που μετριάζει τις ανησυχίες για την πίεση στα περιθώρια.

🏗️ Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, η εικόνα παραμένει θετική. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξάνονται με ισχυρό ρυθμό, τροφοδοτούμενες από την άνοδο των επενδύσεων και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και ενέργειας, όπου οι τράπεζες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση.

🛡️ Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρές αποδόσεις και τα επόμενα χρόνια, με υψηλά επίπεδα ROE, σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου και προβλέψιμο κόστος κινδύνου (CoR). Με άλλα λόγια, το story των ελληνικών τραπεζών παραμένει σε φάση ώριμης κερδοφορίας, με αποτιμήσεις που – προς το παρόν – δεν «τιμολογούν» πλήρως αυτή τη δυναμική.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών, παρά τη βελτίωση κερδοφορίας και ποιότητας ενεργητικού.

📌 Οι αυξημένες τιμές-στόχοι της UBS ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα, ειδικά για Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

📌 Η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης προς επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα με έργα RRF, ενέργειας και υποδομών – κρίσιμος μοχλός κερδών.

📌 Η αναμενόμενη ανάκαμψη των NII στο δ’ τρίμηνο περιορίζει τον φόβο για «κορύφωση» της κερδοφορίας λόγω επιτοκίων.

📌 Στρατηγικά, ο κλάδος παραμένει σε στρατηγική θέση για όποιον «ποντάρει» σε ελληνική ανάπτυξη 2%+ και σε ομαλή πορεία του δημόσιου χρέους.

🔥 NVIDIA: Το τρίμηνο που μπορεί να αλλάξει τον AI–κύκλο

💥 Η NVIDIA — η απόλυτη «μηχανή βαρύτητας» του S&P 500 — ετοιμάζεται για το πιο φορτισμένο earnings print της χρονιάς, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο. Μετά το εκρηκτικό Q2, το Q3 δεν παίζει απλώς με τα νούμερα, αλλά με το αφήγημα όλης της AI αγοράς. Η αγορά προεξοφλεί μεταβολή ±8,5%, ένα τεράστιο swing για μετοχή $2 τρισ.

🔥 Τι θα κοιτάξουν οι επενδυτές

🖤 1. Blackwell / Blackwell Ultra – ο ρυθμός παραγωγής

Παραδόσεις Q3: $8–12 δισ. (vs $5–7 στο Q2).

Αν πέσει κάτω από $9 δισ., το squeeze θα πονέσει.

🌏 2. Έκθεση Κίνας

Το write-down $4,5 δισ. για H20 στο Q2 ήταν το «κουμπί πανικού».

Τώρα η NVIDIA υπόσχεται μηδενική επίπτωση. Οι επενδυτές θα ζητήσουν ποσοτικοποίηση.

🧬 3. Inference vs Training – η μετάβαση

Εάν οι hyperscalers τραβήξουν φρένο στα training clusters, αλλά η inference εκτοξευθεί, η αγορά θέλει visibility.

🏛️ 4. Sovereign AI επενδύσεις

Οι κρατικές AI υποδομές είναι ο νέος μεγάλος μοχλός πολυετών παραγγελιών.

Αν ο Huang δώσει roadmap ανά χώρα, η μετοχή «ανάβει».

📅 5. Q4 Outlook

Η αγορά περιμένει ~$61,29 δισ. έσοδα και $55,78 δισ. από data centers.

Οτιδήποτε < $60 δισ. θα θεωρηθεί απογοήτευση.



🎯 Τι «τιμολογεί» η αγορά στα options

Με την τιμή ~$199, το implied earnings move είναι ±8,5%:

➕ Ανοδικό σενάριο: ~$215

➖ Καθοδικό σενάριο: ~$183

Έτσι η αγορά βλέπει το range αμέσως μετά τα αποτελέσματα.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ζήτηση Blackwell Ultra είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ δείκτης που μπορεί να «ανατινάξει» ανοδικά την καθοδήγηση.

📌 Το data center sequential growth πρέπει να γυρίσει θετικό για να παραμείνει ζωντανό το hypergrowth αφήγημα.

📌 Το guidance Q4 είναι πιο σημαντικό από τα actual Q3 — η αγορά θέλει νούμερα >$60 δισ.

📌 Προσοχή στο gross margin: αν πέσει κάτω από 73%, ανοίγει συζήτηση για pricing/μείγματα.

📌 Οι sovereign-AI συμβάσεις είναι το νέο structural bull case — ζήτα pipeline όχι μόνο δηλώσεις.



🌍 Ευρωζώνη: Ανάπτυξη με Ήπια Στροφή – Το Ελληνικό Χρέος σε Νέα Τροχιά

🇪🇺 Ήπια αλλά Ανθεκτική Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη

🌱 Η οικονομία των 20 χωρών της ευρωζώνης συνεχίζει να «σέρνεται» με θετικό πρόσημο: +0,2% στο Γ’ τρίμηνο.

🇫🇷🇪🇸 Η Γαλλία και η Ισπανία κρατούν τον ρυθμό ζωντανό, ενώ η Γερμανία παραμένει στάσιμη για τρίτη χρονιά.

📉 Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ φτάνει στο 1,4% — λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις.

📦 Εμπόριο: Εκρηκτική Βελτίωση στο Πλεόνασμα

📈 Το εμπορικό πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 19,4 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. έναν μήνα πριν.

🚢 Η μεγάλη ώθηση ήρθε από τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν έντονα παρά τους δασμούς και τις τριβές.

🇬🇷 Ελλάδα: Επιτάχυνση Αποπληρωμής Μνημονιακών Δανείων

💬 Ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης δήλωσε στο Bloomberg ότι η Ελλάδα εξετάζει πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του 2010.

📉 Στόχος: Χρέος/ΑΕΠ < 120% πριν το 2030, από 210% το 2020.

💶 Το 2026 ο σχεδιασμός προβλέπει έκδοση έως 8 δισ. ευρώ από τις αγορές.

🏦 Το αφήγημα είναι ξεκάθαρο: συνέπεια, προβλεψιμότητα και σταδιακή απεξάρτηση από το «βαρίδι» της προηγούμενης δεκαετίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ευρωζώνη κινείται σε μοτίβο «ανθεκτικότητας χωρίς ενθουσιασμό». Προσοχή σε κλάδους που εξαρτώνται από ζήτηση στη Γερμανία.

📌 Το ισχυρό εμπορικό πλεόνασμα δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές παραμένουν ανταγωνιστικές — θετικό σήμα για βιομηχανικούς παίκτες.

📌 Η ελληνική στρατηγική χρέους βελτιώνει το risk profile της χώρας· οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν ελκυστικές σε bull mode.





🎯 «Χάρτης για τις Ελληνικές Θάλασσες»: Το Πράσινο Ταμείο ανοίγει τον δρόμο για νέο Θαλάσσιο Πλαίσιο

🌊 Με ένα αποφασιστικό βήμα προς ενιαίο κανόνα για τις ελληνικές θάλασσες, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε τη χρηματοδότηση τριών νέων Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων (ΘΧΠ), ύψους 1.050.000 ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2025 και στηρίζει τον σχεδιασμό που προβλέπουν η Οδηγία 2014/89/ΕΕ και ο Ν. 4546/2018, διαμορφώνοντας ξεκάθαρους κανόνες χρήσης της θάλασσας για τις επόμενες δεκαετίες.

📘 Τα ΘΧΠ αποτελούν το βασικό εργαλείο για να ισορροπήσουν οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες: αλιεία, τουρισμός, μεταφορές, υδατοκαλλιέργειες και οι αναδυόμενες υπεράκτιες ΑΠΕ. Με τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο να είναι από τους πιο «πολύχρηστους» της Ευρώπης, ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός αναμένεται να μειώσει τριβές και να επιταχύνει ώριμες επενδύσεις.

⚙️ Αναθέτουσα αρχή για τα τρία νέα ΘΧΠ ορίζεται η ΕΕΣΥΠ, μέσω της Μονάδας PPF, με προγραμματική σύμβαση από το ΥΠΕΝ. Παράλληλα, εγκρίνεται ειδική χρηματοδότηση 37.200 ευρώ για σύμβουλο υποστήριξης της επικαιροποίησης και θεσμοθέτησης του ΘΧΠ Βορείου Αιγαίου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022 αλλά δεν προχώρησε σε θεσμική έγκριση.

📍 Το πακέτο αποφάσεων θωρακίζει τη «γαλάζια ανάπτυξη» με κανόνες, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσιες μεταφορές και υπεράκτιες ενεργειακές εφαρμογές — δημιουργώντας έναν συνεκτικό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι θαλάσσιοι χωροταξικοί κανόνες θα αποτελέσουν «προαπαιτούμενο» για τις υπεράκτιες ΑΠΕ· παρακολούθησε τις ζώνες που θα οριστούν.

📌 Οι υδατοκαλλιέργειες και τα logistics θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις άδειες.

📌 Αναζήτησε συνδέσεις με LNG, FSRU και ενεργειακούς διαδρόμους — οι θαλάσσιες χρήσεις πλέον ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική.



💡 «Συναγερμός στους μετρητές»: Έξαρση ρευματοκλοπών, προειδοποιήσεις και… φουσκωμένα πρόστιμα

⚡ Κύμα νέων περιστατικών ρευματοκλοπής εντοπίζουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, με πρόστιμα και κλήσεις συμμόρφωσης να «σκάνε» σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες — συχνά χρόνια μετά το πραγματικό συμβάν. Στο στόχαστρο μπαίνουν ακίνητα με παλαιούς μετρητές ή συχνές αλλαγές μισθωτών, όπου αποκαλύπτονται παραβιάσεις: «πειραγμένες» ασφάλειες, bypass και παράνομες επανασυνδέσεις.

🔍 Το πρόβλημα αγγίζει επίπεδα “επιδημίας”, καθώς ακόμη και καλόπιστοι ιδιοκτήτες βρίσκονται εκτεθειμένοι: όταν ο ΔΕΔΔΗΕ πιστοποιεί παράβαση, το βάρος της αναίρεσης περνά στον πολίτη. Η δικαστική οδός είναι κοστοβόρα και αργή, με αποτέλεσμα αρκετοί να πληρώνουν βεβαιώσεις χιλιάδων ευρώ μόνο για να κλείσει η υπόθεση.

📈 Οι καταγγελίες αυξάνονται ραγδαία: από «παγωμένους» λογαριασμούς σε κενά ακίνητα, μέχρι ολόκληρες γειτονιές όπου βεβαιώνονται ταυτόχρονα παραβάσεις σε σειρά επιχειρήσεων — με πρόστιμα 8.000–10.000€ ανά παροχή.

🛡️ Τι μπορούν να κάνουν ιδιοκτήτες και μισθωτές; Οι επαγγελματίες προτείνουν “υγειονομικό πρωτόκολλο”: άμεση μεταφορά της παροχής στο όνομα του μισθωτή, κατάθεση μισθωτηρίου στον δήμο, τυπική διαδικασία διακοπής ρεύματος κατά την αποχώρηση και σχολαστική φύλαξη αποδεικτικών. Για κενά ακίνητα, δήλωση μη ηλεκτροδότησης ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.

⚙️ Με τους έξυπνους μετρητές να επεκτείνονται και τους ελέγχους να εντατικοποιούνται, το ζητούμενο είναι διπλό: αποτελεσματική καταστολή πραγματικών παραβατών αλλά και θωράκιση των καλόπιστων καταναλωτών με ξεκάθαρους κανόνες και διαφανείς διαδικασίες ενστάσεων.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Φρόντισε η παροχή να είναι πάντα στο όνομα του μισθωτή – μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ευθύνης.

📌 Ζήτα από τον μισθωτή υπεύθυνη δήλωση παράδοσης–παραλαβής μετρητή όταν αποχωρεί.

📌 Σε κενά ακίνητα, κάνε επίσημη δήλωση μη ηλεκτροδότησης στον δήμο/πάροχο.

📌 Κράτα αρχείο με φωτογραφίες μετρητή, λογαριασμούς και κάθε επικοινωνία με παρόχους.

📌 Αν λάβεις βεβαίωση παράβασης, ζήτησε άμεσα τεχνική επανεξέταση και τεκμηρίωση πριν πας σε ένσταση ή αποδοχή.



🏦 ΤτΕ – Σήμα Σταθερότητας για τον Επενδυτή

🌑 Η συνοπτική λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Οκτώβριο 2025 εμφανίζει έναν ισολογισμό που «φωνάζει» ρευστότητα, θωράκιση και βαθιά ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. Για τον επενδυτή, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται όχι στα νούμερα, αλλά στο τι εκφράζουν: κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής, επίπεδο ρίσκου και ποιότητα του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

💶 Τα στοιχεία ενεργητικού παραμένουν κυριαρχούμενα από τοποθετήσεις σε τίτλους της ζώνης του ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν τα 2/3 του ισολογισμού. Αυτό επιβεβαιώνει τη λειτουργία της ΤτΕ ως κεντρικού μηχανισμού μετάδοσης των αποφάσεων της ΕΚΤ. Για τον επενδυτή, αυτή η σταθερή δομή αποτελεί ένδειξη χαμηλού κινδύνου αλλά και περιορισμένης μεταβλητότητας—τίποτα δεν αλλάζει χωρίς αλλαγή στρατηγικής από τη Φρανκφούρτη.

🔄 Η θέση TARGET στα 101,5 δισ. ευρώ (ως υποχρέωση) συνεχίζει να καταγράφει καθαρές εισροές ρευστότητας από το Ευρωσύστημα προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό δεν είναι αδυναμία· είναι η απόδειξη του πόσο βαθιά «κουμπωμένη» είναι η Ελλάδα στον πυρήνα του ευρώ. Μικρότερη πιθανότητα συστημικής αναταραχής, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τον επενδυτή.

🛡️ Οι προβλέψεις της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ δείχνουν έναν ισολογισμό που παραμένει συντηρητικά θωρακισμένος απέναντι σε κινδύνους επιτοκίων, συναλλάγματος ή μεταβολών αποτίμησης. Το υψηλό ειδικό αποθεματικό χρηματοοικονομικών κινδύνων λειτουργεί ως ισχυρό buffer σε περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.

🪙 Η θέση σε χρυσό, άνω των 15,9 δισ. ευρώ, αποτελεί σταθερά το πιο ουσιαστικό αντιστάθμισμα σε γεωπολιτικές εντάσεις και επίμονο πληθωρισμό. Για την Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρυσός δεν είναι «παράδοση»· είναι στρατηγική άμυνα.

🌍 Συνολικά, ο ισολογισμός της ΤτΕ επιβεβαιώνει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα κινείται σε περιβάλλον χαμηλού συστημικού κινδύνου, με ενισχυμένους θεσμούς και διαφάνεια. Για τον επενδυτή, όλα αυτά μεταφράζονται σε σταθερό πλαίσιο λειτουργίας και προβλεψιμότητα – σπάνιο αγαθό για την εποχή.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Να βλέπετε τη θέση TARGET ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο σύστημα, όχι ως αδυναμία.

📌 Η ισχυρή θέση σε χρυσό λειτουργεί ως «ασφάλιστρο» έναντι γεωπολιτικών κραδασμών.

📌 Τα υψηλά αποθεματικά σημαίνουν ότι η ΤτΕ μπορεί να απορροφήσει επιτοκιακές και αποτιμητικές αναταράξεις.

📌 Η δομή του ισολογισμού δείχνει περιορισμένο ρίσκο αλλά και περιορισμένο περιθώριο έκπληξης—εκτός αν αλλάξει η πολιτική της ΕΚΤ.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



1)Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα της allwyn

​

Καλησπέρα Κε Στούπα

Θα ήθελα να μου γνωρίσετε αν είναι δυνατόν ποια θα είναι η παρακράτηση φόρου στα μερίσματα της allwyn, όταν μεταφέρει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και κατόπιν στην Ελβετία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κωνσταντίνος Πηταράκης

Απάντηση: Στο Λουξεμβούργο τα μερίσματα φορολογούνται με 15% ενώ στην Ελβετία με 35%. Για τους ξένους μετόχους όμως φορολογούνται με βάση διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν. Κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο θα φορολογείται με 7,5% περίπου αρκεί να υποβάλλει κατά διαστήματα κάποια δικαιολογητικά.

2) AST SpaceMobile

Κε Στούπα καλησπέρα!

Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο μετερίζι της ενημέρωσης.

Θα μπορούσες σε παρακαλώ πολύ να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες για την εν θεματι σκέφτομαι να επενδύσω .

Με εκτίμηση.

Ε.Ζ.

Απάντηση: Η εταιρεία AST SpaceMobile ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Midland, Texas, ΗΠΑ.

Αντικείμενο: κατασκευή δορυφορικού δικτύου ευρυζωνικής συνδεσιμότητας («space-cellular broadband network») το οποίο θα επιτρέπει σε απλές, μη τροποποιημένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) να συνδεθούν απευθείας με δορυφόρους.

Η τεχνολογία βασίζεται σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO), με κύρια σειρa: «BlueWalker» (δοκιμαστικά) και «BlueBird» (εμπορική φάση). Κύριοι στρατηγικοί συνεργάτες: τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι όπως Vodafone Group, AT&T Inc., Verizon Communications.

Ο στόχος: κάλυψη του «ψηφιακού χάσματος» — δηλαδή περιοχών εκτός ψηλής κάλυψης κινητής, καθώς και τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Η εταιρεία σήμερα στα 61 δολάρια έχει κεφαλαιοποίηση περί τα 17 δισ. Είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος τις πωλήσεις που θα έχει σε 4-5 χρόνια. Ουσιαστικά εμφανίζεται σαν πιο ευέλικτος ανταγωνιστής της Starlink αφού εκτός δορυφόρων κάνει και χρήση του δικτύου κινητής.

Στις αρχές του 2024 περί τα 2-3 δολ. αποτελούσε ευκαιρία. Σήμερα στα 60 το ρίσκο είναι υψηλό. Σε 1-2 χρόνια που θα έχουμε εικόνα της ανταπόκρισης στο προϊόν της θα μπορούν να εξαχθούν καλύτερα συμπεράσματα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αποφεύγουμε το FOMO — τα μεγάλα άλματα χωρίς έσοδα συχνά ισορροπούν με μεγάλες διορθώσεις.

📌 Περιμένουμε τα πρώτα εμπορικά στοιχεία (12–24 μήνες) πριν εκτεθούμε σε υψηλή αποτίμηση.

📌 Η AST δεν είναι “δεύτερη Starlink” ακόμη — είναι υποψήφια, όχι βεβαιότητα.



