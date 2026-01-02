2026: η πολιτική ανωμαλία, το τελευταίο τους χαρτί

Οι ευχές διαρκούν μερικές μέρες και φυσικά δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Επειδή ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με τον πολιτικό σχολιασμό έχω διαπιστώσει πως η πολιτική πραγματικότητα έχει απλώσει ένα ισχυρό δίκτυ προστασίας στις…ευχές. Συνεπώς όσες και όσοι έχετε εναποθέσει στον Πανάγαθο τις πολιτικές επιθυμίες σας, έχετε χάσει από χέρι.

Στην πολιτική λειτουργούν άλλοι νόμοι, με προεξάρχοντα αυτόν του αιτίου και του αποτελέσματος. Για να έχει συμβεί ένα γεγονός, ακόμα και το πιο παράδοξο εκ πρώτης όψεως, σίγουρα θα συνέτρεξαν κάποιοι λόγοι. Το ότι οι κεραίες μας δεν τους συνέλαβαν αμέσως, αυτό δε σημαίνει πως δεν λειτουργούσαν υπογείως μέσα στην κοινωνία.

Γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο; Διότι, μετά το 2015, δε θα πρέπει να αιφνιδιαστούμε για δεύτερη φορά. Οι δυνάμεις οι οποίες τότε οδήγησαν την πατρίδα μας στα πρόθυρα της καταστροφής, δυνάμεις κρυμμένες στα έγκατα της κοινωνίας, θα επιχειρήσουν και πάλι να πραγματώσουν το έργο που άφησαν ημιτελές τότε. Ήδη αναζητούν και συγκροτούν ένα νέο πολιτικό υποκείμενο που θα φέρει σε πέρας το σχέδιο τους.

Για όλους εμάς που τότε σταθήκαμε απέναντι, δεν θα υπάρξει ουδεμία δικαιολογία για οποιαδήποτε ολιγωρία τόσο στην κατανόηση της κρισιμότητας της κατάστασης όσο και στην αποφασιστικότητα για την αντιμετώπισή της. Ο κοινός παρονομαστής είναι η διαφύλαξη των κεκτημένων της μεταπολίτευσης-- καθώς το κύμα του ανορθολογισμού και του λαϊκισμού, όλοι αυτοί οι πολιτικοί φελλοί που επαγγέλλονται τη νέα εθνεγερσία-- αυτά τα κεκτημένα αμφισβητεί. Τους θεσμούς μας, τις βάσεις του πολιτεύματος μας και κυρίως τον εξωτερικό προσανατολισμό της πατρίδας μας.

Όλα αυτά θα τα δούμε να ξετυλίγονται μπροστά μας το 2026. Σε αυτή τη χρονιά οι δυνάμεις, οικονομικές και πολιτικές, που επιθυμούν να ανατρέψουν αυτήν την πορεία, θα παίξουν όλα τα χαρτιά που διαθέτουν. Γνωρίζουν πως αν δε διαμορφώσουν μέσα στο 2026 τους όρους της εκλογικής σύγκρουσης, θα οδηγηθούν στην αποσύνθεση στο πολιτικό επίπεδο, με ό,τι αυτό σημαίνει για το οικονομικό τους status.

Ήδη, μέσα στη χρονιά που έφυγε, δοκίμασαν λύσεις που δεν «περπάτησαν». Προσπάθησαν να επενδύσουν σε πολιτικές περσόνες που είχαν αποσυρθεί, άλλες φορές προσφέροντας τα εργαλεία μιας ανακαίνισης, άλλες φορές χωρίς καμιά τέτοια προεργασία. Στο 2026 θα συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι, αλλάζοντας επίπεδο. Όλα δείχνουν πως το ροκ θα γίνει πιο σκληρό, διότι δεν έχουν άλλη επιλογή, καθώς ο καινούργιος χρόνος είναι ουσιαστικά προεκλογικός χρόνος.

Στην κυβέρνηση δίνεται μια ανεπανάληπτη ευκαιρία: Μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος να αναμορφώσει όλο το πολιτικό μας σύστημα, θέτοντας και τις άλλες συστημικές δυνάμεις προ των ιστορικών τους ευθυνών. Και εδώ επάνω να επιχειρήσει να διαμορφώσει το νέο μπλοκ εξουσίας για την επόμενη τετραετία. Απέναντί της θα έχει όχι τα αποκόμματα της Αριστεράς, αλλά ένα μόρφωμα των πιο ετερόκλητων δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, ένα συνονθύλευμα μικρών Ροβεσπιέρων, που απλώς θα θέλουν να ισοπεδώσουν. Θα τους το επιτρέψουμε;