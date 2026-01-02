Τραγωδία στην Ελβετία: Μια 15χρονη Ελληνίδα μεταξύ των αγνοούμενων

Μια νεαρή Ελληνίδα αγνοείται στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, μετά από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 100.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ και επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για νεαρή Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, η οποία φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της που επίσης φέρεται να αγνοούνται. Οι γονείς της γνώριζαν ότι θα πήγαινε στο νυχτερινό αυτό κέντρο, ωστόσο απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις για να μάθουν περισσότερα για την τύχη της.

Φόβοι για περισσότερα θύματα

Ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο Στεφάν Γκάντσερ, υπεύθυνος ασφάλειας του καντονιού Βαλαί, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των θυμάτων είναι τρομερός και ενδέχεται να αυξηθεί».

Πολλοί νέοι πιστεύεται ότι βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, αλλά οι αρχές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα πτώματα λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

ΥΠΕΞ Ιταλίας: Ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι 47

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο Sky News ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά είναι 47, με πέντε θύματα να μην έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με τον αριθμό που έδωσαν χθες οι ελβετικές αρχές, σύμφωνα με τον οποίο περίπου 40 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι 10 Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ανέφερε ότι τρεις Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Μιλάνου.

Γαλλία: Αγνοούνται 8 Γάλλοι υπήκοοι

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι εννέα από τους πολίτες του τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και οκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, άνθρωποι από την Ιταλία, την Πολωνία και την Αυστραλία έπεσαν θύματα της τραγωδίας, με το πρώτο θύμα να είναι ο Εμανουέλε Γκαλπερίνι, ένας 17χρονος Ιταλός γκολφέρ.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτησή του σήμερα το πρωί ότι 14 Πολωνοί τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά:

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντάνα. Η Ελβετία και το καντόνι του Βαλέ μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη της Πολωνίας. Είμαστε έτοιμοι, κατόπιν αιτήματος της Ελβετίας, να παρέχουμε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη στους 14 τραυματίες σε πολωνικά νοσοκομεία».

Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος νεκρός

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς στο θέρετρο του Κραν Μοντανά αναγνωρίστηκε ως ο Εμανουέλε Γκαλπερίνι, ένας Ιταλός έφηβος γκολφέρ.

Το όνομά του ανακοινώθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία δήλωσε ότι θρηνεί τον θάνατο ενός «νέου αθλητή που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες».

«Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η σελίδα του στον ιστότοπο World Amateur Golf Ranking τον περιγράφει ως Ιταλό νεαρό γκολφέρ που ζει στο Ντουμπάι και «αγαπά το γκολφ, τους αγώνες και το φαγητό».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ήταν μέλος της ιταλικής εθνικής ομάδας και ότι η καλύτερη θέση που κατέκτησε ήταν η 2440η.

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιζώντων - Ξεπέρασαν τους σαράντα οι νεκροί

Ηέρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.





Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.