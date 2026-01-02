Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Η έκρηξη σημειώθηκε, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 100, έγινε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Σημειώνεται ότι και μια νεαρή Ελληνίδα αγνοείται, μετά από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ και επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για νεαρή Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, η οποία φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία.

Φόβοι για περισσότερα θύματα

Ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο Στεφάν Γκάντσερ, υπεύθυνος ασφάλειας του καντονιού Βαλαί, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των θυμάτων είναι τρομερός και ενδέχεται να αυξηθεί».

Πολλοί νέοι πιστεύεται ότι βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, αλλά οι αρχές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα πτώματα λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.