Η υφ. Εξωτερικών του Ισραήλ στο Liberal 

Αποστολή στο Ισραήλ - Νίκος Ταμπακόπουλος

«Η συνεργασία με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για την άμυνα και την ασφάλεια στην περιοχή», δηλώνει στο Liberal η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Sharren Haskel. Η ίδια προσθέτει πως «ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας και της μαζικής μετανάστευσης ισλαμιστών στη Γηραιά Ήπειρο».

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «πολλοί μετανάστες από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Πακιστάν βρίσκονται στην Ευρώπη αποτελώντας μεγάλο πρόβλημα καθώς δεν γίνεται να αφομοιωθούν και να ενστερνιστούν τη φιλελεύθερη δημοκρατία». Η ίδια συνεχίζει, μιλώντας στο Liberal πως «πολλά ΜΜΕ προπαγανδίζουν θέσεις της Χαμάς» και διερωτάται «γιατί άραγε δεν βλέπουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της Χαμάς που δολοφονεί και τρομοκρατεί τους Παλαιστινίους;».

Σε ενημέρωση ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής στην Ιερουσαλήμ η κα. Haskel επισημαίνει: «Τα τελευταία δύο χρόνια το Ισραήλ έδωσε μάχη μεταξύ έξι διαφορετικών στρατών. Καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά την επιρροή τους και την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Το Ισραήλ απέδειξε ότι είναι ανθεκτικό και οι πολίτες του ενωμένοι απέναντι σε κάθε εξωτερικές απειλές ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω».

Η υφυπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει πως «το μήνυμα που στείλαμε στους τρομοκράτες και όσους τους στηρίζουν είναι πολύ σαφές. Ωστόσο, πρέπει να δούμε τον μεγάλο κίνδυνο, που, νομίζω, έχει υποτιμηθεί από τη Δύση. Το Ισλάμ είναι παγκόσμια απειλή, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Για την Ευρώπη ακόμα και για τη Λατινική Αμερική. Πολλά από τα έσοδα της Χεζμπολάχ προέρχονται από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ενώ δρουν σε Αφρική και Ευρώπη».

Για τις προκλήσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας Τραμπ

Η κα. Haskel σχολιάζοντας στην ίδια εκδήλωση την ειρηνευτική συμφωνία, είπε: «Είμαστε σε μια διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την πρότασή του και την αποδεχτήκαμε. Αν δεν επιστρέψουν όλοι οι όμηροι και δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, τότε θα αναγκαστούμε να ενεργήσουμε. Προτιμούμε πάντα τη διπλωματία, όμως όταν πέφτουμε σε τοίχο, τότε πρέπει να επιβάλλουμε τα συμφωνηθέντα. Άλλωστε, το έχει πει ξεκάθαρα ο πρόεδρος Τραμπ πως είτε θα αφοπλιστεί η Χαμάς οικειοθελώς, είτε με άλλον τρόπο».

Η υφυπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει: «Πριν περάσουμε, όμως, στο δεύτερο στάδιο του αφοπλισμού, πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Θέλουμε να τιμήσουμε την υπογραφή μας στη συμφωνία με τον Τραμπ, γι' αυτό θα πιέσουμε διπλωματικά να επιστραφούν οι όμηροι και να αφοπλιστεί η Χαμάς, όμως υπάρχει η επιλογή της στρατιωτικής εμπλοκής, εφόσον δεν τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν. Η Χαμάς βασανίζει, σκοτώνει Παλαιστίνιους, ενώ τα ηγετικά της στελέχη μένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία και έχουν φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρέπει να μπει ένα τέλος».

Η ίδια περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της συμφωνίας για την ειρήνη στη Γάζα τονίζοντας: «Πρέπει να ανοικοδομηθεί η περιοχή επομένως υπάρχει το ζήτημα της οικονομίας και ποιοι θα συνεισφέρουν. Το δεύτερο και σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την πιο μεγάλη πρόκληση καθώς οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ. Μέχρι σήμερα τα βιβλία τους περιέχουν μίσος και φανατισμό για την εξαφάνιση του Ισραήλ», συμπληρώνοντας πως «μια άσκηση μαθηματικών που κάνουν είναι πόσοι Εβραίοι απομένουν αν υπάρχουν είκοσι και σκοτώσουν τους δέκα ή γεωμετρία με μοίρες και ακρίβεια πυραύλων που πέφτουν εις βάρος Εβραίων».

Η υφυπουργός Εξωτερικών καταλήγει λέγοντας ότι «πρέπει να λυθούν όλα τα παραπάνω για να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά».