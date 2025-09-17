«Κολοσσιαίες» οι προοπτικές για το «νέο» TikTok στις ΗΠΑ - Τα έσοδα από τις διαφημίσεις στο επίκεντρο

Τις «κολοσσιαίες» προοπτικές που υπάρχουν για το TikTok στις ΗΠΑ κατέγραψε το The Information, εν αναμονή των εξελίξεων για την πώληση της αμερικανικής μονάδες της ByteDance.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το μέλλον της πλατφόρμας στις ΗΠΑ. Αν και οι επίσημοι όροι της συμφωνίας είναι ακόμα «θολοί», το Bloomberg μετέδωσε πως οι δραστηριότητες της πλατφόρμας στις ΗΠΑ θα εξαγοραστούν από ένα κονσόρτσιουμ που περιλαμβάνει την Oracle, την Andreessen Horowitz και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake Management.

Η συμφωνία-πλαίσιο, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Κίνας μετά από διήμερες συνομιλίες στη Μαδρίτη, θα δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική οντόντητα, με έδρα στις ΗΠΑ. Η Oracle, η Andreessen και η Silver Lake θα κατέχουν μερίδια στη νέα επιχείρηση, ενώ η ByteDance ενδέχεται να διατηρήσει ένα ποσοστό κάτω του 20%

Τα έσοδα από τα social media

Και ενώ μένει να αποσαφηνιστούν και επίσημα οι όροι του deal, το The Information ανέφερε πως σε όρους εσόδων η νέα εταιρεία μπορεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα social media μετά από την Meta, πολύ πιο μπροστά από τις Snap, X, Reddit και Pinterest.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα διεθνή έσοδα της ByteDance -κυρίως από την TikTok- αυξήθηκαν κατά 63% σε 39 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Ακόμα και αν το TikTok αντιπροσωπεύει μόνο 30 δισ. από αυτό το ποσό, η αμερικανική έκδοση (TikTok America) φαίνεται να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά διαφημίσεων στον κόσμο και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των μικρότερων εταιρειών social media. Ακόμα και έτσι, φαίνεται λογικό να πιστεύουμε ότι το TikTok America μπορεί να είναι μια επιχείρηση με έσοδα τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Συγκριτικά, η Snap απέφερε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Το θέμα της στελέχωσης

Το δημοσίευμα στέκεται και στο θέμα της στελέχωσης της νέας εταιρείας.

Το TikTok θα χρειαστεί να προσλάβει προσωπικό, όχι μόνο για να καλύψει τις αποχωρήσεις εν μέσω της αβεβαιότητας του περασμένου έτους, αλλά και για να αντικαταστήσει τις λειτουργίες που προηγουμένως διαχειριζόταν η ByteDance.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα έξοδα της επιχειρήσης.

Θα έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μερίδιο;

Το The Information στέκεται και στη σχέση που θα έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη νέα εταιρεία. Νωρίτερα μέσα στο 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποκτήσει μερίδιο στο TikTok ως προϋπόθεση για να της επιτρέψει να παραμείνει σε λειτουργία.

Αυτό έγινε προτού η κυβέρνηση αποκτήσει το 10% της Intel, με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους να αναφέρουν πως παρόμοιες κινήσεις μπορούν να γίνουν και για επιχειρήσεις σε άλλους οικονομικούς κλάδους.

«Ωστόσο, η ιδέα της κυβέρνησης να είναι μέτοχος σε μία από τις κύριες πηγές ειδήσεων για πολλούς Αμερικανούς είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ίσως ο Τραμπ να συμβιβαστεί με ένα μερίδιο των εσόδων, όπως έχει συμφωνήσει με την Nvidia για τα έσοδα από τα κινεζικά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης» ανέφερε το δημοσίευμα.

Μένει να φανεί η προθυμία των νέων επενδυτών για να «μοιραστούν» μέρος των εσόδων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατέληξε το The Information