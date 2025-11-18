«Όλα επιτρέπονται»: Μια γυναικεία σειρά με βαθμολογία «0» που έσπασε τα κοντέρ

Όταν οι λαμπερές δικηγόροι διαζυγίων ενώνονται, οι σύζυγοι, που έχουν αδικήσει τις συμβίες τους, τρέμουν. Το «Όλα επιτρέπονται» (All’s Fair) είναι μια «γυναικεία» σειρά. Η πανίσχυρη νομική ομάδα είναι γένους θηλυκού και οι πελάτες τους είναι μόνο γυναίκες. Οι χαρακτήρες είναι μαχητικές, σούπερ επιτυχημένες, εξαιρετικά πλούσιες δικηγόροι. Τις υποδύονται η Κιμ Καρντάσιαν, η Ναόμι Γουότς, η Σάρα Πόλσον και η Νίσι Νας Μπετς. Σε μικρότερους ρόλους, εμφανίζονται η Γκλεν Κλόουζ και η Τεγιάνα Τέιλορ. Το «δέκα το καλό» από άποψη διασημοτήτων. Το προϊόν είναι ινσταγκραμικό, φαντεζί, πολύχρωμο, αψεγάδιαστο και υπερπολυτελές στα όρια του κιτς.

Σούπερ ιδιωτικά τζετ με κοριτσίστικη εσάνς πηγαινοφέρνουν τις ηρωίδες και τα αξεσουάρ τους. Πανάκριβα ρούχα και καπέλα, χρωματικοί συνδυασμοί που βγάζουν μάτι, χείλη-μαξιλαράκια (Καρντάσιαν), δαχτυλίδια-κοτρόνες, ακρυλικά νύχια. Και πολύ τουπέ, στιλ, άνεση. Τα κορίτσια διαπρέπουν στο επάγγελμά τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από μια Bentley στο πάρκινγκ. Τα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας είναι εξωπραγματικά, μπορεί και προϊόν ΑΙ. Το ίδιο παραμυθένια και εντελώς πελώρια και τα σπίτια των χαρακτήρων, χρειάζονται δέκα λεπτά για να μετακινηθούν από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Κοινό στοιχείο, το τζάκι πάντα αναμμένο. Ακόμα και όταν οι δικηγορίνες κάθονται απλά στον καναπέ και συζητούν, η τσάντα Gucci κάνει ριλάξ δίπλα τους.

Αυτή η υπερβολή εκτιμήθηκε κυρίως από την queer κοινότητα που αγκάλιασε με πάθος τη σειρά. Αλλά οι κριτικοί κατακρεούργησαν το «Όλα επιτρέπονται», το οποίο προβάλλεται από το Disney+. Μηδέν αστέρια από τον «Guardian» και ολοστρόγγυλο μηδέν από τους «Times». Το «Atlantic» έγραψε ότι αδυνατεί να χαρακτηρίσει το All’s Fair ως τηλεοπτικό σόου, διότι δεν είναι. «Είναι μια φρικαλεότητα». Για την «USΑ Today», είναι η χειρότερη τηλεοπτική εκπομπή της χρονιάς, και «απόλυτη καταστροφή». Και μετά…θρίαμβος!

Μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες της προβολής της, τη σειρά παρακολούθησαν 3,2 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Πρόκειται για το καλύτερο «ντεμπούτο» πρωτότυπης σειράς του Hulu των τελευταίων τριών ετών.

Για το «Όλα επιτρέπονται» η βαθμολογία των μηδέν αστεριών λειτούργησε σαν παράσημο τιμής, γράφει η Μιράντα Σόγιερ στον «Observer». Τόσο πολύ, που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι δημιουργοί της – Ράιαν Μέρφι, Τζο Ρόμπιν Μπέιτς και Τζο Μπέικεν – το επιδίωκαν. Σαν να είχαν βάλει στόχο από την αρχή την αγορά του «τόσο κακό, που είναι καλό». Η επιτηδευμένα θεατρική υπερβολή των διαλόγων και τα ξεκάθαρα σεξουαλικά υπονοούμενα απευθύνονται τόσο στο LGBTQ+ κοινό όσο και στις πιο «girly» θαυμάστριες της Καρντάσιαν. Είναι απολαυστικό, παντελώς ανέξοδο trash, φτιαγμένο για να το μισοπαρακολουθείς πίνοντας ένα ποτήρι κρασί. Όχι ακριβώς «hate-watch», περισσότερο ένα «ρίχνω μια ματιά και γελάω» και μαζί χαλαρώνω.

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίστηκε το «Όλα επιτρέπονται» λέγοντας πώς είναι απίστευτα καλό -f***ing good. «Είναι αυτό που είναι. Ζουμερό, προκλητικό και ενίοτε συγκινητικό».

Στη σειρά πραγματοποιούν εμφανίσεις cameo, η Τζούντιθ Λάιτ, ως παραμελημένη σύζυγος ισχυρού και διάσημου, η Γκρέις Γκάμερ (κόρη της Μέριλ Στριπ) ως κακοποιημένη σύζυγος, η Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ ως σύζυγος που υφίσταται gaslighting, δηλαδή συστηματική ψυχολογική χειραγώγηση και η Τζέσικα Σίμπσον, με προσθετικά στο πρόσωπο, ως «σύζυγος τρόπαιο», η οποία εξαναγκάζεται σε αποτυχημένες πλαστικές επεμβάσεις.

Η Ελίζαμπεθ Μπέρκλέϊ είναι από μόνη της απόδειξη του «τόσο κακό, που είναι καλό». Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ήταν πρωταγωνίστρια στο «Showgirls» του Πολ Βερχόφεν . Η ταινία χαρακτηρίστηκε για τα μπάζα και η πρωταγωνίστρια ήταν υποψήφια για αριθμό-ρεκόρ χρυσών βατόμουρων. Ο Βερχόφεν δεν έτυχε της ίδιας μεταχείρισης, αλλά η Μπέρκλεϊ βρέθηκε χωρίς ατζέντη και έμεινε στα αζήτητα.

Ωστόσο, στην αγορά VHS το «Showgirls» αναδείχθηκε σε trashy κλασικό, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις βίντεο. Η Μπέρκλεϊ δήλωσε ότι σώθηκε χάρη στην queer κοινότητα, η οποία υιοθέτησε την ταινία για την παραδοξότητά της. Και τώρα, τριάντα χρόνια μετά, κάνει δυναμική επιστροφή- όχι μόνο με το «Όλα επιτρέπονται» αλλά συμμετέχει ως «showgirl» και στην καμπάνια της Αμερικανίδας σχεδιάστριας μόδας Μπέτσι Τζόνσον.

Φαίνεται πώς κάποιοι, και είναι πολλοί, προτιμούν τα αουτσάιντερ. Το «Όλα επιτρέπονται» είναι αδιάκοπα κλιπ στο Ίνσταγκραμ. Μεγαλοπρεπή γραφεία και επιβλητικές επαύλεις, κυρίες ντυμένες με παράλογη υψηλή ραπτική, δωμάτια με διαμάντια και μπριλάντια και πισίνες που λαμπυρίζουν. Μια βουτιά στο λαμπερό τίποτα, με την Κιμ, τις διάσημες ηθοποιούς και μότο: «Οι καλύτεροι φίλοι των γυναικών δεν είναι τα διαμάντια, είναι οι δικηγόροι τους».