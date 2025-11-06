Lacrima και το ανθρώπινο τίμημα της υψηλής ραπτικής

Ένα νυφικό. Ένας εμβληματικός, παριζιάνικος οίκος μόδας. Μια αφήγηση για τους αθέατους ανθρώπους, όλους όσοι δουλεύουν σιωπηλά και κοπιωδώς για να απολαύσει ο αφρός τις πανάκριβες, αριστουργηματικές δημιουργίες της υψηλής ραπτικής.

Το θεατρικό έργο της αναγνωρισμένης Καρολίν Γκιελά Νγκεν, διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου του Στρασβούργου, έχει τον τίτλο «Lacrima», που σημαίνει δάκρυ. Μετράει δάκρυα και μυστικά πίσω από μια σημαντική παραγγελία. Του νυφικού, της «Πριγκίπισσας της Αγγλίας», που μπορεί να είναι οποιαδήποτε από όλες τις δημοφιλείς, λαμπερές, γαλαζοαίματες, που κάθε εμφάνιση τους κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το νυφικό πρέπει να είναι μεγαλειώδες και στον φανταστικό οίκο «Maison Beliana» οι ρυθμοί είναι φρενήρεις. Οι πριγκιπικοί αρραβώνες έχουν ανακοινωθεί και ο γάμος ζυγώνει. Το «Lacrima» διατρέχει ηπείρους, όπου ξετυλίγονται οι ιστορίες με ομφαλό το μεγάλο εργαστήρι του οίκου, που έχει στηθεί επί σκηνής, με τόπια, μεζούρες και κούκλες ραπτικής. Είναι μια συναρπαστική ιστορία για τα χέρια που φτιάχνουν τα ρούχα που εκατομμύρια λαχταρούν να φορέσουν.

Στο θεατρικό έργο, τεχνίτες σε όλο τον κόσμο, δεμένοι με μια αόρατη κλωστή σιωπής, ξεκινούν οκτώ μήνες περίτεχνης εργασίας για χάρη ενός και μόνο νυφικού. Η Μαριόν, η υπερφορτωμένη επικεφαλής μοδίστρα του «Beliana», αντιμετωπίζει δύσκολες ερωτήσεις από την ταραγμένη κόρη της, ενώ η Τερέζ, μια δαντελοποιός από την Αλενσόν, πόλη διάσημη για την παράδοση της στη δαντελοποιία, έρχεται αντιμέτωπη με ένα περίπλοκο οικογενειακό παρελθόν. Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του ωκεανού, στη Μουμπάι, ο δεξιοτέχνης κεντητής Αμπντούλ στερεώνει 1000 τριαντάφυλλα και 150.000 μικροσκοπικές πέρλες πάνω σε σατέν ντουσέζ και τούλια, καθώς η όρασή του επιδεινώνεται ραγδαία. Καθώς αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες σχεδόν εξαφανίζουν τον εαυτό τους στην προσπάθεια για τελειότητα, το θεατρικό έργο της Καρολίν Γκιελά Νγκεν, μας προσκαλεί να εισέλθουμε στον χώρο ανάμεσα σε αυτό που μας καταστρέφει και σε αυτό που δίνει νόημα στη ζωή μας.

Οι συνθήκες που δουλεύουν μοδίστρες και τεχνίτες δεν κρύβουν καμία μαγεία. Πρέπει να παραδώσουν το τέλειο νυφικό έχοντας να αντιμετωπίσουν μια ασφυκτική προθεσμία, εξωφρενικές απαιτήσεις σχεδιασμού και τους φυσικούς περιορισμούς της εξαντλητικής δουλειάς. Και για αυτά πληρώνουν μεγάλο τίμημα. Οικογένειες που απομακρύνονται, παιδιά που παραμελούνται, ενδοοικογενειακή βία που αποσιωπάται, όλα στην υπηρεσία του φορέματος.

Στην κοινωνική τοιχογραφία της Γαλλίδας θεατρικής συγγραφέα, ηθοποιού και σκηνοθέτριας, οι αφηγήσεις είναι πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενε, εκτυλίσσονται σε τέσσερις χώρες και σε τέσσερις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ταμίλ και νοηματική, με υπέρτιτλους στα αγγλικά. Άλλωστε η Γκιελά Νγκεν έχει πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Μεγάλωσε στη Γαλλία με μητέρα ινδοβιετναμέζικης καταγωγής και πατέρα αλγερινοεβραϊκής καταγωγής.

Αυτό που εξερευνά η συγγραφέας, μεταξύ άλλων, και του πολυπαιγμένου «Saigon», είναι η δυναμική που υποφώσκει κάτω από την επιφάνεια του κόσμου της haute couture. Το ανθρώπινο δράμα αναδύεται σταδιακά, μέχρι που μετατρέπεται σε μια ασφυκτικά φορτισμένη ιστορία εξουθένωσης και δουλείας. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ράβουν και κεντούν το νυφικό είναι υπερήφανοι για την τέχνη τους. Η μόδα ανέκαθεν συνέδεε τις γυναίκες και το θεατρικό έργο αναδεικνύει και αυτή την ιδιαίτερη σύνδεση, που δεν στηρίζεται στην ακριβή πολυτέλεια ή στο απαστράπτον θέαμα, αλλά στο ανθρώπινο ταλέντο, την εργασία, την φροντίδα, την αφοσίωση και το χρόνο που επενδύονται σε όλα αυτά.

Η Καρολίν Γκιελά Νγκεν στάθηκε πάνω από το πριγκιπικό νυφικό και έγραψε το έργο της σαν κέντημα.

Το «Lacrima», που έκανε πρεμιέρα πέρυσι στη Γαλλία, πρόκειται να ανέβει, μέσα στο 2026,στη Λισσαβόνα, στην Αμβέρσα και στο Λούντβιγκσχαβεν, έχοντας περιοδεύσει στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στη Βιέννη.