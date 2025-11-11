Στο Μπάκιγχαμ η μεγαλύτερη έκθεση για το στιλ της βασίλισσας Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν fashion icon. Όχι γιατί άλλαξε τη μόδα, αλλά γιατί η μόδα δεν κατάφερε ποτέ να την αλλάξει. Έγινε σταρ με τους δικούς της όρους και σύμβολο στιλ που έχτισε παράδοση. Το προσωπικό της ύφος παρέμεινε σταθερό, μέσα σε δεκαετίες αλλαγών, ακολουθώντας κανόνες σχεδόν τελετουργικούς.



Τα καπέλα της μαζί τα Κόργκι, τα αγαπημένα της σκυλάκια, ήταν μέρος της βασιλικής μυθολογίας. Οι πέρλες της, σαν απαράλλαχτη υπογραφή και τα μονοχρωματικά της σύνολα, πάντα σε φωτεινές αποχρώσεις, φούξια, βεραμάν, μπλε του κοβαλτίου.

Της πιστώνεται η φράση «αν φορούσα μπεζ, κανείς δεν θα ήξερε ποια είμαι». Οι ενδυματολογικές της επιλογές χάραξαν το περίγραμμα της παρουσίας της και εφάρμοσαν τον δικό της κώδικα οπτικής διπλωματίας και επικοινωνίας. Έπρεπε να είναι ορατή στο μεγάλο πλήθος. Αυτή την παρουσία, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης βασίλισσας, ιχνηλατεί η έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» στη Βασιλική Πινακοθήκη του Μπάκιγχαμ που θα εγκαινιαστεί τον Απρίλιο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Τα καπέλα της, τα μαντίλια της, τα λαμπερά ταγιέρ της, τα τουίντ σακάκια της, το πρωτοποριακό διαφανές αδιάβροχο της, με την υπογραφή Χάρντι Εϊμις, ενδύματα ιππασίας, τουαλέτες υψηλής ραπτικής, παπούτσια, κοσμήματα και αξεσουάρ, στο σύνολο τους 200 αντικείμενα, τα μισά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για το βεστιάριο της Ελισάβετ Β’, που έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, σε ηλικία 96 ετών, στο Κάστρο του Μπαλμόραλ.

«Η γκαρνταρόμπα της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ένα masterclass συμβολισμού, ραπτικής και βρετανικής τεχνικής αρτιότητας» σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης και επιβλέπουσα της βασιλικής συλλογής έργων τέχνης, Καρολίν ντε Γκιτό.



«Σε αυτή τη σημαντική έκθεση, εκτός από τα ενδύματα που καλύπτουν κάθε δεκαετία της ζωής της, είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε έργα τριών σύγχρονων σχεδιαστών, οι οποίοι έχουν ερμηνεύσει εκ νέου το ύφος της για το σήμερα, δείχνοντας πώς η κληρονομιά της στη μόδα συνεχίζει να υφαίνεται μέσα στον καμβά του βρετανικού design».

Οι τρεις σύγχρονοι σχεδιαστές, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το χαρακτηριστικό της στιλ, είναι ο Ερντέμ Μοραλίογλου, ο Ρίτσαρντ Κουίν και ο Κρίστοφερ Κέιν. «Η γκαρνταρόμπα της αείμνηστης Μεγαλειοτάτης είναι ένα στιγμιότυπο μιας πολύ μακριάς ζωής, μιας ζωής αφιερωμένης στο καθήκον, και με πολλούς τρόπους αποτελεί μια χρονοκάψουλα. Αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική στιγμή της ιστορίας» σημειώνει ο Ερντέμ Μοραλίογλου στην επίσημη επετειακή έκδοση «Queen Elizabeth II: Fashion and Style», που «συνοδεύει» την έκθεση.



Για τον Ρίτσαρντ Κουίν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το στιλ της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και η προώθηση της βρετανικής υψηλής ραπτικής επί εννέα δεκαετίες είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη βρετανική μόδα. Η απόλυτη σφραγίδα έγκρισης, ανέδειξε σταθερά Βρετανούς σχεδιαστές, φωτίζοντας τη σημασία και τη διεθνή βαρύτητα της βρετανικής μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πολυτελές λεύκωμα συνεισφέρει και η θεματοφύλακας της μόδας Ντέιμ Αν Γουίντουρ, αποτίνοντας φόρο τιμής.

Κι όπως σημειώνεται από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σκίτσα μόδας από τα παρασκήνια, πολλά με χειρόγραφες σημειώσεις των σχεδιαστών, της ενδυματολόγου της βασίλισσας ή ακόμη και της ίδιας της Ελισάβετ, θα δώσουν στους επισκέπτες μια ματιά στη στοχαστική διαδικασία επιλογής και στη δεξιοτεχνία που κρυβόταν πίσω από κάθε σύνολο.



Μεταξύ αυτών και ένα πρωτόγνωρο σχέδιο του Νόρμαν Χάρτνελ, του πιο επιδραστικού σχεδιαστή της Ελισάβετ. Ένα λαμέ, ασημένιο φόρεμα, σχεδιασμένο για την επίσημη επίσκεψη της βασίλισσας στη Γαλλία το 1972, που διατηρείται στο επίσημο αρχείο ενδυμάτων της.

Η έκθεση είναι μια βουτιά στην ντουλάπα της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας μέσα από ενδύματα που φορέθηκαν σε όλες τις δεκαετίες της ζωής της. Από τη γέννηση έως την ενηλικίωση, από πριγκίπισσα έως βασίλισσα, και από στιγμές χαλάρωσης έως εμφανίσεις στο παγκόσμιο προσκήνιο σε καθοριστικές στιγμές της βρετανικής ιστορίας. Στα κυριότερα εκθέματα περιλαμβάνονται και τρεις δημιουργίες, επίσης δια χειρός Χάρτνελ, το νυφικό της, το ένδυμα της Στέψης και το σύνολο που επέλεξε για τον γάμο της αδελφής της, της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, το 1960.



Μια γαλάζια τουαλέτα με κρινολίνο και το αντίστοιχο μπολερό συμπληρωνόταν από ένα καπέλο διακοσμημένο με τρία μεγάλα γαλάζια μεταξωτά τριαντάφυλλα, ίσως μια διακριτική αναφορά στο δεύτερο όνομα της νύφης, Margaret Rose. Του ίδιου σχεδιαστή και η υπέροχη τουαλέτα στο χρώμα του πράσινου μήλου, που φορέθηκε στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου Αϊζενχάουερ στην Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον το 1957.

Στη χρονιά που θα συμπλήρωνε έναν αιώνα ζωής, η έκθεση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αποτελεί έναν φόρο τιμής στο ξεχωριστά βρετανικό στιλ της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ένα εμβληματικό στιλ, το οποίο μπορείτε να ανακαλύψετε εκ νέου παρακολουθώντας «The Crown».