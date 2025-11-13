Η επιστήμη αποφάνθηκε για το σεξαπίλ

Στιλ και σεξαπίλ. Γοητεία και έλξη. Τι είναι το σεξαπίλ και ποια είναι τα στοιχεία που το καθορίζουν; Το ερώτημα ποιος ή ποια μας ελκύει και «γιατί» έχει αφήσει άγρυπνους φιλοσόφους και επιστήμονες, οι οποίοι προσπάθησαν να ξεκλειδώσουν το αόρατο μαγνητικό πεδίο.

Το σεξαπίλ είναι η άπιαστη εκείνη λάμψη που κάνει κάποιον να τραβάει τα βλέμματα χωρίς να προσπαθεί. Δεν είναι μεζούρα ομορφιάς, αλλά ένα κράμα ενέργειας, αυτοπεποίθησης, τρόπου που κινείται κανείς μέσα στο χώρο, κάτι απροσδιόριστο. Μπορεί να είναι το βλέμμα, το χιούμορ, η φωνή, η γλώσσα του σώματος, η αυτοπεποίθηση, η άνεση.

Αν υποθέσουμε ότι το σεξαπίλ είναι άρωμα, οι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να το αποστάξουν σε ορμόνες, συμμετρικά πρόσωπα, ιδανικές αναλογίες και κοινωνικές εντυπώσεις. Είναι οι στίχοι του τραγουδιού «Του αγοριού απέναντι» που ερμήνευσε η Μαίρη Χρονοπούλου, υποδυόμενη τη βαθύπλουτη στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια». «Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματόκλαδα…».

Με αυτό κατόρθωσε να σαγηνεύσει τον Φαίδωνα Γεωργίτση, έπαιζε τον λιμενεργάτη και ποδοσφαιριστή που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της στιλάτης, πλούσιας κυρίας. Όμως οι γυναίκες έλκονται από τους άνδρες-μυστήριο κι όχι από εκείνους που σπεύδουν.

Έρευνα των πανεπιστημίων της Βιρτζίνια και του Χάρβαρντ έδειξε πως οι γυναίκες ένιωθαν μεγαλύτερη έλξη για άνδρες των οποίων το επίπεδο ενδιαφέροντος δεν ήταν ξεκάθαρο και οι ίδιες μαδούσαν μαργαρίτες.Όχι εκείνους που έδειχναν ενθουσιασμό ή εκείνους που έδειχναν αδιαφορία, αλλά τους αινιγματικούς και λιγάκι ζόρικους, για τους οποίους τα κορίτσια έβαζαν τους εαυτούς τους σε «αναμονή».

Από την εποχή των «Άρλεκιν», ροζ μυθιστορημάτων για γυναίκες, ο ιδανικός άνδρας ήταν αυτός που έμενε σε πύργο, ήταν ευρύστερνος, μελαχρινός με μπλε μάτια, είχε θεληματικό πηγούνι και απαραιτήτως μια ουλή. Είχε παλέψει με αρκούδα, όπως ο Ντι Κάπριο στο «The Revenant», ίσως με τα κύματα, με κάτι τέλος πάντων. Οι επιστήμονες, τελικά, πιστοποίησαν τα όσα έγραφε η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.

Σοβαρή έρευνα λέει πως οι γυναίκες αισθάνονται έλξη για τους άνδρες με ουλή στο πρόσωπο, αλλά δεν ονειρεύονται μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους. Για αυτές προτιμούν τους άνδρες με γένια.

Την ίδια ώρα οι γυναίκες θεωρούν ελκυστικούς τους άνδρες με συμμετρικά χαρακτηριστικά, με αρμονικά πρόσωπα. Ενώ οι άνδρες έλκονται από τις ιδανικές αναλογίες στήθους-γοφών των γυναικείων σωμάτων.

Ο Μπραντ Πιτ (με ή χωρίς ουλή) και η Μόνικα Μπελούτσι (των ιδανικών αναλογιών) αναμφισβήτητα έχουν σεξαπίλ, αλλά το σεξαπίλ δεν είναι καθολικό. Επηρεάζεται από τα κοινωνικά πρότυπα, τη μόδα, τους ρόλους φύλου, το status ή την επιτυχία, την οικειότητα και την εξοικείωση.

Οι επιστήμονες της ανθρώπινης έλξης έχουν καταλήξει σε μερικά ενδιαφέροντα, συχνά ανατρεπτικά, ευρήματα. Οι γυναίκες τείνουν να αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις σεξουαλικού ενδιαφέροντος από τους άνδρες ως απλή φιλικότητα. Οι άνδρες, αντίθετα, έχουν την αντίστροφη τάση. Συχνά παρερμηνεύουν τη γυναικεία ευγένεια και ζεστασιά ως σεξουαλικό σήμα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί οι άνδρες είναι πιο πιθανό να ομολογήσουν έλξη προς φίλες του αντίθετου φύλου από ό,τι οι γυναίκες προς φίλους.

Παράλληλα, οι άνδρες εμφανίζουν πιο προβλέψιμα - και εντονότερα σωματικά - κριτήρια για την ελκυστικότητα μιας γυναίκας, σε αντίθεση με τα συχνά πιο πολυδιάστατα γυναικεία κριτήρια.

Αν, πάντως, δύο άνθρωποι καταφέρουν να φτάσουν στο πρώτο ραντεβού, οι πιθανότητες λένε ότι θα φορούν κόκκινο ή μαύρο, τις πιο συχνές επιλογές. Δεν είναι τυχαίο. Το κόκκινο χρώμα αυξάνει την αντιληπτή ελκυστικότητα, τόσο στα μάτια του άλλου όσο και στα δικά μας.

Ακόμη και το φαγητό παίζει ρόλο. Μια γυναίκα τείνει να βρίσκει έναν άνδρα πιο ελκυστικό όταν τρώει κάτι πικάντικο αντί για γλυκό.Στην εξίσωση μπαίνει και το αλκοόλ, αλλά μόνο σε μικρή δόση. Μια μελέτη έδειξε ότι ένα ποτήρι κρασί αυξάνει την ελκυστικότητα, ενώ η υπερβολή έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Άρα, αν δεν διαθέτετε συμμετρικά χαρακτηριστικά ή ακαταμάχητους γοφούς, πάντα υπάρχουν το κόκκινο πουκάμισο ή κόκκινο φόρεμα, ένα ποτήρι κρασί και λίγο ταμπάσκο.