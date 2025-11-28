Μπαχ και άρωμα Βιέννης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Πρωταγωνιστής» των εορταστικών ημερών η μουσική, τις ενδύει με χαρμόσυνες νότες που ανάγουν την ψυχή παροτρύνοντας το σώμα να κινείται ρυθμικά σε όποιον χώρο «πλημμυρίζει» με χριστουγεννιάτικους και πρωτοχρονιάτικους ήχους. Ομοίως και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ενδύεται από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις πρώτες ημέρες του νέου έτους με μουσικές ιστορίες, μαγικά παραμύθια και γιορτινές μελωδίες, σε ένα πρόγραμμα το οποίο καταπιάνεται με μπαρόκ και θρησκευτική μουσική καθώς και το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο γκαλά.

Το εορταστικό πρόγραμμα σηκώνει αυλαία με μία σπάνια παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Ορατορίου του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (16/12, 20:30, Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»), από το ιστορικό σύνολο Les Arts Florissants, υπό τη διεύθυνση του Σκωτσέζου ειδήμονα της παλιάς μουσικής, Πολ Άγκνιου, και με τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του ευρωπαϊκού μπαρόκ.

Ακολουθεί (21/12, 20:30, Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης») το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ με εκκλησιαστικό όργανο, συναυλία κατά την οποία οι οργανίστριες με διεθνή αναγνώριση Ουρανία Γκάσιου και Ελένη Κεβεντσίδου, αποτίνουν φόρο τιμής στον αείμνηστο δάσκαλό τους Νίκολας Κύναστον με το ρεσιτάλ «2 Οργανίστες – 4 Χέρια». Μία συναυλία που αξίζει παρακολούθησης καθώς περιλαμβάνει ένα σπάνιο ρεπερτόριο για εκκλησιαστικό όργανο, με Μπαχ, Ρέγκερ, Τσαϊκόφσκι, Ζονγκέν, αλλά και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Μεσούσης Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει (28/12, 20:30, Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης») σε όργανα εποχής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον «Εσπερινό της Υπεραγίας Θεοτόκου» του Κλάουντιο Μόντεβέρντι, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς διακεκριμένου Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο.

Λήψη από εορταστική συναυλία της Καμεράτας Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής ©akriviadis/ Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνων

Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς (29-30/12,20:30, Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παραδίδει υπό τη μπαγκέτα του Αλέξανδρου Μυράτ το εορταστικό γκαλά της χρονιάς που φέρει τον τίτλο «Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά». Τίτλος αντιπροσωπευτικός του συναυλιακού προγράμματος, το οποίο αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία, με κομμάτια από το «I Got Rhythm» του Γκέρσουιν έως το «Gabriel’s Oboe» του Μπρικόνε, από τα βαλς του Χισαΐσι και του Σοστακόβιτς έως αφροαμερικανικούς ρυθμούς, λατινοαμερικάνικα φινάλε και απρόσμενες εκπλήξεις.

Το εορταστικό συναυλιακό πρόγραμμα κατεβάζει αυλαία (04/01/2026, 20:30, Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης») με συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία ερμηνεύει μελωδίες της Βιέννης και τα αγαπημένα βαλς της οικογένειας Στράους. Στο πόντιουμ ο Διονύσης Γραμμένος.

Το Μέγαρο των παιδιών και μουσική σε κάθε χώρο

Υπενθυμίζουμε ότι το εορταστικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών δεν περιορίζεται στις συναυλίες που δίνονται στη μεγάλη του αίθουσα. Η μουσική «κατοικεί» σε κάθε γωνιά του κτιρίου, ειδεμή στο Φουαγιέ των Μουσών, όπου, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει (14-29/12) με ελεύθερη είσοδο συναυλίες νεανικών χορωδιακών σχημάτων και ανερχόμενων μουσικών συγκροτημάτων ωδείων και μουσικών σχολείων της Αττικής.

Εκδήλωση - συναυλία στο Φουαγιέ των Μουσών ©akriviadis.gr/ Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο των παιδιών δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τις εορταστικές εκδηλώσεις, με δύο αξιοσημείωτες παραγωγές: το Θέατρο Σκιών «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα» (19/12 - 05/01) από τον θίασο του Ηλία Καρελλά και το νέο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα» (20/12-05/01), σε πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με πρωταγωνιστές όπως οι ΖAF, Γιώργος Νινιός, Εβελίνα Παπούλια και Ζερόμ Καλούτα.

Η επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μπορεί να συνδυαστεί με μία βόλτα στο παγοδρόμιο το οποίο βρίσκεται στο Αίθριο του Φουαγιέ των Μουσών, καθώς και από μία περιήγηση στο πωλητήριο του Μεγάρου Μουσικής όπου διατίθενται εορταστικές προτάσεις δώρων.

Λήψη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ©Akriviadis. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις εορταστικές εκδηλώσεις έχει ξεκινήσει. Πληροφορίες στα 210 7282333 και www.megaron.gr

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock