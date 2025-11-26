Μόνικα Μπελούτσι για Μαρία Κάλλας: Είναι ενδιαφέρον να υποδύομαι μια γυναίκα με απλή καρδιά

«Η Μαρία Κάλλας ήταν τόσο παθιασμένη, δυνατή και ταυτόχρονα τόσο ευάλωτη. Αυτός ο δυϊσμός παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον: δηλαδή να υποδύομαι τη Μαρία Κάλλας, την ντίβα, τη Divina, και ταυτόχρονα μια γυναίκα με μια απλή καρδιά». Πρόκειται για όσα είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, η διεθνούς φήμης ηθοποιός, Μόνικα Μπελούτσι, το φθινόπωρο 2021, με αφορμή το θεατρικό έργο «Μαρία Κάλλας - Γράμματα και Επιστολές» – την πρώτη παράσταση θεάτρου στην οποία έπαιξε – που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2021 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας του έργου.

Η Μόνικα Μπελούτσι κατά την παράσταση «Μαρία Κάλλας - Γράμματα και Επιστολές» στο Ωδείο Ηρωδου του Αττικού, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 (AP Photo/Petros Giannakouris).

Η περιοδεία διήρκησε από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2023, διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκε το υβριδικό ντοκιμαντέρ των Τομ Βολφ και Γιάννη Δημολίτσα με τίτλο, «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση». Με αφετηρία την παράσταση στο Ηρώδειο, το ντοκιμαντέρ προσφέρει μία de profundis ματιά στη ζωή της la Divina και επικεντρώνεται στην προσωπική της προσπάθεια και το σθένος της, τα οποία καθόρισαν το ταξίδι της στη ζωή και στην επιτυχία.

Η σύγκριση δύο διαφορετικών εποχών είναι αναπόφευκτη· η σημερινή και εκείνη κατά την οποία η Κάλλας έφθασε στο απόγειο της δόξας της, ενώ αποτυπώνεται και ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στην Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. Πρόκειται για δύο γυναίκες δημιουργούς που, παρά το διαφορετικό τους υπόβαθρο, συναντιούνται εκ των υστέρων χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη. Ενώ, εύλογα τίθεται το ερώτημα ποια θα ήταν η πορεία της Κάλλας εάν διένυε την εποχή που διανύουμε.

Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση»

Η la Divina ήταν πρωτίστως η Μαρία, και σε αυτή την ανθρώπινη διάστασή της εστιάζει η ταινία η οποία αντανακλά και το καλλιτεχνικό ταξίδι της Μπελούτσι· με την ερμηνεία της, τιμά την πολυπλοκότητα που μεσολαβεί ανάμεσα στη ντίβα και στη γυναίκα. Ενώ, το να την υποδυθεί ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία, κατά την οποία συνδέθηκε με την ευθραυστότητα της Κάλλας και παράλληλα με τη δύναμή της.

Μόνικα Μπελούτσι @David Koskas

Υποδυόμενη την Κάλλας, η Μπελούτσι πρόσθεσε στη φαρέτρα της έναν σπουδαίο ρόλο, σε μία καριέρα η οποία μετρά ήδη τα πάντα: από το μόντελινγκ μέχρι την υποκριτική και συνεργασίες με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες. «Αισθάνομαι τυχερή που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σ’ αυτό το υπέροχο εγχείρημα. Όταν διάβασα τις επιστολές και τα απομνημονεύματα διαπνέονταν από τόσο πάθος που δεν μπορούσα παρά να δεχτώ αν και είναι κάτι δύσκολο και αποτελούσε ρίσκο», είχε τονίσει σχετικά με το θεατρικό έργο «Μαρία Κάλλας - Γράμματα και Επιστολές».

Άφθαστη η ερμηνεία της τότε όπως και κάθε φορά, και εκθαμβωτική η παρουσία της. Αναμένεται να «λάμψει» και κατά την προβολή, στην Αθήνα (θέατρο «Παλλάς»), του ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση», στις 5 Δεκεμβρίου – λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 102 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας (2 Δεκεμβρίου 1923 - 16 Σεπτεμβρίου 1977).

Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση»

Η εκθαμβωτική Ιταλίδα σταρ θα δώσει το παρών στην προβολή του διεθνούς παραγωγής ντοκιμαντέρ, ως καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, και με το πέρας της ταινίας θα συζητήσει με το κοινό, υπό τον συντονισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το ντοκιμαντέρ είχε επίσης προβληθεί στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2023), κατά το οποίο η Μόνικα Μπελούτσι είχε βραβευθεί με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο, τονίζοντας: «θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στην τεράστια καλλιτέχνη Μαρία Κάλλας που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου».

Η Μόνικα Μπελούτσι στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Σημειωτέον ότι το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και ταξιδέψει σε ορισμένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (λ.χ. Festival del Cinema di Roma, October 2023, MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024).

Αφίσα του ντοκιμαντέρ

Όσο για τον σκηνοθέτη Τομ Βολφ που συνυπογράφει το ντοκιμαντέρ με τον Γιάννη Δημολίτσα, μας έχει χαρίσει και άλλες αξιέπαινες ταινίες που αφορούν στην Κάλλας («Maria by Callas: Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται», «Callas – Paris, 1958»), όπως και σκηνοθεσία όπερας («Νόρμα»).

«Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» στις 5 Δεκεμβρίου (20:00), στο Θέατρο «Παλλάς» (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα 105 64, 210 3213100). Προπώληση: ticketservices.gr

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση»