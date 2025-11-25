Wall Street: «Παράθυρο» 15 ημερών για επιστροφή στο ράλι μέσω… Fed

Στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις επέστρεψαν οι δείκτες της Wall Street στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει τους επενδυτές να ξεπερνούν χωρίς δεύτερη σκέψη τις όποιες φοβίες τους. Είναι εντυπωσιακό ότι την Παρασκευή 21/11 και τη Δευτέρα 24/11, οι δύο δείκτες που παρακολουθούν περισσότερο απ’ όλους οι παγκόσμιοι επενδυτές, ο S&P 500 και ο Nasdaq, κατέγραψαν τα μεγαλύτερα διήμερα κέρδη από τον περασμένο Μάιο.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη του 2025 περιορίζονται σε μόλις 1,16% για τον S&P 500, την ώρα που ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται σε ποσοστό άνω του 18% φέτος. Το ερώτημα που απασχολεί σχετίζεται με την εμφάνιση ή μη του παραδοσιακού χρηματιστηριακού ράλι που καταγράφεται μέσα στον Δεκέμβριο.

Από τη μία πλευρά κυριαρχούν οι εσχάτως αυξημένες προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από την Fed στις 10 Δεκεμβρίου (διπλασιάστηκαν οι πιθανότητες) και από την άλλη οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που γίνονται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτές είναι οι δύο αντίρροπες δυνάμεις που επηρεάζουν σήμερα τις παγκόσμιες αγορές, ενώ παράλληλα οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και στο παρατεταμένο sell-off που πλήττει την αγορά των crypto. Η πορεία του bitcoin λέει πολλά για τις συνθήκες που επικρατούν φέτος στις αγορές, διότι μπορεί η τιμή του να ξεπέρασε κάποια στιγμή το επίπεδο των 126.000 δολαρίων, όμως συνολικά για το 2025 καταγράφει απώλειες της τάξης του 6%.

Θα μπορούσε, λοιπόν, η πτώση που σημείωσαν τα risk assets μέσα στον Νοέμβριο να αποτελεί μία πολύ καλή εκκίνηση για ένα νέο ράλι τον Δεκέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν και οι «απαιτούμενες» θετικές εξελίξεις σε μία σειρά πεδίων, όπως η οικονομία και το γεωπολιτικό σκηνικό.

Μένει να φανεί αν το «σχίσμα» που παρατηρείται στις τάξεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μπορεί να μεταθέσει για το νέο έτος την πολυαναμενόμενη μείωση του κόστους του χρήματος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου έδειξαν ότι η αρμόδια Επιτροπή της Fed είναι διχασμένη, καθώς αρκετά στελέχη τάσσονται υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε εύρος 3,75%-4,00% έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τον πληθωρισμό και την απασχόληση.

Σε ό,τι αφορά την Fed, η «γραμμή Τραμπ» δείχνει να κερδίζει έδαφος, τουλάχιστον προσώρας. Εκεί που οι αγορές είχαν θεωρήσει σχεδόν δεδομένο το «πάγωμα» της νομισματικής χαλάρωσης στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, τώρα ποντάρουν με αρκετή βεβαιότητα στο σενάριο μιας νέας μείωσης. Σε διάστημα λίγων ημερών, ο… άνεμος στις αγορές γύρισε ευνοϊκός, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να δίνουν πλέον πιθανότητες 80% να μειώσει η Fed τα επιτόκια, από 44% που διαμορφώνονταν πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Και όσο η Fed «υπόσχεται» φθηνότερο χρήμα, τόσο οι αγορές αποκτούν μεγαλύτερη… εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του χρηματιστηριακού ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάπως έτσι, ο S&P 500 έκλεισε χθες στο +1,55% και ο Nasdaq στο +2,69% με τον δείκτη φόβου VIX να υποχωρεί για πολλοστή φορά σε ποσοστό άνω του 10%.

Επομένως, το επόμενο δεκαπενθήμερο - μέχρι τη συνεδρίαση της Fed - θα είναι καθοριστικό για τη χρηματιστηριακή τάση, αφού οποιαδήποτε εξέλιξη, όπως λ.χ. τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία κρίσιμων οικονομικών δεικτών, μπορεί να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα, με φόντο πάντα τα επιτόκια. Σύμφωνα με αναλυτές της US Bank Asset Management, το μίνι ράλι της Δευτέρας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες προσδοκίες για νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Πώς φτάσαμε, όμως, σε αυτό το σημείο; Την περασμένη Παρασκευή, ο Τζον Γουίλιαμς, ήρθε να προστεθεί στα στελέχη της Fed που «βλέπουν» περιθώρια περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων, καθώς χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη νομισματική πολιτική ως «περιοριστική». Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αποκλείει το ενδεχόμενο ύφεσης στις ΗΠΑ το 2026, ένα ενδεχόμενο που και οι αγορές δείχνουν να μην υπολογίζουν ιδιαίτερα.

Από κει και πέρα, τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών και οι προβλέψεις τους για τη συνέχεια, δίνουν τον τόνο στις αγορές. Και σε αυτό το πεδίο, οι απόψεις διίστανται. Από τη μία βλέπουμε αναλυτές να εκτιμούν ότι μετοχές όπως της Amazon και της Meta, εμφανίζουν περιθώρια ανόδου 30% ή 40% και από την άλλη συνεχίζουν να εκφράζονται ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη διόγκωση της «φούσκας».

Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, το… σκάσιμο της φούσκας δεν συνεπάγεται και πλήρη αποτυχία της τεχνολογικής επανάστασης και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για παράδειγμα, όταν έσκασε η φούσκα των dot.com στην αρχή της χιλιετίας, αυτό δεν συνέβη γιατί το διαδίκτυο διέψευσε τις προσδοκίες, αλλά γιατί η μανία για τις μετοχές που σχετίζονταν με την τότε τεχνολογική επανάσταση είχε φτάσει σε σημείο που επενδύονταν τεράστια ποσά σε πιθανές και απίθανες εταιρείες χωρίς να αξιολογούνται τα θεμελιώδη.

Επίσης, σήμερα υφίσταται και ο μεγάλος γρίφος – ή πρόβλημα αν θέλετε – της υπερβολικής χρηματιστηριακής συγκέντρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 10 κορυφαίες εισηγμένες, με οδηγό τις Nvidia, Microsoft και Apple, εμφανίζουν αθροιστική κεφαλαιοποίηση κοντά στα 19 τρισ. δολάρια, όταν η συνολική αξία του S&P 500 υπολογίζεται γύρω στα 45 τρισ. δολάρια. Αυτό από μόνο του προκαλεί επενδυτικό πονοκέφαλο, διότι αν το κλίμα αντιστραφεί, οι εν λόγω κολοσσοί μπορούν να συμπαρασύρουν ολόκληρη την αγορά σε απότομη πτώση.