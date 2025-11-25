Καλωσόρισμα του Αλέξη Τσίπρα στο… αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

Με το βιβλίο του προσπαθεί να δημιουργήσει μια κολυμβήθρα του Σιλωάμ στην οποία ο Ιησούς θεράπευσε τον εκ γενετής τυφλό. Έκτοτε η κολυμβήθρα έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με τη φώτιση και την προσωπική αναγέννηση.

Η φώτιση ήρθε στον Αλέξη με τη μορφή περιστεράς την οποία απελευθέρωσε στο μπαλκόνι του, στέλνοντάς του μήνυμα απελευθέρωσης και του ιδίου από τα δεσμά του ΣΥΡΙΖΑ. Περιούσια η μοίρα του. Μόνο ο Ιησούς κατά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, ο Νώε όταν τελείωσε η νεροποντή, και ο Άγιος Σπυρίδων στη Σύνοδο της Νίκαιας, είχαν την τύχη να λάβουν μηνύματα με περιστέρα.

Ο Μάρξ και ο διαλεκτικός υλισμός του, οπαδός των οποίων ήταν ο Αλέξης, δεν πίστευαν στα πνεύματα και τα μηνύματά τους. Η σκέψη λέει, οι ιδέες, τα μηνύματα, εκπέμπονται από τον υλικό κόσμο και τις αλλαγές του. Αλλά ο Μαρξ είναι… παλιακός. Δεν ξέρει από μοντέρνες μεταφυσικές ανησυχίες.

Ο Αλέξης ως φωτισμένος και αναγεννημένος πλέον, κρίνει και επικρίνει στους παλιούς συντρόφους και συνεργάτες του, για όλα όσα τους επέκρινε και το αντι-ΣΥΡΙΖΑ Μέτωπο. Και γίνεται φυσικά αποδέκτης των αντιδράσεών τους.

Την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τις ένδοξες σελίδες της οποίας ως Προέδρου της Βουλής, ζήσαμε με ολονυχτίες (και με τους υπουργούς και βουλευτές να λαγοκοιμούνται στα έδρανα), ο Τσίπρας την περιγράφει ως μία από τις «πλέον επώδυνες εμπειρίες της περιόδου», καθώς καθυστερούσε τις διαδικασίες στη Βουλή για να μην περνούν τα μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές.

Η ζωή απάντησε στην… φιλοφρόνηση του Αλέξη, ως… αυθεντική Ζωή: «Χαίρομαι που ένας προδότης που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, το δημοψήφισμα, καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία».

Επίσης, ο σύντροφος «Αψύς» όπως ο ίδιος ο Αλέξης είχε χαρακτηρίσει με υπερασπιστική διάθεση τον Πολάκη, αντεπιτέθηκε στην ομολογία Αλέξη ότι δοκιμάστηκαν τα όρια της πολιτικής τους σχέσης σε σειρά επεισοδίων. Μεταξύ αυτών η αμφισβήτηση των εμβολίων, η επίθεση σε δημοσιογράφους (κάτι που έκανε όλος ΣΥΡΙΖΑ), κ.α.

Ο Ντελικανής του απάντησε με οργή στα γνωστά ελληνικά του: «Εκοιλοπόνιε το «βουνό» και… λέει και ΨΕΜΜΑΤΑ πολλά όμως. Πολλά. Και ανακρίβειες… ΚΡΙΜΑ. Προφανώς θα απαντήσω. Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες» (σ.σ. η ανάρτηση ως έχει).

Πυρά δέχτηκε και από τον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και από τον σύζυγό του Τάιλερ. Ο Στέφανος κατηγορεί τον Αλέξη για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού», με αφορμή τον διάλογο που αποκάλυψε μεταξύ της Περιστέρας και του Τάιλερ. Ο Τάιλερ ανησυχούσε για το πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά του στο Μαξίμου: δεν ξέρουμε αν το είχε δεμένο ότι Στέφανος θα γίνει πρωθυπουργός και ίδιος πρωθυπουργικός σύζυγος.

Ο Κασσελάκης δίνει μια άλλη εκδοχή. Ότι ο Τάιλερ τη ρώτησε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά της παιδιά στο Μαξίμου την εποχή της πρωθυπουργίας. Αλλά κατά τον Στέφανο η Μπέττυ δεν κατάλαβε την ερώτηση γιατί «τα αγγλικά της είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη».

Παράλληλα προβλέπει ότι η Ιθάκη, το «αυτοαναφορικό πόνημα - πλυντήριο» όπως το χαρακτηρίζει, θα καταλήξει Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του. Τον κατηγορεί επίσης ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, παρότι ήταν πλέον εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δεύτερη, «στο μπουζουξίδικο», τα κατάφερε.

Αυτά τα ολίγα ως αλατοπίπερο του μεταμεληθέντος Αλέξη, με μία καταγγελία περί ψεύδους του (…έλα, δεν γίνονται αυτά) από ένα σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ως προς τη δήθεν πρότασή του στη Φώφη να συμμετάσχει και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνησή του. Ο Μανόλης Οθωνας, το διαψεύδει γράφοντας: «Για κακή τύχη του rebranding ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε».

Το βιβλίο γνωστοποιεί αδιάφορες λεπτομέρειες σχεδόν για γεγονότα τα οποία γνωρίζαμε. Απλώς γράφει τη «δική του» αλήθεια. Το μόνο καινούργιο ήταν η πρόταση στην Αχτσιόγλου να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και η άρνηση της τελευταίας.

Γι’ αυτό όταν τα συριζαίικα τρολ πετσόκοβαν την Αχτσιόγλου ότι το βράδυ των εθνικών εκλογών του είχε στείλει sms ζητώντας του να παραιτηθεί, ο Αλέξης δεν έκανε δήλωση να αποκαταστήσει την αλήθεια;