Oυκρανία: Συμφώνησε με τους βασικούς όρους της πρότασης Τραμπ - Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ότι υπάρχει «συναντίληψη» ΗΠΑ και Ουκρανίας ως προς τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η Ουκρανία συμφώνησε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να εκκρεμούν, δήλωσε με τη σειρά του ένας Αμερικανός αξιωματούχος, παρότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Μιλώντας, ενόσω ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η ίδια πηγή δήλωσε: «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η δήλωση των ΗΠΑ φαίνεται να πηγαίνει πιο πέρα από τη δημόσια θέση των Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν επίσης αποστολή στο Αμπού Ντάμπι και βρίσκονται σε επαφή με τον υπουργό Άμυνας Νταν Ντρίσκολ.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, εκπρόσωπος του Ντρίσκολ, είπε εν τω μεταξύ ότι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι «προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Στο μεταξύ, κατά την ομιλία του στην Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έλαβε περισσότερες πληροφορίες για την ειρηνευτικής συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ανέφερε ότι, όπως αντιλήφθηκε ο ίδιος, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που καταρτίστηκε στη Γενεύη, αλλά παραδέχτηκε ότι οι πληροφορίες που έχει είναι από δεύτερο χέρι, καθώς μιλούσε στους βουλευτές.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για νέες προτάσεις ή συμφωνίες».

Σε εξέλιξη η «Συμμαχία των Προθύμων» - Στάρμερ: Θα στείλουμε περισσότερους πυραύλους στην Ουκρανία

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη, με επικεφαλής τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, επεσήμανε ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία στις ερχόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Στάρμερ τόνισε ότι η συμμαχία επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

«Είναι σημαντικό για όλους μας, καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει άμεσο αντίκτυπο και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε. Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σημαντικό μέλος της συμμαχίας, δήλωσε ότι το σχέδιο ειρήνης ΗΠΑ-Ρωσίας χρειάζεται βελτιώσεις.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μας δίνει μια εικόνα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Μακρόν στο RTL radio. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, υπάρχουν «σημεία του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν και να βελτιωθούν». «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ισοδυναμούσε με παράδοση», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν και ότι ο στρατός τους δεν μπορεί να περιοριστεί. Επιπλέον, η Ευρώπη θα αποφασίσει αποκλειστικά τι θα γίνει με τα ρωσικά πάγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην ήπειρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν.

Ουμέροφ: Υπάρχει συναντίληψη για τους βασικούς όρους

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.