Τηλεφωνική συνομιλία Μερτς-Ζελένσκι: Επί τάπητος οι διαπραγματεύσει για τον τερματισμό του πολέμου

25/11/2025 • 16:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνομιλία που είχαν τηλεφωνικά ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μετά τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ο καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Ζελένσκι για τηλ. επικοινωνία με Στάρμερ: Πολλές προοπτικές για να γίνει η ειρήνη πραγματικότητα

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησαν «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν τον δρόμο προς την ειρήνη πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

«Υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα (σ.σ. από τη Γενεύη), αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας».

Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν από τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό για τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στον ουκρανικό λαό», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μια άλλη επίθεση – σε μια στιγμή που η Ουκρανία, μαζί με την Αμερική, την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, εργάζονται σχεδόν όλο το 24ωρο για να σταματήσουν την αιματοχυσία».

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

 

 

