Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη, σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα Truth Social, ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα, με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα και ο υφυπουργός Άμυνας, αρμόδιος για τον Στρατό Ξηράς, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά, πιθανόν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον ίδιο λόγο.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28-σημείο σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν. Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles. Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!».

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε αποτιμήσει θετικά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» στο δρόμο προς μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, σε δήλωσή του αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία. Θα τα καταφέρουμε».

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επισήμανε πως υπάρχουν ακόμη ορισμένες ευαίσθητες λεπτομέρειες, που απαιτούν πρόσθετες συνομιλίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και που απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση της Λέβιτ στο Χ για το Ουκρανικό

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Κίεβο έχει προχωρήσει σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία αναφορικά με την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση.

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τη συμμετοχή του Κυρ. Μητσοτάκη

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία έλαβε μέρος και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά στο σχέδιο των ΗΠΑ, για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε πως η χώρα του θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων.

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας ότι το Κίεβο χθες δέχθηκε ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση, με νεκρούς αμάχους αλλά και νέες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές. «Άλλη μία αποκρουστική πράξη. Άλλη μία υπενθύμιση γιατί πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι στόχος της Συμμαχίας παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, στη βάση της πλήρους κυριαρχίας της Ουκρανίας και της δυνατότητάς της να αμυνθεί στο μέλλον. Εξήρε τον ρόλο των ΗΠΑ λέγοντας πως καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας, με τις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες, όπως τόνισε, «σημειώνουν ουσιαστική πρόοδο».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η ουκρανική πλευρά έχει καταθέσει «εποικοδομητικές αλλαγές» στο σχέδιο ενώ, όπως είπε, υπάρχει θετική ένδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Κίεβο.

Την ίδια στιγμή όμως, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές και συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας ώστε η Ρωσία «να μην μπορεί να επιτεθεί ξανά στο μέλλον». Έτσι η συγκρότηση και χρηματοδότηση της Μελλοντικής Δύναμης Άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και η ετοιμότητα της Πολυεθνικής Δύναμης Ουκρανίας, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης, είπε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο διεθνής συνασπισμός πρέπει να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, ζητώντας την προώθηση ενός πλήρους εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια. Αναφέρθηκε δε στις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας, οι οποίες, όπως είπε, ήδη προκαλούν «πραγματική ζημιά» στη ρωσική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, μπορεί οι προσπάθειες για ειρήνη να προχωρούν, η άμεση όμως στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να χαλαρώσει. «Είναι μεγάλο λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο μέλλον. Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία τώρα», είπε, ζητώντας επιτάχυνση στην παροχή χρηματοδότησης και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Μακρόν: Ευκαιρία για την επίτευξη πραγματικής προόδου με σκοπό μια ειρηνευτική συμφωνία

Παράλληλα, σύμφωνα με το BFMTV, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι βλέπει, επιτέλους, μια ευκαιρία να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος προς μια καλή συμφωνία για ειρήνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο είναι απαραίτητες για την ειρήνη.

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ συνεχίζει την άσκηση πιέσεων προς τις ΗΠΑ για κυρώσεις στη Ρωσία

«Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», επέμειναν την Τρίτη να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία με κυρώσεις, σε τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε έως ότου υπάρξει πραγματική προθυμία να ακολουθηθεί ένας αξιόπιστος δρόμος προς την ειρήνη», ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος με ανάρτηση της στο X.

Πρόσθεσε πως η Συμμαχία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και ότι κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι η χρηματοδότηση του Κιέβου, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων (assets) που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Oυκρανία: Συμφώνησε με τους βασικούς όρους της πρότασης Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ότι υπάρχει «συναντίληψη» ΗΠΑ και Ουκρανίας ως προς τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η Ουκρανία συμφώνησε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να εκκρεμούν, δήλωσε με τη σειρά του ένας Αμερικανός αξιωματούχος, παρότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Μιλώντας, ενόσω ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η ίδια πηγή δήλωσε: «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η δήλωση των ΗΠΑ φαίνεται να πηγαίνει πιο πέρα από τη δημόσια θέση των Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν επίσης αποστολή στο Αμπού Ντάμπι και βρίσκονται σε επαφή με τον υπουργό Άμυνας Νταν Ντρίσκολ.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, εκπρόσωπος του Ντρίσκολ, είπε εν τω μεταξύ ότι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι «προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Στο μεταξύ, κατά την ομιλία του στην Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έλαβε περισσότερες πληροφορίες για την ειρηνευτικής συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ανέφερε ότι, όπως αντιλήφθηκε ο ίδιος, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που καταρτίστηκε στη Γενεύη, αλλά παραδέχτηκε ότι οι πληροφορίες που έχει είναι από δεύτερο χέρι, καθώς μιλούσε στους βουλευτές.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για νέες προτάσεις ή συμφωνίες».

Ουμέροφ: Υπάρχει συναντίληψη για τους βασικούς όρους

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.