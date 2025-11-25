Τραμπ: Έδωσα εντολή στον Γουίτκοφ να συναντήσει τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα, με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28-σημείο σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν. Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles. Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!».

Ντόναλντ Τραμπ: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε αποτιμήσει θετικά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» στο δρόμο προς μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, σε δήλωσή του αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία. Θα τα καταφέρουμε».

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επισήμανε πως υπάρχουν ακόμη ορισμένες ευαίσθητες λεπτομέρειες, που απαιτούν πρόσθετες συνομιλίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και που απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση της Λέβιτ στο Χ για το Ουκρανικό

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Κίεβο έχει προχωρήσει σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία αναφορικά με την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση.