Μακρόν σε τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων»: Υπάρχει μια ευκαιρία για διαρκή ειρήνη

Υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δήλωσε, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τον Γάλλο πρόεδρο, «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ντόναλντ Τραμπ: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία

Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» στο δρόμο προς μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, σε δήλωσή του αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία. Θα τα καταφέρουμε».

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επισήμανε πως υπάρχουν ακόμη ορισμένες ευαίσθητες λεπτομέρειες, που απαιτούν πρόσθετες συνομιλίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και που απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση της Λέβιτ στο Χ για το Ουκρανικό

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Κίεβο έχει προχωρήσει σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία αναφορικά με την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση.

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται ως αυτή την ώρα η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων». Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε πως η χώρα του θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν ότι πρέπει να διαπραγματευτεί αντί να προσπαθεί να μας εξαντλήσει, και είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία σε καιρό πολέμου ή ειρήνης», δήλωσε ο Στάρμερ στους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια μιας εικονικής συνάντησης.

Είπε ότι γνωρίζει ότι οι ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το 24ωρο» για τη χρηματοδότηση: «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος».

«Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου που προτείνει ο Βολοντίμιρ μπορεί να γίνει αποδεκτό», δήλωσε ο Στάρμερ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το BFMTV, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι βλέπει, επιτέλους, μια ευκαιρία να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος προς μια καλή συμφωνία για ειρήνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο είναι απαραίτητες για την ειρήνη.

Oυκρανία: Συμφώνησε με τους βασικούς όρους της πρότασης Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ότι υπάρχει «συναντίληψη» ΗΠΑ και Ουκρανίας ως προς τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η Ουκρανία συμφώνησε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να εκκρεμούν, δήλωσε με τη σειρά του ένας Αμερικανός αξιωματούχος, παρότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Μιλώντας, ενόσω ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η ίδια πηγή δήλωσε: «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η δήλωση των ΗΠΑ φαίνεται να πηγαίνει πιο πέρα από τη δημόσια θέση των Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν επίσης αποστολή στο Αμπού Ντάμπι και βρίσκονται σε επαφή με τον υπουργό Άμυνας Νταν Ντρίσκολ.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, εκπρόσωπος του Ντρίσκολ, είπε εν τω μεταξύ ότι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι «προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Στο μεταξύ, κατά την ομιλία του στην Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έλαβε περισσότερες πληροφορίες για την ειρηνευτικής συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ανέφερε ότι, όπως αντιλήφθηκε ο ίδιος, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που καταρτίστηκε στη Γενεύη, αλλά παραδέχτηκε ότι οι πληροφορίες που έχει είναι από δεύτερο χέρι, καθώς μιλούσε στους βουλευτές.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για νέες προτάσεις ή συμφωνίες».

Ουμέροφ: Υπάρχει συναντίληψη για τους βασικούς όρους

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.