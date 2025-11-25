Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ συνεχίζει την άσκηση πιέσεων προς τις ΗΠΑ για κυρώσεις στη Ρωσία
AP Photo/Virginia Mayo
AP Photo/Virginia Mayo

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ συνεχίζει την άσκηση πιέσεων προς τις ΗΠΑ για κυρώσεις στη Ρωσία

25/11/2025 • 20:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
25/11/2025 • 20:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», επέμειναν την Τρίτη να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία με κυρώσεις, σε τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε έως ότου υπάρξει πραγματική προθυμία να ακολουθηθεί ένας αξιόπιστος δρόμος προς την ειρήνη», ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος με ανάρτηση της στο X.

Πρόσθεσε πως η Συμμαχία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και ότι κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι η χρηματοδότηση του Κιέβου, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων (assets) που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ

Διαβάστε Περισσότερα