Νέο αναπτυξιακό τόξο άνω του 1 δισ. ευρώ στη δυτική Θεσσαλονίκη – Τα mega projects που το διαμορφώνουν

Η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους επενδυτικούς άξονες της πόλης, με την DIMAND να δίνει τον τόνο μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να αναδιαμορφώσουν πλήρως την περιοχή την επόμενη πενταετία.Με αιχμή του δόρατος την ανάπλαση της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ —επένδυση που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ— και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ήδη προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ, η εταιρεία χαράσσει πορεία ταχείας επέκτασης, με δυνατότητα συνολικών τοποθετήσεων που δύνανται να αγγίξουν ακόμη και το 1 δισ. ευρώ σε ορίζοντα χρόνου, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της DIMAND Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr