Το κυβερνητικό σχέδιο των 500 ημερών, το μήνυμα συσπείρωσης και ο παράγοντας «Θεσσαλονίκη»

Με τη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών για τα νέα προεδρεία στις ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας να έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης της κομματικής βάσης, η κυβέρνηση πατάει γκάζι και ανεβάζει «στροφές» σε ό,τι αφορά το σχέδιο των 500 ημερών που έχει καταστρώσει μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται η οριζόντια ενίσχυση των εισοδημάτων μέσα από μόνιμες παροχές που θα «ξεδιπλώνονται» έως το 2027, καθώς και η υλοποίηση κομβικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

