Πώς ακόμα μια επένδυση αλλάζει τον επιχειρηματικό και όχι μόνο χάρτη της Θεσσαλονίκης

Πριν από λίγες μέρες, βρεθήκαμε σε εκδήλωση για την ανάπλαση ενός εμβληματικού συγκροτήματος κτηρίων στην Δυτική Είσοδο της πόλης μας. Το γνωστό σε όλους μας ΦΙΞ.

Για χρόνια πέρασε πολλά. Και μαζί του και η όλη περιοχή. Όμως, η ιδιωτική πρωτοβουλία, πάλι, άλλαξε τα δεδομένα.

Πριν από λίγα χρόνια σε αυτή την περιοχή της πόλης μας, εκτός από κάποια κέντρα διασκέδασης, ήρθε ένα ξενοδοχείο που έδωσε άλλο χρώμα. Ήταν ανάπλαση παλιού εργοστασίου. Σχεδόν αμέσως, δίπλα του άνοιξαν κάποια άλλα καταστήματα, διασκέδασης.

Στη συνέχεια, ακόμα ένα μεγάλο ξενοδοχείο άνοιξε λίγο πιο κάτω.

Και ένα εμπορικό κέντρο.

