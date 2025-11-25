Χριστούγεννα στο Μέγαρο 

Με το βλέμμα στραμμένο στο ουράνιο φως της Θείας Γέννησης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (20:30) το σπουδαίο σύνολο Les Arts Florissants και τον διακεκριμένο Σκωτσέζο μαέστρο Πολ Άγκνιου, σε μια από τις κορυφαίες θρησκευτικές συνθέσεις όλων των εποχών: το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο (BWV 248) του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Διεθνώς αναγνωρισμένος για την αυθεντική και ευαίσθητη ερμηνευτική του προσέγγιση στην παλαιά μουσική, ο Άγκνιου διευθύνει το φημισμένο γαλλικό σύνολο οργάνων εποχής και τη χορωδία Les Arts Florissants, που ίδρυσε το 1979 ο θρυλικός Ουίλιαμ Κρίστι. Το σύνολο παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς για την ερμηνεία έργων του μπαρόκ ρεπερτορίου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο.

Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις καντάτες 1, 3, 5 και 6 από το μεγαλοπρεπές ορατόριο του Μπαχ, συνδυάζοντας θρησκευτική κατάνυξη και θεατρική ένταση. Ένα έργο εορταστικό και λυρικό, που τιμά την ιερότητα των Χριστουγέννων μέσα από τον πολυφωνικό πλούτο, τις ζωντανές απαγγελίες και τις δυναμικές κορυφώσεις.

Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ του διεθνούς μπαρόκ στερεώματος, πρόκειται για τη Μίριαμ Άλαν (σοπράνο), Τζώρτζια Μπουράσκο (μέτζο σοπράνο), Νικ Πρίτσαρντ (τενόρος), Μπαστιέν Ριμόντι (τενόρος) και Αντρέας Βολφ (μπάσος).

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται ανάμεσα στα 11 και τα 60 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333 και www.megaron.gr

