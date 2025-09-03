Η Γιορτή του Βιβλίου επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως

«Ίσως να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία. Ίσως επειδή δεν θα μπορούσε να ζει πουθενά αλλού» (Ουίλιαμ Φώκνερ, 1897-1962). «Γέννημα» του δημιουργού και «πνευματικό του παιδί» το βιβλίο, φροντίδα σε αυτό προσφέρουν και όσοι συμβάλλουν για την έκδοση και διάδοσή του, εκτός του δημιουργού-συγγραφέα: μεταφραστές, εικονογράφοι, γραφίστες, τυπογράφοι, εκδότες, βιβλιοπώλες. Συμβάλλοντας στην προώθηση της βιβλιοφιλίας, της φιλαναγνωσίας και της διάδοσης του βιβλίου, και υπενθυμίζοντας ότι «το διάβασμα είναι ένας άλλος τρόπος να είσαι κάπου» (Ζοζέ Σαραμάγκου, 1922-2010, Νόμπελ 1998).

Η φιλαναγνωσία από κοινού με το παιδί αποτελούν το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, όπου θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Υπό τον τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο», το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες. Εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, για την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης· καθώς, μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει, όπως απεικονίζεται και εικαστικά από την αφίσα και το εξώφυλλο του καταλόγου με την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού, Κωνσταντίνου Πάτσιου.

Αφίσα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου

Επί 17 ημέρες, 210 εκδοτικοί οίκοι κατανέμονται σε 285 περίπτερα όπου παραθέτουν χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Στις παράλληλες δράσεις περιλαμβάνονται περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα, σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς.

Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY & το Library4all, το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω», και τα ηλεκτρονικά περιοδικά «Κόκκινη Αλεπού» και «Ο Αναγνώστης».

Δίνοντας το βήμα στους νέους, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου. Πραγματοποιούνται, επίσης, εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, παιδικό εργαστήρι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ, συναυλία «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» από τον Μάριο Στρόφαλη με τους Μartha Moreleon, Alkis Kollias, και Ειρήνη Τουμπάκη, μεταξύ άλλων.

Λήψη από παλαιότερη διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου επέστρεψε «σπίτι» του, στο Πεδίον του Άρεως, το 2023 – από τότε και επί μία δεκαετία νωρίτερα, πραγματοποιείτο στο Ζάππειο. Η δε, επιστροφή της διοργάνωσης, στο Πεδίον του Άρεως, εγκαινίασε τη νέα εποχή του Πάρκου το οποίο αναβαθμίζεται μέσα από μια σειρά έργων.

Μάλιστα, το τελευταίο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στο Πεδίον του Άρεως, ήταν η έκθεση «Plásmata 3: Η ψευδαίσθηση του νοήματος» η οποία είχε διοργανωθεί την περίοδο Μάιος - Ιούνιος 2025, από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Λήψη από παλαιότερη διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

Ακόμη, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, 5-21 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30, Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00, Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30) με ελεύθερη είσοδο. Εγκαίνια: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 20:00