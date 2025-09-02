Ακολουθώντας τα βήματα του James Bond στη Βρετανία

Η «M» τον προσκαλεί στο γραφείο της και του αναθέτει την αποστολή. Έπειτα η δράση ξεκινά με τη γνωστή στους περισσότερους μουσική υπόκρουση ενώ η κάμερα ακολουθεί τα βήματά του. Φορώντας συνήθως το κοστούμι του, ο πράκτορας James Bond –διαφορετικά 007– τρέχει με υπεράνθρωπη ταχύτητα στις λεωφόρους ακόμη και πάνω από διερχόμενα τρένα, πέφτει από ελικόπτερα, αντιμετωπίζει τον Σαγόνια όπως και κάθε αντίπαλο, όσο τρομερός κι εάν είναι.

Ακόμη και την ύστατη στιγμή καταφέρνει και επιβιώνει, χάριν της ευρηματικότητάς του όπως και του προηγμένου εξοπλισμού που διαθέτει: όπλα, μηχανισμοί στο κοστούμι του καθώς και κάθε είδους οχήματα –αυτοκίνητα, αεροσκάφη, υποβρύχια, ελικόπτερα– με τα οποία κάνει τις απίθανες καταδιώξεις του. Όλα τους, εξοπλισμένα με πολυβόλα, ψαλίδια ελαστικών, κάθισμα εκτόξευσης, ανάμεσα σε άλλα, ώστε να επιτεθεί, να αμυνθεί αλλά και να σωθεί σε περίπτωση που η ζωή του τεθεί σε κίνδυνο. Σαν όμως κινδυνέψει, κινδυνεύει να αποτύχει και η εκάστοτε αποστολή.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Μπορεί για τις αποστολές που του ανατίθενται να χρειαστεί να ταξιδέψει σε άλλες χώρες –όπως οι καταδιώξεις με αυτοκίνητα στις Άλπεις, η επιχείρηση στη Ρωσία ακόμη και στο διάστημα– ωστόσο, οι ρίζες του περίφημου κατασκόπου βρίσκονται στη Βρετανία. Όχι μόνο στα κεντρικά γραφεία της MI6 αλλά επίσης στις πόλεις και στα τοπία της Βρετανίας που διαμόρφωσαν τόσο τον συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ όσο και τον φανταστικό χαρακτήρα που δημιούργησε (1953) στα διηγήματά του, ώσπου οι παραγωγοί Άλμπερτ Μπρόκολι και Χάρι Σάλτσμαν απέκτησαν (1961) αυτά τα δικαιώματα, με αποτέλεσμα τις μέχρι σήμερα 25 κινηματογραφικές ταινίες James Bond.

Οι βρετανικές αυτές τοποθεσίες περιγράφονται λεπτομερώς στο βιβλίο του συγγραφέα, αρχαιολόγου και θαυμαστή του 007, Έντουαρντ Μπίνταλφ, με τίτλο «The James Bond Lover’s Guide to Britain» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο 2025 από τον εκδοτικό οίκο «Pen & Sword White Owl». Αποτελούμενο από 176 σελίδες και τυπωμένο σε χαρτόδετη έκδοση, συστήνεται ως απαραίτητη ανάγνωση για τους θαυμαστές του James Bond που είναι επίσης λάτρεις των ταξιδιών ή λοιπών πληροφοριών.

Το εξώφυλλο του βιβλίου. Πηγή φωτ.: X (πρώην Twitter)/ P&S History

Έχοντας επισκεφθεί 163 τοποθεσίες και μέρη στη Βρετανία που έχουν μία κάποια σύνδεση με τις ταινίες και τα βιβλία που αφορούν στον 007, ο Μπίνταλφ «ταξιδεύει» τους αναγνώστες στο χρόνο, ενώ, συνάμα, το βιβλίο λειτουργεί και ως ταξιδιωτικός οδηγός. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο κάστρο Eilean Donan που φιγουράρει στην ταινία «The World Is Not Enough/ Ο κόσμος δεν είναι αρκετός» (1999), στο St George’s Hall από την ταινία «The Living Daylights/ Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» (1987), στο λονδρέζικο μπαρ όπου ο James Bomd παρήγγειλε την πρώτη του βότκα μαρτίνι, όπως και στο εργοστάσιο όπου εξακολουθεί να παρασκευάζεται η αγαπημένη του μαρμελάδα.

«Άλλα βιβλία για τον James Bond επικεντρώνονται μόνο στις ταινίες, αλλά εγώ ήθελα να εξετάσω τα μυθιστορήματα καθώς και τις τοποθεσίες που έχουν σχέση με τον Bond ή τον Ίαν Φλέμινγκ, όπως αναφέρει στο BBC Culture ο Μπίνταλφ, ο οποίος ταξίδευε και περιηγείτο σε μέρη που αναφέρει στο βιβλίο του, επί έναν χρόνο, αξιοποιώντας τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές του.

«Octopussy»

Ενδιαφέρουσες είναι οι ιστορίες οι οποίες περιγράφονται στο βιβλίο, όπως εκείνη για την ταινία «Octopussy» (1983). Ο James Bond οδηγεί ένα αυτοκίνητο επάνω στις ράγες του τρένου, προσπαθώντας απεγνωσμένα να προλάβει ένα τρένο που διασχίζει την Ανατολική Γερμανία. Εκείνον τον οποίο προσπαθεί να σταματήσει, ο στρατηγός Όρλοφ, έχει φορτώσει κρυφά στο τρένο μια πυρηνική βόμβα, έτοιμη να εκραγεί κατά τη διάρκεια μιας παράστασης τσίρκου σε μια βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Δυτική Γερμανία.

Οι εν λόγω σκηνές γυρίστηκαν στο Nene Valley Railway, που συνδέει το Πίτερμπορο με το Γιάργουελ, στα σύνορα μεταξύ Κέμπριτζσαϊρ και Νορθάμπτονσαϊρ. «Ο σταθμός Wansford είναι το μέρος όπου γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας και υπάρχει μια ισόπεδη διάβαση που χρησιμοποιήθηκε για την ταινία, καθώς και ένα από τα βαγόνια - έτσι μπορείτε να πάτε στο σταθμό και να προσποιηθείτε ότι είστε στην ταινία και να περπατήσετε γύρω-γύρω προσποιούμενοι ότι είστε ο James Bond», όπως επεξηγεί ο Έντουαρντ Μπίνταλφ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Σον Κόνερι, Νταίηβιντ Νίβεν, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθυ Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν μέχρι σήμερα υποδυθεί τον 007 στις 25 ταινίες James Bond που έχουν γυριστεί. Από το 1962 οπότε και προβλήθηκε η πρώτη ταινία «Dr. No» με τον Σον Κόνερι, έως το 2021 με το «Δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις» και τον Ντάνιελ Κρεγκ, κρατούν αμείωτη την προσοχή του κινηματογραφόφιλου κοινού αναμένοντας μία νέα ταινία της σειράς.

Κεντρική φωτ.: Αφίσες ηθοποιών οι οποίοι έχουν υποδυθεί τον James Bond. Πηγή φωτ.: Shutterstock