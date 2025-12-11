Το μετέωρο βήμα του Πάουελ και ο νέος «μαέστρος» των αγορών

Την τελευταία, ενδεχομένως, μείωση επιτοκίων της εποχής Πάουελ άκουσαν χθες οι αγορές και πλέον όλα τα πονταρίσματα των επενδυτών αφορούν στην πολιτική των επόμενων πέντε μηνών, αλλά και στο πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed για να γίνει ο νέος «μαέστρος» των αγορών.

Η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ μονοπώλησε το ενδιαφέρον καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει πλήρως την τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι η Fed θα συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά κρατικά ομόλογα και η προοπτική περισσότερων μειώσεων από τον Μάιο και μετά, οδήγησαν χθες τον S&P 500 σε απόσταση αναπνοής από νέα ιστορικά υψηλά.

Όπως αναμενόταν, ο πρόεδρος της Fed έστειλε το δικό του μήνυμα, για μία πιο επιφυλακτική προσέγγιση στο εξής. Στην ουσία είναι σαν να είπε «μην περιμένετε εύκολες μειώσεις όσο θα είμαι στο τιμόνι». Γι’ αυτό και τα διεθνή μέσα χαρακτηρίζουν «hawkish» τη μείωση, εννοώντας ότι η στάση της Fed θα είναι πιο συγκρατημένη.

Το πρώτο, λοιπόν, ποντάρισμα των επενδυτών έχει να κάνει με την στάση που θα κρατήσει ο Πάουελ στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις, τον Ιανουάριο (27-28), τον Μάρτιο (17-18) και τον Απρίλιο (28-29), πριν αποχωρήσει. Το διάγραμμα προβλέψεων επιτοκίων (dot plot) της Fed «δείχνει» μία ακόμα μείωση το 2026 και άλλη μία το 2027.

Σήμερα, πάντως, η FOMC είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα και αυτό φάνηκε χθες, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο 10-3 υπέρ της μείωσης κατά 0,25%. Τα μεν «περιστέρια» τάσσονται υπέρ των μειώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρώτα ρήγματα που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, ενώ τα «γεράκια» πιστεύουν ότι η νομισματική χαλάρωση δεν πρέπει να συνεχιστεί γιατί απειλεί να αναθερμάνει τον πληθωρισμό.

Καλά ως εδώ, όμως ο Πάουελ βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου και η σύνθεση της Fed ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά μέσα στους επόμενους μήνες (link).

Το δεύτερο επενδυτικό ποντάρισμα – το οποίο θα εξελιχθεί σε δεύτερο χρόνο - αφορά στον διάδοχο του Πάουελ, ενώ η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας τον Μάιο. Ο Κέβιν Χάσετ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νέος «μαέστρος» των παγκόσμιων αγορών, ο άνθρωπος που με τις δικές του επιλογές θα επηρεάσει την πορεία των επιτοκίων του δολαρίου, πυροδοτώντας ένα ντόμινο εξελίξεων στις αγορές. Βέβαια, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται σε εκπλήξεις, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Η άποψη της στήλης είναι ότι δεν αποκλείεται ο Αμερικανός πρόεδρος να αιφνιδιάσει τελευταία στιγμή τις αγορές, ανακοινώνοντας λ.χ. τον Κρίστοφερ Γουόλερ. Όμως αυτό λίγη σημασία έχει. Το σημαντικό είναι ότι από τον Μάιο στο τιμόνι της Fed θα βρίσκεται ένας άνθρωπος που θα αντιμετωπίζει τις μειώσεις επιτοκίων με λιγότερη επιφυλακτικότητα από τον Πάουελ.

Μην ξεχνάμε ότι η χθεσινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία όχι μόνο του 2025 για τον Πάουελ, αλλά και έως να μάθουμε τον διάδοχό του. Συνήθως η υποψηφιότητα του νέου προέδρου ανακοινώνεται την άνοιξη, όμως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει ήδη καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της Fed και αναμένεται να κάνει γνωστές τις προθέσεις του ακόμα και μέσα στον Ιανουάριο. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος θόλωσε ελαφρώς τα νερά λέγοντας ότι δεν εξετάζει μόνο έναν υποψήφιο, ωστόσο τα στοιχήματα παραμένουν υπέρ του Χάσετ.



Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Διότι πολύ απλά ο Χάσετ αναμένεται, ως εκλεκτός του Τραμπ, να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων πολύ πιο εύκολα από τον Πάουελ, αρκεί να το επιτρέψουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό. Βέβαια, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η αμερικανική οικονομία, η γραμμή που χωρίζει το κατά πόσο η ανεργία και ο πληθωρισμός δικαιολογούν μία μείωση ή όχι, είναι πολύ λεπτή.

Από κει και πέρα, το πολύ κρίσιμο ζήτημα για τη Fed αφορά στην αξιοπιστία της. Διότι στο σενάριο που αποφασιστούν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από αυτές που κρίνουν «σκόπιμες» οι αγορές, για παράδειγμα 4 μέσα στο 2026 ενώ ο πληθωρισμός θα επιταχύνει, η αξιοπιστία της Fed θα δεχθεί πλήγμα. Έχουμε δει και στο παρελθόν τις αγορές να αντιδρούν αναλόγως και με επιθετικό τρόπο στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και ιδιαίτερα της Fed και της ΕΚΤ και ο νέος διοικητής θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη.