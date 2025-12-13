Η χρηματιστηριακή εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε αποτελεί επί της ουσίας μια εξαιρετική «φωτογραφία» του 2026. Ανοδική τάση χάρη στη ρευστότητα από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις, αλλά και διακυμάνσεις για γερά νεύρα, καθώς για επιμέρους τίτλους οι διακυμάνσεις αυτές ενίοτε θα μετατρέπονται σε άγρια καθοδικά ή και ανοδικά ξεσπάσματα.

Στο επίκεντρο του volatility οι εταιρείες που εμπλέκονται στο story της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και άλλοι κλάδοι, όπως για παράδειγμα ο κλάδος της πυρηνικής ενέργειας.(σ.σ: Όπως θα δούμε την επόμενη εβδομάδα οι εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνολογία SMR όπως οι Νuscale Power και Οklo θα είναι στο επίκεντρο των διακυμάνσεων).

Η αγορά εισέρχεται πλέον σε μια φάση όπου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαφοροποιούνται βάσει της κερδοφορίας τους, του guidance αλλά και του δανεισμού στον οποίο προβαίνουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οι περιπτώσεις της Broadcom και της Οracle είναι κάτι παραπάνω από ενδεικτικές, καθώς η καθοδήγηση για τα περιθώρια του 2026 της πρώτης και ο υψηλός δανεισμός της δεύτερης οδήγησαν τις μετοχές τους σε βίαιη πτώση αυτή την εβδομάδα, συμπαρασύροντας ως ένα σημείο και τον υπόλοιπο τεχνολογικό κλάδο, παρά το καλό επενδυτικό κλίμα της εβδομάδας λόγω της μείωσης επιτοκίων και τη ρευστότητα από τη Fed.

Βλέπετε, οι αυξημένες αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο παραμένουν πόλος ανησυχίας, που ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποια εταιρεία δεν ξεπερνάει τον υψηλό πήχη της αγοράς ,είτε όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα είτε όσον αφορά το guidance.

Οι κυκλικές συμφωνίες, όπου οι εταιρείες επενδύουν στους δικούς τους πελάτες, έχουν επίσης πυροδοτήσει φόβους, καθώς αν ένας τεχνολογικός κολοσσός «σκοντάψει», πιθανότατα να συμπαρασύρει μαζί του και αρκετούς από τους υπόλοιπους.

Eντυπωσίασαν οι επιδόσεις της Βroadcom αλλά όχι οι προσδοκίες για το 2026

Η Broadcom, της οποίας οι υπηρεσίες είναι κρίσιμες για εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει εξασφαλίσει φέτος τεράστια συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων 21 δισ.δολαρίων από την Anthropic τα τελευταία δύο τρίμηνα για τα προσαρμοσμένα τσιπ Ironwood της Google.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται περίπου 32 φορές την αξία της επιχείρησης σε σχέση με τα προθεσμιακά βασικά κέρδη, σε σύγκριση με 19,6 φορές για τον γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia. Αυτό είναι ένα υψηλό πολλαπλάσιο που υποδηλώνει εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Προκειμένου όμως να καταλάβουμε τι μας περιμένει το 2026, ας δούμε λίγο τις επιδόσεις της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Ο κατασκευαστής τσιπ κατέγραψε τριμηνιαία έσοδα ρεκόρ ύψους 18 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 74% των εσόδων από ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 12,22 δισ. δολάρια, ήτοι στο 68% των εσόδων.

Τα καθαρά κέρδη GAAP) αυξήθηκαν στα 8,52 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτός GAAP έφτασαν τα 9,71 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία δημιούργησε 7,47 δισ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές και αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 10% στα 0,65 δολάρια ανά μετοχή. Η Broadcom ολοκλήρωσε το τρίμηνο με 16,2 δισ.δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.

Εντυπωσιακές ήταν και οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου Hock Tan, ο οποίος δήλωσε ότι η Broadcom αναμένει τα έσοδα από τους ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης να διπλασιαστούν σε ετήσια βάση, στα 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στους προσαρμοσμένους επιταχυντές Τεχνητής Νοημοσύνης και τους διακόπτες Ethernet AI.

Τι έγινε λοιπόν και ενώ η εταιρεία κατέγραψε έσοδα και κέρδη ρεκόρ, από τα 420 δολάρια που είχε αναρριχηθεί η μετοχή την Πέμπτη, προσγειώθηκε πέριξ των 357 -359 δολαρίων την Παρασκευή;

Mεσολάβησαν οι δηλώσεις της διοίκησης τα περιθώρια κέρδους ενδέχεται να μειωθούν λόγω του υψηλότερου μείγματος πωλήσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ανησυχίες για την αύξηση του κόστους και το μεγαλύτερο μερίδιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έκαναν τους επενδυτές επιφυλακτικούς, γυρνώντας «τούμπα» την επενδυτική ψυχολογία.

Επιβαρυντικά έδρασε και η δήλωση του CEO ότι εκκρεμούν παραδόσεις προϊόντων ΑΙ αξίας 73 δισ. δολαρίων.

Η προειδοποίηση για τον αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους της Broadcom διεύρυνε την ανησυχία των επενδυτών για τις αποδόσεις των τμημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών,μόλις μια ημέρα μετά τη μεγάλη πτώση της μετοχής της Oracle λόγω των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και της χρηματοδότησης αυτών των δαπανών μέσω της αύξησης του χρέους.

Ελεύθερη πτώση 45% από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου για την Οracle

Η μετοχή της Oracle συνεχίζει την υποχώρηση της μετά την ανακοίνωση εσόδων χαμηλότερων των εκτιμήσεων και της αύξησης κατά 15 δισ. δολάρια των φετινών δαπανών για data centers.

Τα έσοδα τριμήνου της Oracle διαμορφώθηκαν στα 16,1 δισ. δολάρια, αυξημένα μεν κατά 14% ,αλλά κατώτερα των προβλέψεων των αναλυτών.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες στο τρέχον οικονομικό έτος κατά περισσότερο από 40%, φτάνοντας τα 50 δισ. δολάρια. Οι δαπάνες, κυρίως για την κατασκευή data centers, ενισχύονται στα 12 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για δαπάνες πέριξ των 8,4 δισ.

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις δαπάνες, η εταιρεία εκτίναξε το μακροπρόθεσμο χρέος στα 99,9 δισ. δολάρια (+25% σε ετήσια βάση). Εδώ ακριβώς συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος των ανησυχιών των επενδυτών.

Η αλήθεια είναι ότι παρά τις εντυπωσιακές προβλέψεις της εταιρείας τον Σεπτέμβριο που εκτίναξαν τη μετοχή της από τα 223 στα 345 δολάρια, η αγορά μετρίασε σύντομα τον ενθουσιασμό της και έχει βάλει στο μικροσκόπιο το διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε οι γιγάντιες επενδύσεις στην ΑΙ να καταστούν αποδοτικές. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Οracle αλλά και για όλον τον τεχνολογικό τομέα.

Η νευρικότητα που είδαμε στην Oracle και την Broadcom αυτή την εβδομάδα δεν αποκλείεται να μεταδοθεί και σε άλλες εταιρείες που έχουν τεντωμένες αποτιμήσεις, κάθε φορά που θα ανακοινώνονται τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες με παράλληλη αύξηση χρέους ή έσοδα και περιθώρια κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το story της Τεχνητής Νοημοσύνης ακυρώνεται, όμως η διαδρομή προς την Πέμπτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι στην ουσία ένας ανώμαλος και μακρύς δρόμος και ως εκ τούτου στην γραμμή τερματισμού δεν θα φτάσουν όλες οι εταιρείες μαζί, ενώ πιθανότατα θα υπάρξουν και απώλειες.

Μέσα από αυτό το πρίσμα μια συνετή επιλογή για το 2026 είναι η βασική έκθεση στον κλάδο να είναι μέσω ΕTFs ώστε να εξασφαλισθεί μια ικανοποιητική διασπορά κινδύνου.



