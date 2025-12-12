Σύνταγμα και Πρόεδρο τώρα

Ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να προχωρήσει άμεσα σε πρόωρες έντιμες εκλογές. Δεν ζητά όμως το ίδιο από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που «εκλέγεται» ανελλιπώς στο τιμόνι της χώρας του τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια.

Οι ΗΠΑ του Τραμπ προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσεταιριστούν τη Ρωσία του Πούτιν και να την αποσπάσουν από την Κίνα. Δεν φαίνεται όμως να είναι μόνο το γεωπολιτικό συμφέρον που ωθεί τις ΗΠΑ του Τραμπ να προσεγγίζουν τη Μόσχα και να μιλούν υποτιμητικά για τους άλλοτε συμμάχους στη Δυτική Ευρώπη.

Ως «μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών υπό την ηγεσία αδύναμων ανθρώπων» χαρακτήρισε την Ευρώπη σε συνέντευξή του στο Politico ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας τους παραδοσιακούς συμμάχους για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έδειξε ότι θα υποστήριζε πολιτικούς στην Ευρώπη που ευθυγραμμίζονται με το όραμά του.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε για τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν». Και πρόσθεσε: «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Οι ΗΠΑ του Τραμπ δεν κρύβουν πως γοητεύονται από τον «σεβασμό» που αποσπούν οι ηγέτες αυταρχικών καθεστώτων από τους υπηκόους τους και απαιτούν τον ίδιο από τους πολίτες των δυτικών δημοκρατιών. Σε μια προσπάθεια μίμησης των εντυπωσιακών παρελάσεων των αυταρχικών καθεστώτων, ζήτησε πριν λίγους μήνες από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διοργανώσουν μια φανταχτερή παρέλαση. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν αποκαρδιωτικό.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μάθει να υπερισχύουν στα πεδία των μαχών και όχι να παρελαύνουν για να καμαρώνουν διάφοροι ευνούχοι απολυταρχικών καθεστώτων.

Είναι προφανές πως το μεταπολεμικό μοντέλο ηγεσίας της Δύσης, με αφήγημα συνοχής τα ιδανικά της ανοιχτής κοινωνίας, της δημοκρατίας και των ελεύθερων αγορών, πνέει τα λοίσθια.

Οι ΗΠΑ, υπό το βάρος της εσωτερικής παρακμής και διεθνούς αποδυνάμωσης, εγκαταλείπουν το αφήγημα που οι ίδιες δημιούργησαν και επέβαλαν και αναζητούν κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι και η Ευρώπη διανύει περίοδο παρακμής, με σύνορα πρακτικά ανοιχτά στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και με έλλειμμα αξιών που θα προσέδιδαν συνοχή και δυναμική.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και κάθε άλλη μεγάλη δύναμη κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν την ΕΕ, προπαγανδίζοντας ότι η επιστροφή στα έθνη-κράτη θα ενδυνάμωνε τις κοινωνίες της Ευρώπης. Ο προφανής στόχος είναι η αποδυνάμωση της Ευρώπης ως συνόλου, διότι αυτό διευκολύνει τον διαμελισμό της σε προτεκτοράτα επιρροής των ΗΠΑ, της Ρωσίας και άλλων ισχυρών.

Αυτό φυσικά δεν αποσκοπεί στην υλική, πνευματική και ηθική ευημερία των Ευρωπαίων. Είναι διαφορετικό για τις μεγάλες δυνάμεις να συναλλάσσονται με χώρες των 30 ή 50 εκατ. κατοίκων και διαφορετικό με μια ενιαία οντότητα των 400 εκατ. Είναι επίσης άλλο να υπάρχουν 30 αδύναμα νομίσματα και άλλο ένα ενιαίο ευρώ που ήδη λειτουργεί ως το δεύτερο ισχυρότερο αποθετικό νόμισμα στον κόσμο.

Οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα εσωτερικής παρακμής, να ελέγξουν σύνορα και μετανάστευση και να προωθήσουν περαιτέρω πολιτική, οικονομική και κυρίως στρατιωτική ενοποίηση. Αν αυτό δεν επιτευχθεί και η ΕΕ διαλυθεί, τα κράτη θα μετατραπούν σε δορυφόρους μεγάλων δυνάμεων που θα συγκρούονται μεταξύ τους.

Η Ευρώπη πρέπει να επιβιώσει· και για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί Σύνταγμα και Ευρωπαίο Πρόεδρο, εκλεγμένο άμεσα από τους Ευρωπαίους - τώρα.

Ο Τραμπ θαυμάζει τους αυταρχικούς ηγέτες. Πίσω από το αυταρχικό καθεστώς της Κίνας είναι το ΚΚ και τις μαρξιστικές θεωρίες του. Τι βρίσκεται πίσω από το αυταρχικό καθεστώς Πούτιν;

Ιβάν Ιλίιν: O φιλόσοφος πίσω από τη ρωσική αυταρχική αφήγηση

Ο Ιβάν Ιλίιν δεν είναι μια ξεχασμένη φιλοσοφική φιγούρα• είναι ο στοχαστής που διαμόρφωσε το ιδεολογικό υπόβαθρο του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει υιοθετήσει πλήρως την αφήγησή του: μια «πολιορκημένη» Ρωσία με μυστικιστική αποστολή και μια Δύση που δήθεν επιδιώκει τη διάλυσή της. Ο Ιλίιν εξύμνησε ανοιχτά τον φασισμό, υποστήριξε τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι και οραματίστηκε μια «εθνική δικτατορία» με αλάθητο ηγέτη. Ακόμη και σήμερα, οι ιδέες του - η απόρριψη της δημοκρατίας, η λατρεία του ηγέτη, η αμφισβήτηση της ουκρανικής κρατικότητας - αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της ρωσικής προπαγάνδας και της πολεμικής ρητορικής του Κρεμλίνου.

Μερικές από τις βασικές ιδέες του Ιλίιν ήταν:

Ο λαός δεν πρέπει να κυβερνά· η δημοκρατία οδηγεί στο χάος.

Ο εθνικός ηγέτης είναι αλάθητος και η αμφισβήτησή του αποτελεί σχεδόν προδοσία.

Η Ρωσία έχει ιστορική αποστολή να καθοδηγεί τους «μικρότερους» λαούς γύρω της.

Η Ουκρανία δεν είναι πραγματικό έθνος, αλλά μέρος μιας ενιαίας ρωσικής αποστολής.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1) Τυπογραφικό :) + κόστη κρέατος

Καλησπέρα κ. Στούπα,

Στο πρόσφατο άρθρο σας:

«Οι καταθέσεις στην Ελλάδα όμως τα τελευταία 5 χρόνια αυξάνονται. Το 2019 ήταν στα 135 δισ. ευρώ και το Οκτώβριο του 2025 είναι στα 205 δισ. ευρώ, κοντά στο υψηλότερο της δεκαετίας».

Υποθέτω εννοείτε 2025 και όχι 2015.

Κατά τα άλλα, για τα τρόφιμα συγκεκριμένα, δείτε και αυτά (δεν με ενδιαφέρει να παρουσιαστούν σαν δική μου επιστολή, αν θέλετε χρησιμοποιήστε τα ευχαρίστως δίχως credit):

Το μοσχάρι διαχρονικά σε supermarket ήταν/είναι κυρίως από Γαλλία και Ολλανδία.

Κομμάτια όπως η ελιά, η σπάλα κ.τ.λ., για αρκετά χρόνια κυμαίνονταν σε κάτι μεταξύ 7,5 € και 9 €/κιλό στο supermarket. Πιο πρόσφατα, βρήκα ένα τυχαίο email από κρεοπωλείο· το 2023 έπαιρνες καλό κομμάτι από κρεοπωλείο με 11,5 € (χτένι π.χ. – και σε supermarket πιθανώς να ήταν 10,90 € ή και χαμηλότερα ακόμη και τότε). Είμαι σίγουρος ότι από το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ ανέβηκε, αλλά μιλάμε και για 21 χρόνια.

Υπάρχει ένας συνδυασμός σοβαρών γεγονότων που δημιούργησαν μια «τέλεια καταιγίδα» το 2024–2025, επηρεάζοντας κυρίως την Ολλανδία (τον μεγαλύτερο παραγωγό) και τη Γαλλία.

Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής:

Η επιδημία του καταρροϊκού πυρετού (ιός BTV-3):

Μια νέα, επιθετική μετάλλαξη του ιού εξαπλώθηκε ραγδαία σε Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία.

Αυτό οδήγησε σε απαγορεύσεις μετακίνησης. Επειδή η παραγωγή βασίζεται στη μεταφορά νεαρών μοσχαριών από τη μία χώρα στην άλλη για πάχυνση, η αλυσίδα εφοδιασμού «πάγωσε», προκαλώντας τεράστια έλλειψη ζώων στις μονάδες εκτροφής.

Η «κρίση αζώτου» στην Ολλανδία (Nitrogen Crisis):

Η ολλανδική κυβέρνηση επιβάλλει αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη μείωση των εκπομπών αζώτου.

Αυτό αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να μειώσουν τον αριθμό των ζώων τους ή να κλείσουν τις φάρμες τους (μέσω κρατικών προγραμμάτων εξαγοράς). Λιγότερες αγελάδες σημαίνει λιγότερα μοσχαράκια, άρα μόνιμη και δομική μείωση της προσφοράς.

Η επιζωοτική αιμορραγική νόσος (EHD) στη Γαλλία:

Παρόμοια με τον καταρροϊκό πυρετό, αυτή η νόσος χτύπησε τη Γαλλία, οδηγώντας σε ζώνες καραντίνας και μπλοκάροντας το εμπόριο και τις εξαγωγές νεαρών ζώων προς άλλες χώρες.

Αυξημένο κόστος παραγωγής:

Οι τιμές των ζωοτροφών παρέμειναν υψηλές (λόγω και της κακοκαιρίας που επηρέασε τη σοδειά στη Δυτική Ευρώπη), ενώ το ενεργειακό κόστος για τη λειτουργία των μονάδων παραμένει σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας.

Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός ασθενειών (που μπλόκαραν τις μεταφορές) και περιβαλλοντικών μέτρων (που μείωσαν τα κοπάδια) οδήγησε σε έλλειψη κρέατος στην αγορά, εκτινάσσοντας τις τιμές στα ύψη.

Για τα παραπάνω δεν ευθύνεται ούτε η κυβέρνηση ούτε η "αισχροκέρδεια", διότι εάν κάποιο μεγάλο supermarket, λόγου χάρη, είχε "την καλύτερη συμφωνία" και μπορούσε να εισάγει μοσχαρίσιο κρέας σε πολύ συμφέρουσες τιμές, θα το έκανε, για να παρακινήσει το κοινό να ψωνίζει μόνο από εκείνο. Δεν υπάρχουν όμως ούτε οι τιμές του 2023, για τους παραπάνω λόγους.

Φιλικά,

Γ.Μ.

2)Στόλος τρακτέρ

Αξιότιμε κύριε Στούπα,

Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο σας «Αλήθειες που δεν τολμούν να πουν στους αγρότες» και, εκ μέρους του ΣΕΑΜ (Συνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων), θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες βασικές διευκρινίσεις για την πραγματική εικόνα του ελληνικού στόλου τρακτέρ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους «αγροτικούς ελκυστήρες» δεν αφορούν αποκλειστικά γεωργικά τρακτέρ, καθώς περιλαμβάνουν και μονοαξονικά μηχανήματα (φρεζάκια και τρακτέρ κήπου). Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του

Συνδέσμου, τα τρακτέρ που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές γεωργικές εργασίες δεν υπερβαίνουν τις 160.000.

Ο στόλος είναι ιδιαίτερα γερασμένος και χαμηλής παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς πάνω από το 50% των τρακτέρ είναι άνω των 25 ετών, χαμηλής ιπποδύναμης και χωρίς τετρακίνηση. Την εικόνα αυτή επιβαρύνει ο εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός ανανέωσης: την τελευταία δεκαετία πωλούνται κατά μέσο όρο 2.000 τρακτέρ ετησίως, γεγονός που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αντικατάστασης μόλις 1,25% (1 στα 80).

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι προφανές ότι ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Ευρωπαίο συνάδελφό του.

Ο Σύνδεσμος και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή συζήτηση επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κοντέλλης

Πρόεδρος ΣΕΑΜ

3)Αγρότες

Να ρωτήσουμε τους αγρότες:

Όταν όλοι εμείς που δεν είμαστε αγρότες και φυσικά έχουμε τα θέματά μας, συμφωνούν να τους απαγορεύουμε την είσοδο στα χωράφια τους μέχρι να δικαιωθούμε;

Π.Κ

Παρακαλώ μόνο τα αρχικά…

