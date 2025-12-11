Κ. Πιερρακάκης: Οι προτεραιότητες του νέου προέδρου του Eurogroup - Ιστορική μέρα για την Ελλάδα

Η Ευρωζώνη επέλεξε νέο πρόεδρο, και για πρώτη φορά στην ιστορία του οργάνου, επικεφαλής θα είναι Έλληνας υπουργός. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη σήμερα στις Βρυξέλλες Πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου υποψηφίου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, σε μια διαδικασία που σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικονομικό στερέωμα.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι καλούνταν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 11 ψήφους υπέρ ενός εκ των υποψηφίων. Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Βέλγος υπουργός απέσυρε την υποψηφιότητά του, ανοίγοντας τον δρόμο για την ομόφωνη ανάδειξη του Έλληνα υπουργού.

Από το Grexit και την οικονομική κατάρρευση στην κορυφή της Ευρωζώνης

Η ανάληψη της προεδρίας από ελληνικά χέρια έχει ισχυρό συμβολισμό. Μόλις δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, όταν η χώρα βρισκόταν ένα βήμα πριν την αποχώρηση από το ευρώ, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται πλέον ως υπόδειγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, σταθερότητας και ραγδαίας μείωσης του χρέους.



Η επιλογή Πιερρακάκη αντανακλά, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, «την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας», αλλά και την ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις εντός της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η..σκληρή Γερμανία στήριξε δημόσια την υποψηφιότητά του, όπως και σειρά χωρών από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους σοσιαλδημοκράτες, σε μια σπάνια σύμπλευση που αντικατοπτρίζει την ευρεία αποδοχή της ελληνικής πρότασης.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Το αποτέλεσμα χαιρετίστηκε άμεσα από ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας ήταν από τους πρώτους που έδωσαν συγχαρητήρια, τονίζοντας πως το Eurogroup «χρειάζεται καθαρή στρατηγική, στόχο και συλλογική δέσμευση για την επόμενη περίοδο».Ο πρώην πρόεδρος του οργάνου, Γερούν Ντάισελμπλουμ, σχολίασε πως «η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα για πολλά κράτη-μέλη», επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή στροφή της χώρας από τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό στη σταθερότητα.

Μια θέση με αυξημένη βαρύτητα – Τι κερδίζει η Ελλάδα

Η ανάληψη της προεδρίας δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα· ανοίγει και την πόρτα για διεύρυνση της ατζέντας του Eurogroup, με θεματικές που συνδέονται και με ελληνικά συμφέροντα.

ενίσχυση της συζήτησης για τη νησιωτικότητα στην ΕΕ

μεταναστευτικό και ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων

παρεμβάσεις για τις γεωπολιτικές προκλήσεις από Ανατολή

συζητήσεις σε επίπεδο G7 και G20 όπου πλέον αποκτά λόγο και η Ελλάδα

Η αλλαγή ηγεσίας συμπίπτει με μία φάση μεγάλων ευρωπαϊκών προκλήσεων, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, την εμπορική ένταση με τις ΗΠΑ, την επιρροή της Κίνας, αλλά και την υποχρέωση των κρατών για αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι 4 προτεραιότητες Πιερρακάκη για την Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας

Ο «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη χαράξει έναν σαφή οδικό χάρτη για την πορεία της γηραιάς ηπείρου την επόμενη δεκαετία. Στην εκτενή επιστολή των 1.500 λέξεων που απέστειλε στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρουσιάζοντας επίσημα την υποψηφιότητά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε ένα Eurogroup πιο συνεκτικό, πιο αποτελεσματικό και περισσότερο προσανατολισμένο στις βαθιές στρατηγικές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη. Στον πυρήνα του σχεδίου του βρίσκονται τέσσερις βασικοί άξονες:

1. Ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης και της συνοχής εντός της Ευρωζώνης.

2. Εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε επενδύσεις.

3. Ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική.

4. Θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης, μέσω δημοσιονομικής υπευθυνότητας και αντιμετώπισης των μεγάλων διαρθρωτικών προκλήσεων (δημογραφικό, παραγωγικότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα).

Το σημαντικό είναι οτι σήμερα ανοίγει ενα νεο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια –και πιθανώς για μία ακόμη θητεία– η Ελλάδα θα βρίσκεται στο τιμόνι του οργάνου που καθορίζει τη δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί όχι μόνο την επιστροφή της χώρας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την αναγνώριση της σταθερότητας και αξιοπιστίας που έχει επιτύχει την τελευταία δεκαετία.