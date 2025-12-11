Ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Βαν Πέτεγκεμ

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του, Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κ. Πιερρακάκης δεν βγήκε με ψηφοφορία αλλά ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομιών αναλαμβάνει άμεσα, με την εκλογή του να έρχεται μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόνιαχου, ενώ μέχρι πρότινος τα καθήκοντα του προέδρου του Eurogroup ασκούσε ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε το Eurogroup μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη:

Οι αρμοδιότητες του προέδρου του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τη στενή συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Επιπλέον, θα κληθεί άμεσα να οδηγήσει και την διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο του 2026.

Κ. Χατζηδάκης: Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο, τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και πάνω απ' όλα την Ελλάδα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε διαδικτυακή του ανάρτηση ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!».

Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη από τον υπουργό Οικονομικών της Λετονίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Άρβιλς Ασεράντενς με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην ηγεσία του Eurogroup. Να εξελιχθείς, να προσαρμοστείς και να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έρχονται με σαφήνεια, στόχο και ισχυρή συλλογική δέσμευση».