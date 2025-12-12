Κυρ. Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής: Γυρίζω από τις Βρυξέλλες με μια τιμή και νίκη της πατρίδας

Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου διεξάγεται η συζήτηση για τον Προϋπολογισμός, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την εκλογή του ως επικεφαλής στο Eurogroup.

Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία στο Eurogroup είναι εθνική, είναι μιας Ελλάδας που άντεξε, ο ίδιος νιώθει την τιμή, αλλά πρόκειται, όπως είπε, για μια νίκη της πατρίδας.

Ο κ. Πιερρακάκης, έκανε αναφορές στους προκατόχους του, ενώ μίλησε και για τις διακομματικές ευχές που δέχθηκε από την ώρα της εκλογής του.

«Στηριζόμαστε πλέον στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη», είπε ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας επί του Προϋπολογισμού του 2026, η συζήτηση επί του οποίου ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης με την ψηφοφορία.

«Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά: Της τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα.. Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να πω ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει. Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από την μια στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί».

Στη συνέχεια, ο κ.Πιερρακάκης είπε: «Σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις».

Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε: «Σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις».

Η αντίδραση του Σ. Φάμελλου και η απάντηση του Κυρ. Πιερρακάκη

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Πιερρακάκη το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, που μετά τα συγχαρητήρια του κόμματός στον υπουργό Οικονομικών, αναρωτήθηκε ποιές πολιτικές θα ακολουθήσει, εκείνες της Γερμανίας και των πολυεθνικών ή εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ. «Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, είστε υπουργός σε μια χώρα που πλήττεται από την ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φάμελλου είπε αρχικά «μου γεννήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις με όσα είπατε. Έχω την εξής απορία. Καταγγείλατε τη γερμανική πολιτική όταν ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ είναι σοσιαλδημοκράτης και παρατηρητής ήταν ο κ. Τσίπρας στο κόμμα τους. Είχα την εντύπωση ότι είστε σε μια αλληλεπίδραση μαζί τους».

Ο υπουργός εθνικής Οικονομίας εξήγησε, για ακόμα μία φορά, πως το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο έχει σταθερές δεσμεύσεις αναφορικά με το ποσοστό του πλεονάσματος που επιστρέφει ως στήριξη στην κοινωνία. «Για φέτος το ποσό διαμορφώθηκε στα 1,76 δισ. ευρώ. Αν είχαμε 1,77 δισ. ευρώ θα τα δίναμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω ας μας πει τι θα φορολογήσει. Μας είπατε για φορολόγηση του πλούτου αλλά η εμπειρία του ελληνικού λαού από τις δικές σας ημέρες είναι φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Για να πείτε πως θα ανεβάσετε το ποσό έχετε την εξαιρετική ευκαιρία να μας πείτε: πότε ποιους και πόσο θα φορολογήσετε».