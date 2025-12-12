Κυρ. Πιερρακάκης σε Σ. Φάμελλο: «Έχετε το μονοπώλιο της τοξικότητας»

«Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη» απάντησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος είπε επίσης ότι του γεννήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις από αυτά που είπε, παρά απαντήσεις.

«Καταγγείλατε την γερμανική πολιτική όταν ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας - ο οποίος μάλιστα χθες είπε ότι στηρίζει την ελληνική υποψηφιότητα - είναι σοσιαλδημοκράτης. Κι από ότι θυμάμαι ο κ. Τσίπρας μετείχε ως παρατηρητής στο κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Δεν ξέρω, άμα θέλετε να τον καταγγείλετε μπορώ να τον ενημερώσω, αλλά είχε την εντύπωση ότι κάπως ήσασταν σε μια αλληλεπίδραση μαζί τους» είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Φάμελλο ο κ. Πιερρακάκης. Καθώς δε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο υπουργός ανέφερε ότι με δεδομένο τον αριθμό των υπουργών Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να υπάρξει εκλογή προέδρου του Eurogroup, σημαίνει ότι στηρίχτηκε από υπουργούς Οικονομικών και άλλων κομμάτων. «Δεν υπήρξε λοιπόν αυτή η χροιά και αυτή η καταγγελία, η οποία κάνετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη», προσέθεσε.

Σχετικώς με τις αναφορές του κ. Φάμελλου περί υπερπλεονασμάτων, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τα όσα ανέφερε κατά την ομιλία του προηγουμένως, επισημαίνοντας ότι με βάση τον Προϋπολογισμό του 2026, έχουμε συνολικό -0,2%. Εξήγησε ότι είναι άλλο το πρωτογενές πλεόνασμα (πριν πληρώσεις τα χρέη σου) και άλλο το τελικό και σημείωσε ότι μετά την πληρωμή του χρέους, πάμε σε -0,2%. «Πού το είδατε το υπερπλεόνασμα κύριε Φάμελλε; Να μου πείτε κι εμένα να το ανιχνεύσω» διερωτήθηκε.

Απαντώντας εξάλλου, σχετικώς με τις επικλήσεις των ευρωπαϊκών κανόνων εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε ότι εμείς έχουμε ψηφίσει τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος λέει ότι είναι άλλο πράγμα το πλεόνασμα κι άλλο πράγμα το πόσα χρήματα έχω στη διάθεσή μου για να ξοδέψω και να στηρίξω τους πολίτες.

«Εμείς είχαμε 1,76 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 1,77, μαντέψτε: θα το δίναμε. Εκτός αν πας να φορολογήσεις κάποιους», είπε προς τον κ. Φάμελλο και του ζήτησε να πει ποιους θα φορολογήσει και πόσο.

«Γιατί εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Και η εντολή που έχουμε εμείς από τον ελληνικό λαό δεν ήταν να φορολογήσουμε. Εσείς όταν κυβερνήσατε, είπατε ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο. Ποια ήταν η εμπειρία του ελληνικού λαού; Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αυτό συνέβη» παρατήρησε και «επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76», επέμεινε απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ: «Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε τώρα εδώ: πότε, ποιους και πόσο θα φορολογούσατε στην περίπτωση που είχατε εσείς τις τύχες της χώρας».