Απογειώθηκαν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 με στόχο «την εξουδετέρωση και αποδυνάμωση» του Ιράν

Στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Northrop B-2 Spirit απογειώθηκαν για αποστολή στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης Operation Epic Fury, πραγματοποιώντας πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων που συνδέονται με το καθεστώς του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command), τα αμερικανικά βομβαρδιστικά θα πραγματοποιήσουν επιθέσεις με μακράς εμβέλειας πυρά, με στόχο όχι μόνο την εξουδετέρωση της απειλής που αποδίδεται στο ιρανικό καθεστώς, αλλά και την αποδυνάμωση της δυνατότητάς του να ανασυγκροτήσει στρατιωτικές υποδομές στο μέλλον.

Μάλιστα, η CENTCOM ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι τα B-2 απογειώθηκαν για να εκτελέσουν αποστολή στο πλαίσιο της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας πως τα πλήγματα αποσκοπούν στο να «εξαλείψουν την απειλή σήμερα και να στερήσουν από το ιρανικό καθεστώς τη δυνατότητα να ανακάμψει στο μέλλον».

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Παράλληλα, βίντεο από την απογείωση των βομβαρδιστικών δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί πόσα ακριβώς αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Το B-2 διαθέτει προηγμένη τεχνολογία stealth. Ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός «ιπτάμενης πτέρυγας» –χωρίς ουρά– σε συνδυασμό με ειδικά υλικά κατασκευής το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί από εχθρικά ραντάρ.

Παράλληλα, το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών βομβών διάτρησης καταφυγίων (bunker-buster), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων και βαριά οχυρωμένων στόχων.